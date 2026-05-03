Associeer jij Cadillac Eldorado ook meteen met een onmetelijk grote cabriolet uit de jaren 60? De vierde generatie, die een kleine twee jaar in productie was, spant met zijn formaat de kroon. Die is 5,72 meter lang met vinnen op de achtersteven die groter zijn dan de vleugels van een Cessna. Inclusief heel veel chroom en achterlichten die eruitzien als de uitlaten van een straaljager. Welcome to the jet age! Maar de grootste V8 liet nog even op zich wachten en wel tot de achtste generatie, toen de 8,2-liter motor zijn intrede deed. In combinatie met voorwielaandrijving. Een ander noemenswaardig motorfeit is de beruchte 5,7-diesel van Oldsmobile, die in de tiende generatie leverbaar was. Net als de achtcilinder HT-4100 een dieptepunt uit de historie van Cadillac. Hoewel we de V8-6-4 ook niet mogen vergeten. Die had cilinderuitschakeling, maar door de gebrekkige elektronica werkte dat belabberd. En waar die eerste Eldorado een cabriolet was, zijn er ook generaties die alleen als coupé zijn geleverd of in beide carrosserievarianten.

Downsizen

Wij rijden nu met de in 1986 geïntroduceerde elfde generatie, de eerste met een dwarsgeplaatste V8 en dus nog steeds voorwielaandrijving. Alleen als coupé, aangezien vrijwel tegelijkertijd de Allanté zijn debuut maakte. Die werd in Italië ontworpen en geproduceerd door Pininfarina, waarna een Boeing 747 vol met koetsen naar Detroit vloog, alwaar deze werden verenigd met het chassis en de motor. Om vervolgens eventueel weer te worden verscheept naar een Italiaanse klant.

Eldorado nummer 11 moest een maatje kleiner en heel wat kilo’s lichter worden dan zijn voorganger, omdat GM anticipeerde op stijgende brandstofprijzen. Vanuit die optiek zou je een iets bescheidener motor verwachten, maar Cadillac was het aan zijn stand verplicht om ten minste een V8 aan te bieden. De niet al te beste HT-4100 kwam over van van zijn voorganger. Ontwikkeld als Cadillac High Technology Engine. Deze ogenschijnlijk moderne krachtbron bleek in de praktijk bepaald geen betrouwbaar stuk techniek. De pakkingen van de inlaatspruitstukken begaven het, net als de oliepomp en bij dat alles bleek het aluminium blok niet sterk genoeg.

Verticale achterruit

Deze Eldorado heeft duidelijk stijlelementen van de derde generatie Seville, ook al zo’n excentrieke verschijning. Opmerkelijk detail is de bijna verticale achterruit, zoals de Volvo 760 die ook heeft. Dat geldt eveneens voor de lage taillelijn, met groot glasoppervlak tot gevolg. De achtersteven is dan ineens weer een stuk hoger, waardoor de achterruit relatief klein is. Het front is minder uitbundig; vooral de grote grille moet de grandeur van het merk Cadillac benadrukken. Er zit zowaar een spoiler onder de voorbumper, een noviteit voor de Eldorado. Onder de niet eens zo heel erg lange motorkap ligt een 4,9-liter V8, niet het type motor waarbij je denkt aan brandstofbesparing. Maar wel een krachtbron die alles op zijn sloffen doet en bij normaal gebruik nauwelijks het dubbele van zijn stationaire toerental draait om een tempo van 100 km/h aan te houden. Het is behoorlijk vol in de machinekamer, waar we ook nog een versteviging tussen de veerpoten zien, voor meer carrosseriestijfheid.

Lomp airbagstuur

De achtcilinder is gekoppeld aan een computergestuurde viertrapsautomaat. Het digitale instrumentarium is typerend voor de periode waaruit deze generatie Eldorado stamt. Het display achter het stuur laat alleen maar de snelheid, brandstofvoorraad en de kilometerstand zien. In de middenconsole is er meer digitaal vermaak. Zoals in de bedienunit van de klimaatregeling en meteen daaronder een boordcomputer met de melding ‘service CCR’. Die afkorting staat voor Computer Command Ride, een computergestuurd, adaptief onderstel dat zich aanpast aan de snelheid.

Daarnaast is er nog het audiosysteem van Delco, inclusief equalizer en cassettespeler met auto reverse, zodat je niet zelf het bandje hoeft om te draaien. De installatie is gekoppeld aan een luidsprekersysteem van Bose. Verder zien we flink wat glanzend houtwerk op het dashboard en valt het op dat het stuur nogal lomp is, als gevolg van de airbag. Vlak voor de middenarmsteun zit een draaibaar vakje, te gebruiken als bekerhouder of om muntjes in op te bergen.

Comfort met hoofdletters

De V8 is fluisterstil, zoals valt te verwachten in een Cadillac. Met een surplus aan koppel hoef je het gaspedaal slechts licht te beroeren om de vaart erin te krijgen. Dat al die kracht naar de voorwielen gaat, merk je niet direct, maar op nat of glad wegdek zal dat anders zijn. Het vertaalt zich in ieder geval in een goede rechtuitstabiliteit. De Eldorado houdt van rustig cruisen en de sterk bekrachtigde besturing betrekt je niet bij het rijden, maar dat is geen verrassing. Met een wielbasis van 2,75 meter, computergestuurde dempers en een gewicht van iets meer dan 1.550 kg kun je comfort met hoofdletters schrijven. Liefhebbers van dit type rijeigenschappen zouden dit als het eldorado omschrijven. Hard de hoek is totaal niet zijn ding en dat is maar goed ook, de stoelen bieden hoegenaamd geen zijdelingse steun. Niet dat ze beroerd zitten; je houdt het prima vol van Maastricht naar Monaco met op de achtergrond een murmelende achtcilinder en uit de speakers een lekker muziekje. Interessant om te weten is dat deze Eldorado de laatste is van de elfde generatie en slechts een jaar is gebouwd.

Technische gegevens

Motor V8 Cilinderinhoud 4.894 cc Max. vermogen 150 kW/204 pk bij 4.100 tpm Max. koppel 373 Nm bij 3.000 tpm Topsnelheid 193 km/h 0-100 km/h 8,2 s Verbruik gem. 12,5 l/100 km Dit exemplaar met 106.373 kilometer stond ten tijde van de proefrit voor €12.500 te koop. Rapport