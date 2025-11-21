Dit zijn de beste winterbanden in de maat 235/50 R19

Met winterbanden rijd je niet alleen veilig naar je wintersportadres, ze garanderen als vanouds maximale veiligheid onder echt winterse omstandigheden. Wat is de beste band als je een wat grotere maat zoekt: 235/50 R19?

Met name voor bestuurders van sportieve SUV’s is de maat 235/50 R19 een bekende bandenmaat. Onder meer de Audi Q3, de Volkswagen Tiguan R, Lexus NX F Sport en ook cross-overs zijn hiermee uitgerust. Nu de herfst zijn intrede heeft gedaan en de temperaturen dalen, rijst opnieuw de vraag welke banden het beste zijn voor het winterseizoen.

In deze winterbandentest nemen twaalf actuele winterbanden het tegen elkaar op. De gevestigde premiummerken moeten zich staande houden tegen ambitieuze budgetmerken. Of de meerprijs van de A-merken echt gerechtvaardigd is, wordt duidelijk in deze test. De intensieve tests op sneeuw en ijs hebben de collega's van AutoBild uitgevoerd in het Noord-Zweedse Vidsel. Om de prestaties op nat en droog wegdek te kunnen beoordelen, zijn ze vervolgens afgereisd naar het ultramoderne testterrein van Bridgestone in het Italiaanse Aprilia.

Ter referentie vierseizoenenbanden erbij

Omdat vierseizoenenbanden steeds beter worden en voor veel autosegmenten inmiddels een serieus alternatief zijn geworden voor het seizoensgebonden wisselen van zomer- en winterbanden, is ter referentie een actuele vierseizoenenband en een zomerband van een gerenommeerd merk meegenomen in de test. Als testauto diende een Audi Q3 Sportback 45 TFSI quattro met 245 pk. De resultaten lees je in de de PDF die je kunt downloaden.

Eén ding werd al duidelijk tijdens de test: onder echt winterse omstandigheden zijn zomerbanden volstrekt ongeschikt. Het rubbermengsel van winterbanden is zacht en heeft een hoog silicagehalte. Daardoor blijft zo’n band ook bij temperaturen onder nul flexibel en behoudt hij zijn grip. Door de diepe groeven en kleine inkepingen in de profielblokken, lamellen genaamd, kan een winterband zich als het ware vastgrijpen in de sneeuw en op een weg die glad is door ijzel. Zomerbanden zijn harder, hun profielblokken zijn massief en het contactoppervlak met het asfalt is zo groot mogelijk om bij hogere temperaturen grip op te bouwen. Vierseizoenenbanden zijn daarentegen een compromis tussen beide bandensoorten.

Maar het beste voor de echt zware wintersomstandigheden zijn dus winterbanden. Dit is de ranking van de deelnemende banden. Bridgestone gaat met de zege aan de haal, Continental scoort wederom hoog met de WinterContact en Michelin maakt met de Alpin 7 het podium compleet.

Bridgestone Blizzak 6 Continental WinterContact TS 870 P Michelin Alpin 7 Goodyear UltraGrip Performance 3 Pirelli Scorpion Winter 2 Vredestein Wintrac Pro+ Hankook Winter i*cept evo3 x Nokian Snowproof 2 SUV Falken Eurowinter HSO2 Pro Giti Winter W2 Superia Bluewin UHP 3

