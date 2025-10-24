Ga naar de inhoud
Dit zijn de beste winterbanden in de maat 225/40 R18: voordelige band bijna op podium

Getest onder BMW M135i

We zijn onze bandentestweken afgetrapt met de vierseizoenenbanden, nu is het tijd voor de winterbandentest. In deze test komen de nieuwste winterbanden in de maat 225/40 R18 aan bod, waarmee bijvoorbeeld sportieve compacte auto’s veilig door de winterse neerslag komen, vooral als Koning Winter eens echt toeslaat. Deze test levert andere winnaars op dan bij de vierseizoenenbandentest, waarbij ook alleen premiummerken op het podium stonden. Nummer vier is een betaalbare band van Kumho, en dat geeft hoop. Niet alleen de topfabrikanten beheersen het kunstje een hele goede winterband te ontwikkelen. 

Krachtig gemotoriseerde compacte sportievelingen zoals de Audi S3, Volkswagen Golf GTI of R, Mercedes-AMG A 35 of Hyundai i30 N moeten indien nodig ook goed uit de voeten kunnen als er eens ijs of sneeuw op de weg ligt – en tegelijkertijd natuurlijk ook goed presteren op natte en droge wegen. Winterbanden zijn onder echt winterse omstandigheden een must. Om te kijken wat nu de beste winterband is in de maat 225/40 R18, hebben we anoniem 51 actuele banden gekocht bij bandenhandelaren en ze onderworpen aan een omvangrijke test. Het enorme deelnemersveld dekt het volledige marktaanbod af, waaronder banden van de bekende merken, hun goedkopere B-merken, interessante nieuwkomers en tal van producten uit het Verre Oosten die met zeer lage prijzen lokken. 

Winterbandentest 2025

300 pk sterke testauto

Onder onze 300 pk sterke testauto, een BMW M135i, monteren we dus de meest uiteenlopende banden. Maar voordat ze kunnen deelnemen aan de finale, de hoofdtest met alle disciplines op sneeuw, nat en droog wegdek, moeten alle kandidaten eerst onze voorronde doorstaan. Deze bestaat uit de beslissende remtests op nat en besneeuwd wegdek. Banden die daarbij steken laten vallen en voor te lange remwegen zorgen, wacht zonder pardon diskwalificatie. Alleen de twintig best remmende banden gaan door. 

Winterbandentest 2025

Waarom winterbanden als Nederlandse automobilist?

Maar waarom zou je als Nederlandse automobilist, met onze doorgaans milde winters, de moeite nemen om banden te wisselen? We hebben onlangs vierseizoenenbanden in dezelfde (225/40 R18) aan een uitgebreide test onderworpen. Die allseasons zijn in opkomst: de best presterende vierseizoenenbanden bereiken op sneeuw het niveau van winterbanden. Maar: in de warme helft van het jaar leveren zomerbanden onmiskenbaar een beter rijgedrag en kortere remwegen op. Daarom nemen sommige bestuurders van compacte sportievelingen de halfjaarlijkse bandenwissel toch voor lief. Want als je naar de sneeuw moet of vaak door Duitsland rijdt in het koude jaargetijde kan het een voordeel opleveren. 

Deze 20 winterbanden gingen na de remmetingen door naar de finale:

Bandenfabrikant remweg nat wegdek/remweg sneeuw/totaal

  1. Dunlop Winter 33,3/27,5/60,8 meter
  2. Michelin Pilot Alpin 5 33,2/27,8/61,0 meter 
  3. Goodyear Ultra Grip Performance 3 32,6/28,5/61,1 meter
  4. Kumho WinterCraft WP52+ 33,5/28,3/61,8 meter
  5. Uniroyal WinterExpert 34,1/28,6/62,7 meter 
  6. Bridgestone Blizzak 6 35,0/28,0 63,0 meter 
  7. Firestone Winterhawk 4 34,8/28,2/63,0 meter 
  8. Toyo Observe Winter Sport 1 33,3/29,7/63,0 meter 
  9. Pirelli Cinturato Winter 2 34,5/28,7/63,2 meter 
  10. Barum Polaris 6 35,1/28,2/63,3 meter 
  11. BF Goodrich G-Force Winter 2 36,0/27,3/63,3 meter 
  12. Kleber Krisalp HP3 36,2/27,1/63,3 meter 
  13. Continental WinterContact TS 870 P 35,6/28,0/63,6 meter 
  14. Hankook Winter i*Cept evo3 35,6/28,1/63,7 meter 
  15. Semperit Speed-Grip 5 34,9/29,0/63,9 meter 
  16. Linglong Sport Master Winter 35,7/28,7/64,4 meter 
  17. Vredestein Wintrac Pro+ 36,0/28,7/64,7 meter 
  18. Fulda Kristall Control HP 2 36,9/28,0/64,9 meter 
  19. Ceat WinterDrive 36,9/28,2/65,1 meter 
  20. Falken EuroWinter HS02 Pro 35,8/29,5/65,3 meter

Welke van de 51 banden afvielen lees je in de pdf die je als ingelogde gebruiker gratis kunt downloaden.

Winterbandentest 2025

Dit zijn de beste winterbanden

Bij de winterbandentest kijken onze collega's van AutoBild die de bandentests jaarlijks uitvoeren vooral naar de prestaties op sneeuw (waar winterbanden écht lonen)en op nat wegdek maar ook zaken als levensduur, geluid en rolweerstand spelen een belangrijke rol. En dat leidt bij de winterbandentest 2025 tot de volgende eindranking:

  1. Michelin Pilot Alpin 5
  2. Dunlop Winter
  3. Bridgestone Blizzak 6
  4. Kumho WinterCraft WP52+
  5. Goodyear UltraGrip Performance 3
  6. Hankook Winter i*Cept evo3
  7. Continental Winter- Contact TS 870 P
  8. Uniroyal Winter- Expert
  9. Barum Polaris 6
  10. Pirelli Cinturato Winter 2
  11. Semperit Speed-Grip 5
  12. BF Goodrich
  13. G-Force Winter 2
  14. Vredestein Wintrac Pro Plus
  15. Kleber Krisalp HP3
  16. Ceat WinterDrive
  17. Firestone Winterhawk 4
  18. Toyo Observe Winter Sport 1
  19. Fulda Kristall Control HP 2
  20. Linglong Sport Master Winter
  21. Falken EuroWinter HS02 Pro

Op banden.autoweek.nl vind je alle prijzen (ook bij de verschillende leveranciers) van alle banden die je in Nederland kunt krijgen.

Oordeel

In totaal hebben we 212 wielen onder onze testauto gemonteerd voor de kwalificatie voor de finale. De bandenmarkt is nogal complex en onoverzichtelijk geworden door een overvloed aan nieuwe fabrikanten en producten uit het Verre Oosten. Desondanks is bij alle winterbanden die in onze finale het predicaat ‘voorbeeldig’ of ‘goed’ krijgen toch weer uitsluitend sprake van de bekende merken en hun B-labels. Dit toont aan dat de ontwikkeling van een winterband die op alle vlakken goed presteert geen sinecure is. Ervaren fabrikanten voeren nog altijd de boventoon. Met de producten van Michelin, Dunlop en Bridgestone ben je in het winterseizoen zeer veilig onderweg. Dat de voordelige winterband van Kumho deze merken kan bijbenen, is een aangename verrassing. Ook Barum (van Continental) biedt een goed product voor een schappelijke prijs. Goedkope merkloze winterbanden leveren daarentegen gevaarlijke situaties op in het verkeer.

Banden

