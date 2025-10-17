Dit jaar hebben we 30 actuele vierseizoenenbanden getest in de maat 225/40 R18. Vijf kandidaten leverden prestaties van het hoogste niveau. Maar niet alle banden zijn ware alleskunners, dat werd ook duidelijk. Dat elf van de vijftien kandidaten in deze test minimaal het predicaat ‘goed’ hebben gekregen, is een klinkend resultaat. Maar de testuitslag laat ook zien dat alleen de premiumfabrikanten echt uitgebalanceerde vierseizoenenbanden leveren die prestaties op het hoogste niveau bieden en zodoende het eindoordeel uitstekend krijgen toegekend. Wat viel er verder op? D e vierseizoenenband van Roadhog deed mee tot in de finale. Een relatief onbekende budgetband.

Is een vierseizoenenband nu een echte alleskunner of een slecht compromis? Welnu, het is duidelijk dat de huidige all-season banden steeds dichter in de buurt komen van pure zomer- en winterspecialisten, zoals onze bandentests aantonen. De grote vraag naar dit soort banden zorgt ervoor dat de fabrikanten veel investeren in de ontwikkeling van dit soort banden. Het voordeel van vierseizoenenband is natuurlijk duidelijk: automobilisten hoeven niet meer twee keer per jaar een bandenwissel uit te (laten) voeren, en als je geen plek thuis hebt om die banden op te slaan betaal je ook nog eens opslagkosten. Maar werkt deze spagaat ook bij banden in maat 225/40 R18, waar sportieve compacte auto’s zoals de door ons als testauto gebruikte Volkswagen Golf GTI, de BMW M135 of de Audi S3 op staan?

15 banden vielen af bij remmetingen, budgetband Roadhog ging door naar eindronde

Voor deze test hebben we eerst het kaf van het koren gescheiden. In een voorronde hebben we 30 banden allereerst onderworpen aan een remtest. Alleen de 15 banden die het best presteerden op dit voor de veiligheid essentiële testonderdeel op nat en droog wegdek gingen door naar de eindronde. Verrassend genoeg wist ook de band van het budgetmerk Roadhog, dat wordt gedistribueerd door de in Moerdijk gevestigde groothandel Inter-Sprint, zich hiervoor te kwalificeren. Voor het testen van de 15 topkandidaten hebben we kosten noch moeite gespaard. Tijdens de Nederlandse zomer reisde ons testteam naar de andere kant van de wereld om in de Nieuw-Zeelandse winter de sneeuwtests uit te voeren. Daarbij hebben de testers ook een zomer- en een winterband aan de tand gevoeld. Waarom? Om de soms extreme verschillen in kaart te brengen. Waar tot nu toe voor vierseizoenenbanden het motto ‘één voor allen’ gold, slaat Michelin nu een nieuwe wen in. Naast de nieuwe CrossClimate 3 hebben de Fransen namelijk ook de Cross Climate 3 Sport op de markt gebracht voor automobilisten die rijdynamiek hoog in het vaandel hebben staan. Of en hoe deze banden van elkaar verschillen, welke fabrikant uiteindelijk als winnaar uit de bus komt en welke banden je beter kunt laten voor wat ze zijn, lees je in dit artikel, ben je ingelogde gebruiker dan kun je gratis de PDF uit het magazine downloaden met scores per testonderdeel.

Deze vierseizoenenbanden gingen door naar de finale

Ranking bij remmeting op nat wegdek/droog wegdek/opgeteld resultaat

Bridgestone Turanza All Season 6 92 Y: 45,0/38,1/83,1 meter Vredestein Quatrac 92 V: 43,9/40,3/84,2 meter Pirelli Cinturato All Season SF 3 92 Y: 46,3/38,0/84,3 meter Linglong Sport Master 4S 92 W: 47,5/38,2/ 85,7 meter Ceat 4 SeasonDrive X5 92 Y: 47,4/38,6/85,9 meter Michelin CrossClimate 3 Sport 92 Y: 47,3/38,8/86,1 meter Continental AllSeasonContact 2 92 Y: 44,9/41,5/86,4 meter Kleber Quadraxer 3 92 Y: 47,9/39,3/87,2 meter Sailun Atrezzo 4Seasons Ultra 92 Y: 46,1/41,2/87,4 meter Laufenn G Fit 4S 92 Y: 45,8/42,1/87,9 meter Michelin CrossClimate 3 92 W 49,0/40,4/89,4 meter Hankook Kinergy 4S2 92 Y 49,2/41,3/90,5 meter Roadhog RGAS02 92 Y 52,6/38,5/ 91,1 meter Toyo Celsius AS2 92 Y 51,0/40,4/91,4 meter Dunlop All Season 2 92 Y 49,2/42,5/91,7 meter

Bij de tests, uitgevoerd door onze collega's van AutoBild, komen de eigenschappen op nat wegdek, droog wegdek maar natuurlijk ook op sneeuw aan bod. Verder kijken de specialisten van onze zustertitel naar zaken als slijtage, rolweerstand en levensduur. De Pirelli Cinturato All Season SF 3 wint deze editie van de vierseizoenenbandentest, op plek twee eindigt de Continental AllSeason Contact 2 en op drie de Michelin CrossClimate 3.

Dit zijn de beste van 2025

Pirelli Cinturato All Season SF 3 Continental AllSeason Contact 2 Michelin CrossClimate 3 Sport Vredestein Quatrac Hankook Kinergy 4S2 Bridgestone Turanza All Season 6 Michelin CrossClimate 3 Ceat 4 SeasonDrive X5 Kleber Quadraxer 3 Laufenn G Fit 4S Sailun Atrezzo 4Seasons Ultra Dunlop All Season 2 Toyo Celsius AS2 Linglong Sport Master 4S Roadhog RGAS02

Klik op de links om te kijken wat de drie beste banden kosten, in de AutoWeek-bandenvergelijker vind je de gegevens van alle autobanden.