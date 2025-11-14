Vierseizoenenbanden of allseasons moeten ook op sneeuw goed uit de voeten kunnen. In de deze bandentest ondergaan vierseizoenenbanden in de maat 215/50 R18 de zware beproevingen van een AutoBild bandentest. Ze mogen hun kunsten laten zien onder een dynamische SUV en mogen onder die Volkswagen T-Roc R ( in Nederland alleen geleverd tot aan de facelift) aantonen bij echt winterse omstandigheden zowel rijplezier als veiligheid te kunnen opleveren.

Vierseizoenenbanden waarmee je het hele jaar uit de voeten kunt, zijn inmiddels heel populair in ons land. Het is uiteraard fijn als de halfjaarlijkse bandenwissel en de aanschaf van een tweede set wielen niet meer nodig zijn. In deze test voelen de collega's van AutoBild Allrad wederom vierseizoenenbanden aan de tand, ditmaal in de maat 215/50 R18, die je onder sportieve SUV’s aantreft. Dat doen we onder alle mogelijke weersomstandigheden. Van allseasons van de gevestigde premiumfabrikanten tot veelbelovende nieuwkomers en lowbudgetmerken: ze hebben een zeer uiteenlopend deelnemersveld samengesteld. Als maatstaf en referentie hebben ze ook een zomerband en een winterband laten deelnemen aan de tests. Zo kunnen we goed beoordelen hoe dicht de vierseizoenenbanden inmiddels in de buurt komen van de echte zomer- en winterspecialisten.

Alle Allseasons hebben zogeheten Alpine-symbool

Als testauto dient een Volkswagen T-Roc R. De compacte, krachtig gemotoriseerde SUV heeft een 300 pk sterke turbo-benzinemotor die goed is voor 400 newtonmeter aan koppel, in combinatie met vierwielaandrijving. De geteste bandenmaat voor 18-inch wielen deelt hij onder andere met de Audi Q2 en de Skoda Karoq. Als allseasons van de nieuwste generatie hebben de testdeelnemers allemaal het zogeheten Alpine-symbool, een gestileerde bergtop met sneeuwvlok (3PMSF), waarmee onder meer de Duitse wetgeving ze gelijkstelt aan winterbanden.

De prestaties van de tien vierseizoenenbanden die deelnemen aan de test lees je in de bijgevoegde pdf die je als ingelogde gebruiker gratis kunt downloaden. De einduitslag lees je hier alvast:

Bridgestone Turanza All Season 6 Continental AllSeason Contact 2 Pirelli Cinturato All Season SF 3 Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hankook Kinergy 4S 2 X Giti All Season AS 2 Kleber Quadraxer 3 SUV Maxxis Premitra All Season AP3 SUV Linglong Sport Master 4S Fortuna Eco Plus 2 4S

De Bridgestone Turanza All Season 6 is de winnaar van deze vierseizoenenbandentest, via de links in de top drie van de ranking hierboven kom je op banden.autoweek.nl en kun je ze direct bestellen. Ook de orijzen van de overige banden kun je daar vinden.

Zo hebben de collega's van AutoBild Allrad getest Om de nieuwste vierseizoenenbanden nog voor de Europese winter te kunnen beoordelen, hebben ze de sneeuwtests afgelopen juli in Nieuw-Zeeland uitgevoerd op een speciaal wintertestterrein. Voor de proeven op droog en nat wegdek konden ze gebruikmaken van de testcircuits van Pirelli in Vizzola bij Milaan en die van Stellantis in Balocco. De rolweerstand hebben ze op een speciale testbank laten meten.

