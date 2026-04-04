Vooral sportieve auto’s staan vaak op een ‘breedset’, met achter bredere banden dan voor. We hebben in deze test acht van dat soort banden aan de tand gevoeld op een BMW Z4, in de maat 255 voor en 275 achter. In deze test lees je wat de best presterende sportieve banden zijn.

Een roadster zoals de BMW Z4 vraagt om banden die recht doen aan het sportieve karakter van de auto. De door ons geteste banden hebben de maat 255 op de vooras en 275 op de aangedreven as, wat al met al een groot contactoppervlak oplevert. Deze bandencombinatie zat standaard onder de vorige BMW M3 (F80) en M4 (F82) en vormde ook het schoeisel van de Toyota GR Supra – in technisch opzicht het broertje van deze Z4-generatie – en de Lexus RC F. De combinatie van smallere voor- en bredere achterbanden levert bij veel sportwagens meer stabiliteit en tractie tijdens het rijden op, evenals hogere bochtsnelheden. Daarvoor dient de balans wel te kloppen; het rubber krijgt het immers nogal voor de kiezen. Bovendien hebben brede banden een natuurlijke vijand: water. Hoe breder het loopvlak, hoe sneller het wiel het contact met de weg verliest als er water op de weg staat – dat is een natuurkundige wet.

De hedendaagse banden leggen de lat desondanks hoog op dit vlak, zoals ook deze test duidelijk maakt. We hebben acht actuele sportieve zomerbanden in de maten 255/35 R19 en 275/35 R19 vergeleken. Het testveld varieert van producten van de premiummerken Continental, Bridgestone en Pirelli tot banden van concurrenten als Kumho en Vredestein. De resultaten op de testbanen waren over het algemeen goed, maar waar de twee testwinnaars letterlijk aan het asfalt kleefden, verloor een band van een gerenommeerde fabrikant onverwacht snel grip.

De beste banden op een rij

Bij deze bandentest is de selectie niet zo groot als bij de normale zomerbandentest. Dit is de eindrangschikking in volgorde van punten:

Continental SportContact 7 Bridgestone Potenza Sport Evo Pirelli P Zero PZ5 Vredestein Ultrac Pro Kumho Ecsta Sport S PS72 Michelin Pilot Sport 4S Hankook Ventus S1 Evo Z Goodyear Eagle F1 SuperSport

