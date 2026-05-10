In het instapsegment heeft Carado, een dochteronderneming van Hymer, een plekje verworven door campers van goede kwaliteit te leveren tegen betaalbare prijzen. Is deze goed onderhouden T132 uit 2018 met slechts 27.330 kilometer op de teller een interessante optie?

Soms is het best prettig als de focus op praktische eigenschappen ligt. De Carado T132 heeft geen imposant formaat, geen chique details en evenmin de uitrusting van een rijdende loft. Het is geen imposante verschijning, geen paleis op wielen. Maar het is wel een doordacht in elkaar stekende metgezel voor mensen die vooral waarde hechten aan de zaken die er écht toe doen: deze camper staat garant voor reizen zonder onnodige ballast, zonder overdreven comfort-features. Het is simpelweg een camper die precies doet waarvoor hij oorspronkelijk is gebouwd: onderweg zijn. Met een lengte van slechts 5,98 meter is de T132 aangenaam compact, je kunt er zelfs op drukke campings vaak nog wel een plekje voor vinden en zelfs in druk stadsverkeer kun je er nog prima mee uit de voeten. En toch heeft hij alles aan boord wat je echt nodig hebt in het mobiele leven. Daarbij vertrouwt de fabrikant op een basis die zich al decennialang bewijst: de Fiat Ducato. Een veilige keuze, zou je kunnen zeggen. Maar is deze camper ook een goede keuze als hij bezig is met zijn tweede leven? Om het antwoord op die vraag te vinden, hebben we een gebruikt exemplaar uitgebreid onder de loep genomen.

Slim ingedeeld

Als snel valt op dat de ontwerpers van Carado de charme van eenvoud op waarde weten te schatten. Onder de motorkap is de 2,3-liter MultiJet-turbodiesel met 130 pk te vinden, een degelijke motor die ruimschoots voldoet voor de T132. Alleen camperaars die vaker in de bergen rijden of wat extra vermogen achter de hand willen hebben om vlot te kunnen inhalen kunnen beter voor de versie met 150 pk gaan. Het zijn allebei robuuste motoren met verfijnde loopeigenschappen die als betrouwbaar te boek staan. Voor de T132 is gebruikgemaakt van het standaard Ducato-chassis met bladvering en een starre achteras. Hier geen verlaagd AL-KO-chassis dus, maar een beproefd onderstel dat tegen een stootje kan. Ook in krappe bochten blijft de wagen lichtvoetig aanvoelen en op de snelweg ligt hij stabiel. Een echte allrounder dus.

Keukenblok

Het is tijd om het interieur eens onder de loep te nemen. Direct naast de deur van de opbouw bevindt zich het keukenblok. Dat heeft geen luxe snufjes te bieden, maar wel datgene wat je echt nodig hebt. Een grote bovenkast, een gasfornuis met twee pitten, een roestvrijstalen spoelbak en een koelkast van 89 liter met een vriesvak maken evenzeer deel uit van de praktische uitrusting als de degelijk aanvoelende lades. De badkamer is klein, maar slim ingedeeld. Als je het douchegedeelte niet nodig hebt, verdwijnt het achter een draaibare kunststoffen wand, zodat het toilet droog blijft. Er is weliswaar niet veel bewegingsvrijheid voorhanden, maar wie heeft er nu een wellness nodig als je ’s avonds lekker buiten kunt zitten? Ondanks de compacte buitenmaten van deze camper doet het interieur verrassend ruim aan. Dat is te danken aan de slimme indeling, waarbij met weinig middelen voor een goed ruimtegevoel is gezorgd.

Het achterste bed, dat overdwars is geplaatst, meet 210 x 135 centimeter en biedt volwaardig slaapcomfort. Maar de echte clou is onder het bed te vinden: een garage die plaats biedt aan fietsen, kampeermeubilair of zelfs een kleine scooter. In het voorste gedeelte bevindt zich een halve dinette in combinatie met draaibare cabinestoelen. Een eenvoudige tafel, een zitbank aan de zijkant voor twee personen – meer heb je niet nodig voor gezellige avonden in goed gezelschap. De bekleding in neutraal grijs past goed bij de lichte fineeroppervlakken. De uitstraling is eenvoudig, maar doet toch niet goedkoop aan. De vorige eigenaar heeft bovendien een infotainmentsysteem met Apple CarPlay laten installeren.

Wendbaar dankzij korte wielbasis

Het rijgevoel sluit aan op het karakter van de Carado T132: niet bijzonder, maar wel heel goed. Dankzij de korte wielbasis is deze camper verbazingwekkend wendbaar. Daardoor is hij perfect geschikt voor beginnende camperbestuurders die nog moeten wennen aan de omvang van een halfintegraal. Het vermogen van 130 pk is, zoals gezegd, ruim voldoende voor dagelijks gebruik; alleen bij maximale belading en op lange hellingen op de snelweg zou wat meer vermogen prettig zijn. Het verbruik schommelt tussen 9 en 12 l/100 km, oftewel tussen de 1 op 8,3 en de 1 op 11 – dat zijn waarden die passen bij een camper van dit formaat. Op slechte wegen blijft de T132 dankzij het robuuste onderstel stabiel op koers, maar dwarsrichels en oneffenheden zijn wel voelbaar. Het door ons geteste exemplaar had luchtvering op de achteras, wat uiteraard meer comfort oplevert. Dan vergeet je spontaan even dat we hier toch niet van doen hebben met een camper uit het topsegment.

Halfintegraalcampers als occasion aan de prijs door grote vraag

De goed onderhouden, door een dealer aangeboden testwagen heeft een riante uitrusting en verkeert in een uitstekende staat. Het is wel zo dat deze korte halfintegraalcamper als gevolg van de grote vraag naar dit soort modellen nog behoorlijk wat moet kosten, de nieuwprijs in ogenschouw nemend. De aanschaf van een tweedehands exemplaar is zodoende eigenlijk alleen rendabel vanwege de opties die er vaak op zitten.

Carado T132

Bouwjaar: 2018

Lengte: 5,98 m

Zitplaatsen: 4

Slaapplaatsen: 2

Prijs vanaf ca. €46.000 (gebruikt)

Aandachtspunten van dit exemplaar

1. Het kunststoffen paneel in de badkamer vertoont gauw scheurtjes en het materiaal vergeelt in de loop der jaren. 2. Controleer of de accu’s en de pompen nog in goede staat verkeren. 3. Bij het dakraam in de voorzijde kan op den duur water binnendringen. 4. Functioneel ogende cockpit met hier een naderhand ingebouwd infotainmentsysteem. 5. Check ook even of de Truma-verwarming nog goed werkt. 6. De badkamerdeur is kromgetrokken en klemt daardoor.

Historie Carado Carado werd in 2006 in de markt gezet als voordelig dochtermerk van de Duitse Erwin Hymer Group. De productie vindt plaats in de Capron-fabriek in Neustadt (Saksen), waarbij het feit dat deze campers ‘Made in Germany’ zijn vrij ongebruikelijk is in dit prijssegment. De focus lag aanvankelijk op niet al te dure, maar toch behoorlijk hoogwaardige campers, die zich niet zozeer kenmerken door een omvangrijke standaarduitrusting, maar eerder door het feit dat ze robuust en functioneel in elkaar steken, in combinatie met een goede prijs-kwaliteitverhouding. In de loop der jaren zijn tal van speciale uitvoeringen geleverd, die nog meer waar voor hun geld boden (en bieden). Inmiddels heeft de fabrikant een omvangrijk modellengamma dat ook halfintegraal-, alkoof- en integraal-modellen omvat.