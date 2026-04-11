Dit zijn de beste zomerbanden voor je SUV

AutoWeek 14 2026
Je leest het in AutoWeek 14 2026

Met een SUV kun je doorrijden waar het asfalt ophoudt, al komt dat in ons land in de dagelijkse praktijk maar erg weinig voor. Wij gaan in deze test op zoek naar de beste band voor asfalt, zand en gravel.

SUV’s blijven enorm populair, al dan niet met vierwielaandrijving. De hoge zitpositie geeft daarbij vaak de doorslag. Maar wie met deze alleskunners niet alleen op asfalt, maar ook weleens buiten de gebaande paden rijdt, stelt specifieke eisen aan zijn banden. Het gaat dan net even om andere kwaliteiten dan bij zomerbanden voor personenauto’s het geval is. Enerzijds moet het rubber in het dagelijkse verkeer voldoende grip en een lage rolweerstand bieden en korte remwegen garanderen. Anderzijds moeten de banden ook op gravel, zand of nat gras voldoende tractie bieden. 

Populaire maat 255/45 R19

Ditmaal heeft AutoBild zomerbanden voor vierwielaandrijvers in de populaire maat 255/45 R19 aan de tand gevoeld. Deze maat zit vaak af fabriek op veel populaire SUV-modellen, zoals de Volkswagen Tiguan, Audi Q3 en Seat Tarraco. Ook bij elektrische SUV’s is deze maat heel gangbaar, we noemen de Tesla Model Y en de Volvo XC40. In de zoektocht naar de beste zomerband heeft AutoBild Allrad, de in SUV's gespecialiseerde titel van ons zusterblad, producten van negen gerenommeerde fabrikanten onderworpen aan een test. Naast de gebruikelijke disciplines op nat en droog wegdek moeten de deelnemers zich ook bewijzen op een veeleisend offroad-parcours. Daar hebben ze onder meer gekeken hoeveel trekkracht de banden leveren wanneer de ondergrond glad wordt. 

In de PDF die je als ingelogde gebruiker gratis kunt downloaden lees je alle scores per testonderdeel. Dit is de eindranking in de einduitslag:

  • 1 Hankook Ventus evo
  • 2 Bridgestone Potenza Sport Evo
  • 3 Vredestein Ultrac Pro
  • 4 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
  • 5 Michelin Pilot Sport 4 SUV
  • 6 Kumho Ecsta Sport PS72
  • 7 Toyo Proxes Sport 2
  • 8 Falken Azenis FK520
  • 9 Giti GitiSport S2+

De winnaar is een band die €135 tot €164,90 kost, klik op de link van de Hankook Ventus Evo en je ziet waar en hoe je hem kunt bestellen. Op banden.autoweek.nl vind je alle banden, dit is een voorselectie specifiek in deze maat. 

Zo heeft AutoBild de banden getest

De verschillende tests op nat en droog wegdek heeft AutoBild uitgevoerd op het Goodyear-testterrein in Mireval (Zuid-Frankrijk). Het offroad-rijgedrag is getest op het rallycircuit van Drive Control in het nabijgelegen Monteils.

