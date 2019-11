DS 3 Crossback vs. Kia Stonic - Dubbeltest

De DS 3 Crossback onderscheidt zich met strak design en fraaie materialen, en dat mag wat kosten. Maar lopen vorm en functie nog wel met elkaar in de pas? Met de meer down to earth Kia Stonic zoeken we naar een antwoord.

Bij PSA zetten ze DS nét even iets hoger in de markt dan de andere merken van de groep. Je moet DS zien als een luxelabel met een bijpassende uitstraling en (eerlijk is eerlijk) een dito prijskaartje. Evengoed kent ook zo’n luxelabel een basismodel. Sinds de DS 3 uit de catalogus is verdwenen, start het gamma nu met de DS 3 Crossback, een cross-over met als basismotorisering een 100 pk driecilinder. Om een idee te krijgen of je bij zo’n upmarket instapper alleen maar de looks krijgt of dat er nog een andere meerwaarde is, hebben we er een op papier vergelijkbare auto bij gezocht van een meer mainstream merk: de Kia Stonic. De Stonic staat ook wat hoger op de poten en is eveneens voorzien van een 100 pk driecilinder, alleen is hij budgetvriendelijker. Bij de DS3 Crossback begint de prijslijst bij € 30.590 terwijl je al voor € 21.995 Kia Stonic rijdt. Doe je jezelf te kort met zo’n Kia of ben je dief van je eigen portemonnee met een DS?