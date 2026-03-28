We trappen de serie bandentests met zomerbanden af met banden in de maat 245/45 R19. Een flinke band, dat zeker, maar steeds gangbaarder onder moderne auto's. Het aanbod van deze maat is enorm zoals je ook op onze bandenvergelijker kunt zien . In de einduitslag, een optelsom van vele testonderdelen die op verschillende locaties zijn doorlopen, zien we de traditionele merken weer hoog eindigen. Maar dat zijn doorgaans ook de duurdere banden, en daarom is het zo verrassend dat de betaalbare band van het merk Giti op plek 4 eindigt.

Het is weer tijd om over te stappen op zomerbanden. Tenminste, als je afgelopen seizoen op winterbanden reed en niet op allseasons. Maar voordat je het rubber weer laat wisselen, is een kritische controle raadzaam. Wettelijk is een profieldiepte van 1,6 millimeter weliswaar toereikend, maar voor de veiligheid is het raadzaam om minimaal drie millimeter aan te houden. Ook de leeftijd speelt een rol. Als een band meer dan acht jaar geleden is geproduceerd (de productiedatum tref je op de wang, de zogeheten DOT-code), is het rubbermengsel in de loop der jaren harder geworden. De band verliest daardoor grip en is aan vervanging toe.

Banden getest onder BMW 5-serie

Bij aankoop van nieuwe banden is er in de voor de hogere segmenten gangbare maat 245/45 R19 een enorm aanbod. Als testauto hebben we de huidige generatie van de BMW 5-serie (G60) ingezet als sedan en stationwagon. Deze maat wordt ook als eerste montage gebruikt op onder meer de Audi A6 (C8/C9), Mercedes S-klasse (W 223), maar ook een middenklasse SUV als de Hyundai Tucson (NX4).

Banden kopen: best onoverzichtelijk!

Het aanbod is onoverzichtelijk: je moet kiezen uit de producten van de premiumfabrikanten, hun B-merken, opkomende Aziatische fabrikanten en tal van onbekende banden die via webshops te koop zijn. Om een eerlijke vergelijking te maken, hebben de collega's van AutoBild die de bandentests uitvoeren voor deze test vijftig banden anoniem gekocht en aan een strenge kwalificatietest onderworpen. Daarbij leggen ze de lat op het gebied van veiligheid logischerwijs hoog: alleen de twintig modellen met de kortste totale remweg op droog en nat wegdek mogen door naar de hoofdtest.

Prijzen van de beste banden liggen ver uit elkaar

Maar zelfs de beste banden laten zien dat de ontwikkeling een uitdagende klus blijft. De ingenieurs en chemici moeten een band zien te ontwikkelen die een perfect evenwicht biedt tussen alle aspecten die van belang zijn. De spagaat zit hem in de ‘magische driehoek’ van rolweerstand, de grip op nat wegdek en de verwachte kilometrage. Daar komt bij dat de prijzen van de top-20 banden in deze test mijlenver uit elkaar liggen. De goedkoopste, de Linglong Sport Master, kost nog niet eens de helft van het bedrag dat de duurste kandidaat, de Continental PremiumContact 7, moet opbrengen. Maar de aanschafprijs alleen zegt niet alles over het kostenplaatje. Zodoende hebben de Duitse bandentesters die afgezet tegen de verwachte kilometrage. Daarnaast hebben ze de milieuprestaties van de banden beoordeeld, waarbij ze uiteraard ook hebben gekeken of die niet ten koste gaan van de veiligheidsaspecten. Alle resultaten van deze grote bandentest vind je in de pdf die je als ingelogde gebruiker gratis kunt downloaden.

Dit zijn de beste zomerbanden in de maat 245/45/R19

Geen zin of tijd om die hele pdf door te worstelen? Hier vind je de top 20 beste banden op een rij. Alle afvallers in de bandentest die begon met 50 deelnemers, vind je in de pdf.

Hankook Ventus Evo Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 Michelin Pilot Sport 5 Giti Gitisport S2+ Pirelli Cinturato C3 Continental Premium Contact 7 Kumho Ecsta Sport PS72 GT Radial Sportactive 2 Evo Nexen N’fera Sport Vredestein Ultrac Pro Bridgestone Potenza Sport Evo Nokian Power Proof 2 Dunlop Sport Maxx RT2 Falken Azenis FK520 Yokohama Advan Sport V107 Linglong Sport Master Toyo Proxes Sport 2 Maxxis Victra Sport 6 Kleber Dynaxer HP5 Sava Intensa UHP 2

De top vijf hebben we voor je voorzien van links naar banden.autoweek.nl. Daar kun je zien wat ze kosten bij de diverse aanbieders en kun je ze ook meteen bestellen. Alle banden vind je daar overigens.

