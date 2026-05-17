We reden al eens een Ford pick-up uit 1948, de eerste van de beroemde F-Serie. We gaan nu nog eens tien jaar verder terug in de tijd en stappen achter het stuur van een versie uit 1938. Ook met een V8, een motor die zijn debuut in 1932 beleefde. En net zoals Ford met de Model T autorijden betaalbaar maakte voor de massa, deed het merk hetzelfde met de V8. Een legendarische motor, kunnen we wel stellen. Door de cilinders en het onderblok uit één stuk te gieten, wist Ford het productieproces te vereenvoudigen en vooral de kosten te verlagen. Zo konden ineens heel veel mensen zich een V8 veroorloven. Op het hoogtepunt kwamen er drieduizend V8’s per dag uit de fabriek in Dearborn en na twintig jaar reden er zo’n 25 miljoen Fords met deze motor.

Overal V8-logo's

Je hoeft geen ervan carspotter te zijn om vast te stellen wat voor motor er in deze pick-up zit. Het bekende V8-logo vind je op de grille, de wieldoppen en op de achterklep. Daar blijft het niet bij. Na het instappen zie het terug op het stuur, de pook en de klep van het dashboardkastje. Mocht je nog steeds niet overtuigd zijn, dan is het een kwestie van starten en rijden. Niet dat de motor een specifieke V8-sound heeft hoor, integendeel. Hij loopt opmerkelijk rustig en produceert een ingetogen geluid. Nee, het is vanzelfsprekend de stuwkracht die indruk maakt. En dat in een vooroorlogs vrachtwagentje met mechanisch bediende remmen. Iets meer dan 200 Nm koppel, daar kom je fatsoenlijk mee van de plek. Dat vertaalt zich vooral in een auto die schakellui te rijden is. Een hedendaagse rotonde pak je gewoon in 3 (de hoogste versnelling), waarna de V8 onverstoorbaar oppakt. Voor een beetje frisse lucht kan de voorruit op een kier. De rijeigenschappen verraden de leeftijd en het feit dat dit vooral een werkpaard is, maar de bijzonder fijne motor weet alle leed keer op keer te verzachten.

Technische gegevens Motor V8, flathead, zijkleppen Cilinderinhoud 3.622 cc (221 ci) Max. vermogen 63 kW/85 pk bij 3.800 tpm Max. koppel 204 Nm bij 2.000 tpm Topsnelheid ca. 110 km/h 0-100 km/h ca. 30 s Verbruik gem. ca. 22 l/100 km Dit exemplaar met een tellerstand van 42.518 mijl stond ten tijde van de proefrit te koop voor €34.900 Rapport