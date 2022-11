Dit zijn de beste winterbanden 215/55R17 - Winterbandentest 2022

Het weer is onvoorspelbaar, maar met een goede voorbereiding kan er bijna niets misgaan, zelfs niet bij een plotseling intredende winter. Naast een ijskrabber in het portiervak en voldoende antivries in het ruitensproeiersysteem horen daar natuurlijk ook banden bij die zijn aangepast aan het koude weer. Zomerbanden falen jammerlijk bij de eerste de beste besneeuwde helling en bij het remmen voor verkeerslichten als er winterse prut op de weg ligt. Onder dergelijke omstandigheden ben je alleen veilig onderweg als je auto is voorzien van banden die uit de voeten kunnen in de winter (te herkennen aan het sneeuwvloksymbool). In feite rijdt de testauto met bijna alle kandidaten minstens voldoende veilig op sneeuw en ijs, zelfs met de lowbudgetband die we ter vergelijking in alle rijdynamische tests hebben meegetest. We hadden te maken met nare verrassingen op natte wegen en geven tips over waar je nog meer op moet letten.

De deelnemende winterbanden

Deze banden hebben meegedaan aan de winterbandentest 2022, in volgorde van oplopende remweg op nat wegdek:

Bridgestone Blizzak LM005 Continental WinterContact TS870P Michelin Alpin 6 Goodyear UltraGrip Performance + Pirelli Cinturato Winter BFGoodrich G-Force Winter2 Cooper Discoverer Winter Dunlop Winter Sport 5 Hankook Winter i*cept RS 3 Semperit Speed-Grip 5 Maxxis Premitra Snow WP6 Falken Eurowinter HS01 Nokian WR Snowproof P Firestone Winterhawk 4 Nexen Winguard Sport 2 Kleber Krisalp HP3 Uniroyal WinterExpert Fulda Kristall Control HP 2 Kumho Wintercraft WP52 Vredestein Wintrac Pro

21. GT Radial Winterpro 2

Sava Eskimo HP2 Avon WV7 Snow Debica Frigo HP2 Viking WinTech Barum Polaris 5 Lassa Snoways 4 Toyo Observe S944 Paxaro Winter Yokohama BluEarth Winter V906 Matador MP93 Nordicca Platin RP 60 Winter Gislaved Euro*Frost 6 Nankang SV-3 Winter Activa General Altimax Winter 3 Radar Dimax Alpine Giti Giti Winter W1 Kormoran Snow XL Minerva Frostrack UHP Syron Everest 1 X Laufenn i*Fit Winter Imperial Snowdragon UHP Riken Snow Tracmax S210 Ice-Plus Westlake SW608 Snowmaster Triangle TW401 Winter X Petlas Snowmaster W651 Zeetex WH 1000 Goodride Snowmaster SW608 Tomket Snowroad Pro 3 Kenda KR 501 Wintergen 2 Austone SP 901 Tourador WinterPro TSU2 Starmaxx W850 Icegripper Road X WU01 Double Coin DW300

Allereerst hebben we met de 56 banden een veiligheidstest uitgevoerd. In een eerste stap moeten alle banden zich kwalificeren bij een remtest op nat wegdek. Banden die ondermaats presteren, staan gelijk buitenspel. Alleen de banden die het best presteren, nemen zodoende deel aan de tests op sneeuw. Voor de finale kwalificeren zich uiteindelijk de 20 winterbanden met in totaal de kortste remwegen. De details hiervan vind je in het PDF-bestand bij dit artikel.

De testonderdelen op sneeuw

Het is verbazingwekkend waartoe moderne winterbanden in staat zijn. Op de testlocatie Arctic Falls in de Zweedse provincie Norrbotten kunnen de winterspecialisten zich van hun beste kant laten zien op vastgereden sneeuw. De winterbanden met de beste rijeigenschappen komen van Uniroyal en Kleber. In het hoofdstuk sneeuw doen ze niet onder voor de winterspecialisten van Goodyear en BFGoodrich. Met hooguit gemiddelde prestaties eindigt de eveneens geteste lowbudgetband onderaan, terwijl de rijtest op de zomerbanden jammerlijk eindigt in een sneeuwmuur.

We hebben de resultaten van de onderdelen Rijgedrag en slalom, tractie en remmen in sneeuw uitgewerkt in grafieken die je in het PDF-document bij dit artikel terugvindt.

De testonderdelen op nat wegdek

Een vergelijking met zomerbanden laat zien hoe veilig je op natte wegen kunt rijden met goede winterbanden. Alleen bij het remmen kan hij de voordelen van zijn stabiele loopvlakstructuur nog benutten. Op het gladde asfalt van het natte parcours zorgt de zachte rubbersamenstelling van de winterexperts, vooral de Bridgestone Blizzak LM005 en de Cinturato Winter 2 van Pirelli, voor een betere grip. Onze test-Passat gleed daarentegen op de goedkope banden over de besproeide baan alsof hij over zeep reed. Veiligheid heeft zijn prijs, dat blijkt maar weer.

We hebben de resultaten van de onderdelen Rijgedrag en rotonde, aquaplaning en bochtaquaplaning en remmen uitgewerkt in grafieken die je in het PDF-document bij dit artikel terugvindt.

De testonderdelen op droog wegdek

Met directe stuurreacties en een dynamisch rijgedrag scoren de kandidaten van Bridgestone, Kumho en Continental de meeste pluspunten achter de zomerband. Qua weggedrag laat zelfs de lowbudgetband zich een keer van zijn goede kant zien, maar bij de remtest eindigt hij als hekkensluiter. De duurdere banden van de topfabrikanten Bridgestone en Michelin presteren op dat vlak veel beter en komen in noodgevallen een hele autolengte eerder tot stilstand. De stille banden van Nokian en Nexen weten te overtuigen bij de afrolgeluidtest.

We hebben de resultaten van de onderdelen Remmen en rijgedrag uitgewerkt in grafieken die je in het PDF-document bij dit artikel terugvindt.

Kosten

De WP52 van Kumho haalt niet alleen de hoogste kilometrage, maar gaat ook op kop wat betreft de kosten over 1.000 kilometer. De TS 870 P van Continental is twee keer zo duur.

We hebben de resultaten van de onderdelen Levensduur, prijs per 1.000 km, en rolweerstand uitgewerkt in grafieken die je in het PDF-document bij dit artikel terugvindt.

Conclusie

Winterbanden zijn met hun zachte rubbersamenstelling en de vele kleine insnijdingen in de profielblokken (lamellen) ontworpen voor optimale grip op sneeuw en ijs, maar moeten net zo betrouwbaar functioneren op natte en droge wegen. Vergeleken met een zomerband moeten er natuurlijk wat offers worden gedaan. Met uitgebalanceerde prestaties op hoog niveau waren de winterspecialisten van Michelin en Pirelli uiteindelijk de winterkoningen van het seizoen, op de voet gevolgd door de banden van Goodyear, Dunlop en Cooper.

Prijsvergelijker

Met de AutoWeek Autobanden Prijsvergelijker bieden we je een handige tool om de scherpste aanbiedingen op zomerbanden te vinden. Op dit moment geeft de prijsvergelijker een overzicht van het volledige aanbod van 16 verschillende bandenaanbieders. Ook zijn hier de uitslagen van alle bandentests van de afgelopen 9 jaar terug te vinden.