Precies op het moment dat Ford aandkondigt dat de Fiesta van het toneel gaat verdwijnen, koopt Dion Treffers een van de beste ooit gebouwde ST’s. De Ford Fiesta ST is het voor Dion helemaal. Waarom de 19-jarige de snelle Fiesta verkiest boven de hete hatchbacks van de Volkswagen Group in dit segment, bijvoorbeeld de Volkswagen Polo GTI en de Seat Ibiza Cupra, lees je hier.

Alsof de Fiesta ST door en door wordt vertroeteld, zo staat hij pal voor het ouderlijk huis onder een hoes. “Zodat hij schoon is als we gaan fotograferen”, bekent Dion Treffers, de trotse eigenaar van de acht jaar jonge Ford. Die staat er spic en span bij als het doek eraf gaat. Slechts wat steenslag op het kwetsbare front en een enkel schaafje aan twee velgranden verraden zijn leeftijd. “Je zou niet zeggen dat ie al 110.000 kilometer heeft gelopen hè”, glimlacht de niet zo heel veel oudere Dion.

Waarom de Ford Fiesta ST?

Waarom geen Volkswagen Polo GTI? Of een Seat Ibiza Cupra? Voor de hand liggende alternatieven voor de Fiesta ST, vindt ook de pas 19-jarige Dion. “Ze stonden inderdaad op de shortlist en ik heb ze allebei overwogen. Maar binnen mijn budget paste alleen de eerste generatie uitgerust met de beruchte 1.4 TSI-motor en dat durfde ik niet aan. Dus streepte ik zowel de Polo als de daarmee verwante Ibiza weg en toen bleef de Fiesta ST over. En ach: die stond toch al bovenaan.”

De leerling monteur ging niet over één nacht ijs tijdens het aanschafproces, dat precies een maand heeft geduurd. Zo moest de voorkeursauto wit of blauw zijn én zijn uitgerust met climate- control en cruisecontrol. Met name door het laatste item vallen veel potentiële kandidaten af. “We hebben de zoekopdracht uitbesteed aan mijn werkgever Willems Automobielen, waar ik nu nog manusje van alles ben. Ik poets daar de auto’s, haal en breng ze en mag onder toezicht al kleine reparaties uitvoeren. Het lag dus voor de hand dat zij de beste Fiesta zouden gaan opsporen.”

En laat die net om de hoek bij collega-bedrijf Pitstop zijn binnengerold. Vers uit Luxemburg, afkomstig van de eerste eigenaar. Alle ertoe doende papieren en boeken zijn aanwezig inclusief een volledig gestempeld serviceboekje. Maar zonder cruisecontrol. “Dus dat ging hem niet worden”, zegt Dion. “Gezien mijn eis dat juist dat erop moest zitten.”

Toch laten Willems en Pitstop zich niet uit het veld slaan, want ze weten wat ze in handen hebben. Een prachtexemplaar. Ze vogelen uit dat het hele cruisecontrol-systeem slechts een paar uur en honderden euro’s kost om in te bouwen. “Daarmee gingen we op zich akkoord, maar alleen als het helemaal origineel zou zijn. Geen achteraf ingebouwde spullen en een lullig stengeltje aan de stuurkolom. Nee, origineel Ford met de knopjes op het stuur.” Aan wensen geen gebrek.

Hoe koop je als 19-jarige zo'n dure auto?

Toch blijft de vraag hangen hoe het een 19-jarige lukt om een dergelijke dure auto te kopen. Dions moeder, die is aangeschoven aan de centrale tafel in huize Treffers legt uit: “Wij twee zijn de autoliefhebbers binnen ons gezin. Mijn echtgenoot en Dions broer hebben er weinig mee. Dus ik stimuleer zijn autopassie. Zo kwam er al snel een brommer om de rit tussen huis en school in Harderwijk sneller af te leggen dan met de bus.” Dion vult aan: “Nog voor ik achttien was haalde ik mijn rijbewijs en toen ik eenmaal die leeftijd had kocht ik een Peugeot 107.”

Dit alles deed hij van het geld dat hij bij elkaar sprokkelde met vier jaar zaterdagwerken bij Willems, twee jaar vakantiewerk bij een boomkwekerij en een jaar in een fabriek van bureaustoelen.

De liefde voor alles wat rolt zit er bij hem al vroeg in, mede dankzij zijn grootvader die op de Volvo vrachtwagen allerhande spullen bezorgt door heel Europa. Bijvoorbeeld bij de Ferrarifabriek in Maranello waar opa koolstof­vezelplaten komt afleveren. “Dat bezoek heeft mijn passie verder aangewakkerd”, herinnert Dion zich. En ook zijn volgende doel. “Ik heb net mijn diploma machinist graafmachines in het grondverzet gehaald, maar nu wil ik mijn vrachtwagenrijbewijs Code 95 halen. En daarna het motor­rijbewijs, samen met mijn moeder omdat we samen willen gaan toeren.” Behalve aan autowensen ook aan ambities geen gebrek. Voorlopig blijft Dion echter trouw aan Willems.

Ouders rijden in het weekend in de Fiesta ST

Zo kwam dus het plan om een hot hatchback aan te schaffen. Moeder Treffers reed al jaren een Peugeot 108 en Dion tufte in zijn 107. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Nog sterker bij moeder, die Dion aanmoedigt. Ze smeden een plan om een GTI-achtige te kopen. Die zal er niet alleen voor Dion zijn, maar op doordeweekse dagen kunnen vader en moeder er ook in rijden, omdat werkgever Willems op fietsafstand ligt. Maar gedurende de weekenden is de Fiesta gereserveerd voor Dion. Een gedeeld Blits Bezit dus, dat hebben we in deze serie nog niet eerder gezien. Moeder Treffers stelt wel voorwaarden aan de hele actie. Zo verbiedt ze ten strengste alcohol en alles wat daarmee samenhangt in het verkeer. Stimulerende middelen zijn verboden. Wordt dit gebod, sterker nog, deze eis gebroken, dan is het einde oefening en dan gaat de auto aan de ketting.

Twee Peugeots ingeruild

Als ze de shortlist dus hebben teruggebracht tot één – de Ford Fiesta ST - krijgt Willems de zoekopdracht. Daar ruilen ze beide Peugeots in. In de ogen van Dion duurt het hele proces te lang. “Toen we eenmaal ons strijdplan hadden bepaald, kon het me niet snel genoeg gebeuren. Aan voorpret doe ik niet. Het was dan ook teleurstellend dat er zoveel potentiële Fiesta’s afvielen vanwege die cruisecontrol. Maar Willems wilde ons graag aan een Fiesta ST helpen, dus belden ze ook toen er een zwarte op komst was. We hielden echter voet bij stuk. Dan duurt het maar wat langer.”

Blauw is droomkleur

“En toen kreeg ik een seintje van Willems. Of ik ‘die blauwe’ in de showroom even wilde afstoffen. Hadden ze de auto in de showroom gezet om mij te verrassen”, vertelt Dion. “Ik kon mijn geluk niet op. Achter de showroomdeuren stonden de collega’s te gniffelen. Misschien was ons geduld juist ons geluk. Dat het uitgerekend deze Luxemburgse auto moest worden. In onze droomkleur Spirit Blue.”

Uiteraard temperde het ontbreken van de cruisecontrol Dions enthousiasme, maar toen bleek dat achteraf inbouwen gemakkelijk kan, was dat probleem uit de wereld. Bovendien heeft deze auto het Sony Sound System en een achteruitrijcamera. “Het bijzondere is de traditionele Ford-kleur die hem wat minder opvallend maakt, ondanks de logo’s, de diffuser, de wielen en de dakspoiler”, aldus Dion. “Alleen de liefhebber ziet wat het is.”

Ze hebben de Fiesta nog maar kort, maar Dion weet zeker dat hij nooit meer weggaat. Moeder Treffers bewaart het appje waarin haar zoon deze bewering doet. Als bewijs. Je weet het immers maar nooit.