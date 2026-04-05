We kunnen niet zeggen dat de blauwe Volkswagen ID7 veel heeft stilgestaan. Na een half jaar leverden we hem in en hadden we op 100 kilometer na 25.000 km gereden. Dat zegt wel iets. Laten we de balans opmaken door zeven vragen te beantwoorden

Is de Volkswagen ID7 betrouwbaar geweest?

Dat kun je wel zeggen. We hebben eerder ID-modellen gehad van Volkswagen en die hadden nog wel de nodige hickups in de software of ADAS-systemen. Maar de ID7 is vrijwel probleemloos gebleken. We vinden één notitie van een zwart scherm, dat zich snel herstelde. De ADAS raakte een enkele keer in de war wanneer er tijdelijke strepen op het asfalt zijn aangebracht bij werkzaamheden op de autobahn, maar verder deed het de mindere ervaringen met de ID Buzz en ID3 helemaal vergeten. We hadden een keer een lekke band, het enige euvel waarvoor we de dealer hebben gezocht.

Hoe is hij bevallen als reisauto?

De Volkswagen heeft half Europa gezien en we legden 25.000 km af. De stoelen kregen veel lof vanwege hun ondersteuning en verwarmings- en koelingsmogelijkheden. De binnenruimte is indrukwekkend, want vier volwassenen met bovengemiddelde lengte zitten ruim en dan kan er nog steeds een pak bagage mee. Het weggedrag is comfortabel, en het ingebouwde navigatiesysteem plant de laadstops voor je.

Collega Marco Gorter reed op hoge snelheid door Duitsland. Hij was blij met de mogelijkheid (optie) om de demping van de auto straffer te maken: “Het onderstel met adaptieve dempers in de reguliere setting is een tikkeltje te soft voor dit soort hoge snelheden en veel bagage. Regelmatig deint de grote stationwagon een beetje en dat is bij 180 km/h niet aangenaam.”

Kan hij de plek van de Passat innemen?

De ID-modellen staan bij Volkswagen op een compleet ander platform dan de auto’s met verbrandingsmotoren. Maar het Passat-dna is diep doorgedrongen in de ID7: hij is ruim, hij is comfortabel en heeft een zakelijk uiterlijk dat niemand echt voor het hoofd stoot. Collega Stéphan Vermeulen concludeerde daarom dat de ID7 ook echt een Passat is: “Op het interieur na is de ID7 al de betere Passat, die als plug-in hybride overigens beslist overtuigt.” Wat betreft het interieur is het grootste verschil dat de Passat nog een groot scherm achter het stuur heeft met ronde klokken. Verder zijn er nog wat knoppen te vinden, en dat maakt het net wat gezelliger.

Wat vinden we van het verbruik?

We hebben weinig te klagen over het elektriciteitsverbruik. Bij warm weer verbruikten we doorgaans rond de 16 kWh per 100 km en in de winter met temperaturen van rond de vijf, zes graden onder nul en met winterbanden om de wielen kwamen we op 23,8 kWh/100 km. Ter afsluiting reden we nog even 1.000 km autobahn met vier volwassenen, bagage, op winterbanden en een buitentemperatuur van een graad of 9: 21,0 kWh/100 km met een gemiddelde snelheid van 111 km/h. Omdat het een Pro S-versie is, heeft hij de grootste batterij en zit er altijd wel minimaal 500 km in het verschiet.

Wat viel er tegen?

We hebben een paar ergernissen genoteerd. Veelgenoemd door de verschillende berijders is de achterruitverwarming. Om die in te schakelen, moet je naar het paneel met lichtknopjes. Dat zit net uit het zicht links achter het stuur. Om op het juiste knopje te drukken, moet je met je blik van de weg. Liever hebben we een fysieke knop bij het grote beeldscherm. Enigszins in dezelfde categorie vallen de ervaringen met de hendel links achter het stuur. Die is er voor de richtingaanwijzer en de ruitenwissers vóór, de achterwisser en het grootlicht met bijbehorende grootlichtassistent. Het is wat veel.

Waarmee maakte hij indruk?

Comfort en ruimte - dat horen we steeds van iedereen die ermee onderweg is geweest. Daarnaast het gunstige verbruik onder alle omstandigheden. Het is een beetje een saaie auto, zoals de Passat ook altijd is geweest, maar hij doet daarmee in feite niets verkeerd en brengt je waar je moet wezen. Bovendien stap je altijd fris uit. Dat lijkt gemakkelijk, maar veel autofabrikanten slagen er niet in het juiste recept toe te passen.

Wat is het eindoordeel?

We gaan de Volkswagen ID7 Tourer missen als kilometervreter. De combinatie van het lage verbruik, de binnenruimte, het zitcomfort en de mogelijkheid om met 200 kW te laden maakt de ID7 tot een van de fijnste EV’s om lange afstanden mee te rijden.