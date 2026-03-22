Als je niet veel geeft om imago of uitstraling, maar wel om kostenbeheersing en gebruiksgemak, dan is een gebruikte Sandero Stepway helemaal zo gek nog niet. En ook: betrouwbare techniek.

Waarom zou je kiezen voor een tweedehands Roemeen?

Voor het geld van een auto uit het A-segment, krijg je de ruimte van een auto van een klasse hoger. Welkom in een tweedehands Dacia Sandero Stepway.

Je kunt voor hetzelfde geld ook een Hyundai i10 of concerngenoot Kia Picanto kopen. Maar dan rijd je dus wel een maatje kleiner dan deze uit de kluiten gewassen Sandero. En de Renault Clio waarmee hij zijn CMF-B-platform deelt dan? Scheelt zomaar 6K nieuwprijs. Gebruikt levert een ander beeld op: de Sandero van deze derde BJI genoemde generatie blijkt zeer waardevast. Precies het sterkste punt van deze Dacia. Veel auto voor relatief weinig geld.

Wat biedt de Stepway meer dan de gewone Sandero?

Hoogte vooral. De Sandero is er in twee gedaanten: de 'gewone' vijfdeurs hatchback en de quasi crossover Stepway. Denk niet dat die laatste een Sandero is met alleen wat plastic opsmuk. Behalve de 20 centimeter bodemvrijheid zit je ook een tikkie hoger. Goed voor de in- en uitstap en het overzicht. Ook handig dat de deuren wijd openen en dat de C-stijl rechtop staat. Verwacht overigens geen terreinkwaliteiten. De Stepway heeft geen 4WD, maar gewoon voorwielaandrijving.

Wat is er technisch bijzonder bij de Dacia Sandero?

De krachtbron van de Sandero is een 1.0 driecilinder turbo die 100 pk levert als ie op lpg loopt. Aanvankelijk heette hij TCe 100 Bi-Fuel, halverwege de looptijd omgedoopt tot Eco-G, tegelijk met de facelift herkenbaar aan de grote letters DC in de nieuwe stoere grille. Hiermee is Dacia koning in het land der blinden: het van oorsprong Roemeense automerk is de enige fabrikant die zijn auto's als zogeheten bi-fuel levert. Zo heb je met de vijftig liter benzinetank en de 40 liter lpg op de plaats van de thuiskomer een geweldige actieradius ter beschikking. Bovendien levert het een lagere CO2-uitstoot op, dus een gunstiger nieuwprijs ten opzichte van de louter benzine verbrandende versie. Houdt wel rekening met een dertig procent hogere mrb. Toch bereik je het omslagpunt al bij jaarlijks zo'n 6.000 kilometer. Met de huidige benzineprijzen van ver boven de twee euro, komt het omslagpunt nog eerder. Wie lpg te eng vindt of het gewoon niet nodig heeft, is de Sandero ook met 'normale' benzinemotoren leverbaar, alle driecilinders, tegenwoordig de norm in dit segment. De 110 pk variant is louter voorbestemd voor de Stepway. Alleen de kleinste variant met 91 pk kan met een CVT-automaat worden uitgerust. Anders schakel je zelf met een zesbak. De gewone Sandero kun je met een nog kleinere motor vinden: de 1.0 SCe 65, die 67 pk in het vooruitzicht stelt. Deze variant - nog met een vijfbak - is eigenlijk te licht voor de Sandero.

Valt er nog meer te kiezen?

Je hebt de keus uit zes uitrustingsniveaus, waarvan de Essential zo kaal is dat zelfs airco en het multimediascherm ontbreken. Mocht je die items kunnen missen, sla dan je slag, want gebruikte Essentials zijn moeilijker te slijten. Rijd er dan mee door tot ie op is. Want het zou wel eens lastig kunnen worden om die weer kwijt te raken…

Hoe is het binnenin de Sandero?

Je bent binnen een seconde gewend aan de instap- en wegrij-ergonomie van de Sandero. Een treffende opmerking van een tevreden reviewer. Gewoon drie draaiknoppen voor de ventilatie en verwarming, gewone duidelijk afleesbare snelheidsmeter en toerenteller. Zo simpel kan het zijn, jammer dat je het volume dan weer met de stengel aan het stuur bedient. Natuurlijk verwacht je geen premium materialen in de Sandero. Dat kan gewoon niet voor dit geld. Toch steekt alles netjes in elkaar, mede dankzij de eigentijdse, rustige vormgeving.

Hoe rijdt de Bi-fuel?

De Sandero Stepway start op benzine en schakelt onmerkbaar over op lpg. De driecilinder met turbo-ondersteuning voelt vlot aan, loopt met de typische driecilindersound, dus wat roffelig als je hem op toeren jaagt. Erg? Geenszins, al is het een kwestie van smaak. De zesbak schakelt prettig, bijna met te weinig weerstand. Dat laatste geldt onverminderd voor de besturing: die vinden we - en met onze veel reviewers - een tikkeltje te sterk bekrachtigd en daardoor gevoelloos. De stoelen hebben een stevige vulling, zitten prettig comfortabel, hoewel de rugleuning zich alleen in kleine stapjes laat verstellen. De veerwegen lijken wat langer ten opzichte van de gewone Sandero. Week is de Stepway geenszins. Eerder stevig en prettig.

Hoe is het met de techniek op termijn?

Deze derde generatie is er pas vijf jaar, dus serieuze roest aan de onderstelcomponenten of een gescheurde aandrijfashoes hoef je niet te verwachten.

Foutloos blijkt de derde generatie echter niet helemaal, hoewel we meeste klachten in de categorie 'klein leed' onderbrengen. De meest serieuze en vaakst benoemde klacht betreft het overschakelen van benzine op gas en andersom. Normaliter gebeurt dit zonder dat je er iets van merkt na een seconde of tien 's zomers en een minuut of wat als het koud is. Soms loopt de motor na de koude start ronduit beroerd. Dat is een teken dat de benzine - meestal E10 - te oud is en dus verontreinigd is. Moderne, afgeknepen motoren zijn immers gevoelig. Je voorkomt het door eens in de maand op benzine te rijden en E5 te tanken. Je houdt de injectoren bovendien aan het werk. Dat de motor dan slechts 90 pk levert, moet je een tank lang voor lief nemen. Daarover gesproken: de lpg- injectoren kunnen ook wel eens de geest geven. En tikkende geluiden tijdens het bijvullen van de lpg-voorraad zijn afkomstig van een kogeltje in de vulhals. Dus niet meteen in paniek raken als je het opmerkt. De lpg-tankdop gaat ook wel eens kapot. Reviewers horen opvallend vaak ratelende geluiden uit de motorruimte: die zijn afkomstig van de bedieningsstang van de turbo wastegate. Op de klachtenlijst komt de verlichting ook vaak ter sprake. Vanaf deze derde generatie Sandero is ledverlichting standaard en doordat die ook overdag brandt, gaan er lampjes kapot. Complete units zijn aanmerkelijk duurder dan H4/H7 in de vorige generaties.

We eindigen met het multimediascherm. Dat gaat wel eens op zwart. De oplossing ligt in het (zelf) updaten van de software.

Terugroepacties zijn er geweest voor brandgevaar vanwege lekkende brandstofleidingen en motorkappen die spontaan openen door een kapot slotmechanisme.

Een aanrader, een gebruikte Dacia Sandero?

Het is niet voor niets dat de Sandero bovenaan de Europese verkoopranglijsten is te vinden. Vreemd genoeg niet in onze contreien: kennelijk vinden we status toch iets te belangrijk om voor zo'n handige, relatief ruime en bovenal economisch verantwoorde cross over te gaan. Evengoed zouden wij het wel aandurven, een tweedehands Sandero Stepway.