Opnieuw een vierseizoenenbandentest, nu één voor de bandenmaat 215/55 R17. Dit is een gangbare maat voor de razend populaire compacte SUV en cross-over.

Vierseizoenenbanden zijn in rap tempo populairder geworden en voor de meeste automobilisten zijn ze, gezien de milde Nederlandse winters, een uitstekende keuze. Voor veel verschillende automodellen zijn ze een veilig en kostenbesparend alternatief voor het seizoensgebonden wisselen van banden. Dit geldt ook voor de allseasons in de maat 215/55 R17, die je aantreft onder tal van SUV- en cross-over modellen in de compacte en lagere middenklasse. Neem bijvoorbeeld onze testauto, de Volkswagen T-Roc, of denk aan de Seat Ateca, Skoda Karoq, Toyota Yaris Cross, Hyundai Kona Electric of de Fiat 500X.

Voordeel: niet meer wisselen

De banden in deze maat, die de wielkasten van dit soort modellen mooi opvult, bieden zowel rijcomfort als een aantrekkelijk uiterlijk. Door de continue doorontwikkeling slagen moderne vierseizoenenbanden er steeds beter in om de spagaat tussen winter en zomer te maken. Daarmee wordt niet alleen de vervelende bandenwissel overbodig, het bespaart ook de extra kosten voor de aanschaf, montage, opslag en reiniging van een tweede set banden en de daarvoor benodigde wielen. Om nog maar te zwijgen over de tijd die je daaraan kwijt bent. Deze allrounders voldoen aan de wettelijke voorschriften voor winterbanden als ze het sneeuwvloksymbool op de zijkant hebben. De M+S-markering heeft daarentegen op zichzelf geen enkele waarde. Als je met rubber dat alleen dit symbool draagt onderweg bent in winterse omstandigheden, zet je niet alleen je eigen veiligheid en die van anderen op het spel, je riskeert ook een hoge boete.

Maar vierseizoenenband blijft een compromis

De fabrikanten kunnen de wetten van de fysica overigens niet omzeilen: het blijft een uitdaging om een compromis te vinden tussen goede prestaties op droog en nat wegdek en daarnaast op sneeuw en ijs. Je moet immers een band ontwikkelen die ook bij temperatuurverschillen van meer dan 50 graden goed presteert. Voor de nodige grip bij lage temperaturen en op sneeuw zijn de profielen gemaakt van een zachter rubbermengsel en voorzien van lamellen. Dat zijn kleine inkepingen in de profielblokken, die ook winterbanden hebben.

Juist deze aspecten, die onmisbaar zijn voor een hoog veiligheidsniveau onder winterse omstandigheden, kunnen echter leiden tot langere remwegen op nat en droog wegdek. Zelfs de best presterende allrounders hebben wat meer meters nodig hebben om de testauto tot stilstand te brengen dan een zomerband. Op dit onderdeel wordt het kaf van het koren gescheiden. Onze selectie weerspiegelt het hele spectrum: naast banden van de bekende premiumfabrikanten, die aanzienlijk investeren in de ontwikkeling van nieuwe mengsels en productieprocessen, moesten ook de producten van goedkope B-merken en in Europa nog vrij onbekende fabrikanten zich bewijzen in deze test.

In deze test zijn niet zoveel banden getest als in de vierseizoenbandentest met de grotere bandenmaat.

De winnaar is dit keer Vredestein, dat met de Quatrac de meeste punten behaalde. Bridgestone eindigt als tweede met de Turanza All Season en Hankook staat op de laagste trede van het podium met de Kinergy 4S.

De volledige testuitslag:

Vredestein Quatrac 98 W Bridgestone Turanza All Season 6 98 W Hankook Kinergy 4S² (H750) 98 W Ceat 4 SeasonDrive X5 98 W GT Radial ClimateActive 98 W Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 98 W Nexen N’blue 4Season 2 98 W Kleber Quadraxer 3 98 W Viking FourTech Plus 98 W LinglongGrip Master 4S 98 V Arivo Carlorful A/S 98 W

Hoe deze testuitslag tot stand gekomen is, lees je in de PDF die je gratis kunt downloaden als je een ingelogde gebruiker bent.