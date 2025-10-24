We zijn onze bandentestweken afgetrapt met de vierseizoenenbanden , nu is het tijd voor de winterbandentest. In deze test komen de nieuwste winterbanden in de maat 225/40 R18 aan bod, waarmee bijvoorbeeld sportieve compacte auto’s veilig door de winterse neerslag komen, vooral als Koning Winter eens echt toeslaat. Deze test levert andere winnaars op dan bij de vierseizoenenbandentest, waarbij ook alleen premiummerken op het podium stonden. Nummer vier is een betaalbare band van Kumho, en dat geeft hoop. Niet alleen de topfabrikanten beheersen het kunstje een hele goede winterband te ontwikkelen.

Krachtig gemotoriseerde compacte sportievelingen zoals de Audi S3, Volkswagen Golf GTI of R, Mercedes-AMG A 35 of Hyundai i30 N moeten indien nodig ook goed uit de voeten kunnen als er eens ijs of sneeuw op de weg ligt – en tegelijkertijd natuurlijk ook goed presteren op natte en droge wegen. Winterbanden zijn onder echt winterse omstandigheden een must. Om te kijken wat nu de beste winterband is in de maat 225/40 R18, hebben we anoniem 51 actuele banden gekocht bij bandenhandelaren en ze onderworpen aan een omvangrijke test. Het enorme deelnemersveld dekt het volledige marktaanbod af, waaronder banden van de bekende merken, hun goedkopere B-merken, interessante nieuwkomers en tal van producten uit het Verre Oosten die met zeer lage prijzen lokken.

300 pk sterke testauto

Onder onze 300 pk sterke testauto, een BMW M135i, monteren we dus de meest uiteenlopende banden. Maar voordat ze kunnen deelnemen aan de finale, de hoofdtest met alle disciplines op sneeuw, nat en droog wegdek, moeten alle kandidaten eerst onze voorronde doorstaan. Deze bestaat uit de beslissende remtests op nat en besneeuwd wegdek. Banden die daarbij steken laten vallen en voor te lange remwegen zorgen, wacht zonder pardon diskwalificatie. Alleen de twintig best remmende banden gaan door.

Waarom winterbanden als Nederlandse automobilist?

Maar waarom zou je als Nederlandse automobilist, met onze doorgaans milde winters, de moeite nemen om banden te wisselen? We hebben onlangs vierseizoenenbanden in dezelfde (225/40 R18) aan een uitgebreide test onderworpen. Die allseasons zijn in opkomst: de best presterende vierseizoenenbanden bereiken op sneeuw het niveau van winterbanden. Maar: in de warme helft van het jaar leveren zomerbanden onmiskenbaar een beter rijgedrag en kortere remwegen op. Daarom nemen sommige bestuurders van compacte sportievelingen de halfjaarlijkse bandenwissel toch voor lief. Want als je naar de sneeuw moet of vaak door Duitsland rijdt in het koude jaargetijde kan het een voordeel opleveren.

Deze 20 winterbanden gingen na de remmetingen door naar de finale:

Bandenfabrikant remweg nat wegdek/remweg sneeuw/totaal

Dunlop Winter 33,3/27,5/60,8 meter Michelin Pilot Alpin 5 33,2/27,8/61,0 meter Goodyear Ultra Grip Performance 3 32,6/28,5/61,1 meter Kumho WinterCraft WP52+ 33,5/28,3/61,8 meter Uniroyal WinterExpert 34,1/28,6/62,7 meter Bridgestone Blizzak 6 35,0/28,0 63,0 meter Firestone Winterhawk 4 34,8/28,2/63,0 meter Toyo Observe Winter Sport 1 33,3/29,7/63,0 meter Pirelli Cinturato Winter 2 34,5/28,7/63,2 meter Barum Polaris 6 35,1/28,2/63,3 meter BF Goodrich G-Force Winter 2 36,0/27,3/63,3 meter Kleber Krisalp HP3 36,2/27,1/63,3 meter Continental WinterContact TS 870 P 35,6/28,0/63,6 meter Hankook Winter i*Cept evo3 35,6/28,1/63,7 meter Semperit Speed-Grip 5 34,9/29,0/63,9 meter Linglong Sport Master Winter 35,7/28,7/64,4 meter Vredestein Wintrac Pro+ 36,0/28,7/64,7 meter Fulda Kristall Control HP 2 36,9/28,0/64,9 meter Ceat WinterDrive 36,9/28,2/65,1 meter Falken EuroWinter HS02 Pro 35,8/29,5/65,3 meter

Welke van de 51 banden afvielen lees je in de pdf die je als ingelogde gebruiker gratis kunt downloaden.

Dit zijn de beste winterbanden

Bij de winterbandentest kijken onze collega's van AutoBild die de bandentests jaarlijks uitvoeren vooral naar de prestaties op sneeuw (waar winterbanden écht lonen)en op nat wegdek maar ook zaken als levensduur, geluid en rolweerstand spelen een belangrijke rol. En dat leidt bij de winterbandentest 2025 tot de volgende eindranking:

Michelin Pilot Alpin 5 Dunlop Winter Bridgestone Blizzak 6 Kumho WinterCraft WP52+ Goodyear UltraGrip Performance 3 Hankook Winter i*Cept evo3 Continental Winter- Contact TS 870 P Uniroyal Winter- Expert Barum Polaris 6 Pirelli Cinturato Winter 2 Semperit Speed-Grip 5 BF Goodrich G-Force Winter 2 Vredestein Wintrac Pro Plus Kleber Krisalp HP3 Ceat WinterDrive Firestone Winterhawk 4 Toyo Observe Winter Sport 1 Fulda Kristall Control HP 2 Linglong Sport Master Winter Falken EuroWinter HS02 Pro

Op banden.autoweek.nl vind je alle prijzen (ook bij de verschillende leveranciers) van alle banden die je in Nederland kunt krijgen.