Na elf jaar te zijn gebruikt, stond de Hobby Siesta die je op deze pagina’s ziet bij een Duitse handelaar nog steeds €42.900. In deze occasiontest kijken we naar de staat van deze halfintegraalcamper en brengen we in kaart wat hij na al die jaren nog te bieden heeft.

Deze Hobby is een Siesta T70 GQ, die in december 2014 voor het eerst op kenteken is gezet. Het model behoort dankzij de vertrouwde merknaam tot de categorie campers die geen uitgebreide uitleg nodig heeft om bij de doelgroep in de smaak te vallen. Het is geen paleis op wielen en evenmin een rijdende loft, maar het is wel een eerlijke, betrouwbare metgezel voor mensen die van reizen houden zonder dat vanwege alle luxe op glamping gaat lijken. Hij heeft de Fiat Ducato als beproefde basis, in combinatie met een interieur met een functionele uitstraling die kenmerkend is voor producten uit het noorden van Duitsland. Voor de gevraagde 43 mille krijg je veel opbergruimte, een strakke vormgeving en een hoge mate van functionaliteit.

De halfintegraalcamper stamt uit de periode waarin Hobby zijn campers ontwikkelde op basis van de Fiat Ducato met de 2.3 Multi Jet 130-motor. De afmetingen (7,19 x 2,34 x 2,79 meter) zijn royaal, maar de meeste camperaars zullen er best mee uit de voeten kunnen. Het is een beetje een middenmoter in het segment van halfintegralen; hij is groot genoeg voor de eisen die vandaag de dag worden gesteld op het gebied van mobiel wooncomfort, maar compact genoeg om bijvoorbeeld op provinciale wegen niet over te komen als een kolos waarmee je niet uit de voeten kunt. Het maximaal toelaatbare gewicht bedraagt 3.500 kilo, zodat je hem met een rijbewijs B mag besturen.

Vertrouwd recept

De camper is geconstrueerd volgens het vertrouwde recept van Hobby: het dak en de ondervloer zijn van GFK, terwijl de voor de fabrikant kenmerkende XPS HobbyTherm-isolatie en de wanddikte van 34 millimeter voor een goede isolatie zorgdragen. Ook belooft dit – als er tenminste netjes met de camper is omgesprongen – op de langere termijn een goede weerbestendigheid. Daarnaast heeft deze Hobby onder meer ABS, ESP en een tractiecontrole, elektrisch bedienbare ramen, centrale deurvergrendeling, buitenspiegels met groothoeklens, led-dagrijverlichting en 16-inch wielen. Op het specificatieoverzicht zien we verder dat de verswatertank een inhoud heeft van 92 liter en de tank voor afvalwater van 100 liter. In de dieseltank stroomt maximaal 90 liter. Een Truma Combi 6-unit tekent voor de verwarming van het interieur en ook voor warm water.

Wie de solide deur opent en via het elektrische opstapje naar binnen gaat, krijgt toegang tot een interieur dat naar hedendaagse maatstaven zeer traditioneel oogt; we noteren houtfineer in warme tinten, bruin-beige bekledingsstoffen en subtiele verlichting. Het interieur biedt een royale stahoogte van 1,98 meter. De zitgroep voorin vormt de centrale leefruimte. Je kunt de cabinestoelen omdraaien, waarna ze samen met de aan de zijkant van het interieur geplaatste stoel en de zwenkbare tafel een gezellige lounge vormen. Wie hier zijn ontbijtje nuttigt, geniet onderwijl van een weids uitzicht naar buiten. Je kunt hier ’s avonds ook ontspannen terwijl het licht zachtjes schijnt uit de led-spots of eventueel nog door het royale Heki-dakluik naar binnenstroomt. Indien nodig bouw je de zitgroep om tot een logeerbed, maar dat sluit niet helemaal aan op het comfort dat de gekozen indeling over het algemeen biedt.

Veel ruimte

Het keukenblok bevindt zich in het midden van de camper aan de rechterzijde. Het bevat een gaskookplaat, een roestvrijstalen spoelbak met een glazen afdekking en een grote koelkast van 140 liter, inclusief vriesvak. Er zijn veel lades voorhanden en die zijn ook lekker groot, wat kenmerkend is voor het merk Hobby. Voorzieningen zoals een ingebouwde oven of een afzuigkap schitteren echter door afwezigheid. Tegenover de keuken bevindt zich de badkamer, die functioneel is ingericht en verrassend compleet is. Naast een Thetford-cassettetoilet vind je hier een hoekkast met een wastafel en verchroomde kraan, een in de vloer geïntegreerde douchebak en wanden die na al die jaren van gebruik nog steeds goed dicht zijn. Een plus is het royale slaapgedeelte met een Frans tweepersoonsbed achterin; het is tegen de rechterwand geplaatst en ernaast is ruimte vrijgehouden voor een gemakkelijke instap. Het tweepersoonsbed heeft een stevige lattenbodem, maar aan het voeteneinde wat smaller ten behoeve van een betere doorgang. Handig zijn de hangkasten en de grote kledingkast. Het vak in de bodem (met klep) maakt het slaapgedeelte compleet. Onder het bed treffen we een grote opbergruimte aan voor omvangrijke bagagestukken zoals kampeermeubilair en, afhankelijk van de opties waarover het bewuste exemplaar beschikt, componenten van de boordtechniek. De T70 GQ biedt al met al meer kast- en opbergruimte dan je op het eerste gezicht zou denken.

Ook wat de overige uitrusting betreft, hoeft onze testauto zich niet te schamen: naast een grote Thule-luifel en een fietsendrager achterop heeft de geteste camper een trekhaak, een navigatiesysteem met achteruitrijcamera en een moderne 27-inch flatscreen-tv in het woongedeelte. Wat het rijden betreft, blijkt de Siesta T70 GQ een sympathieke langeafstandsloper te zijn. De motor voldoet aan de Euro 5-emissienorm en heeft behoorlijke krachtreserves. De zesbak wisselt nauwkeurig van verzet en bij ongeveer 2.000 tpm heeft de beproefde 2,3-liter turbodiesel al behoorlijk wat trekkracht te bieden. Als je een beetje met gevoel omspringt met het gaspedaal, kun je hem heel comfortabel op koppel rijden. Op de snelweg is de camper als gevolg van zijn aanzienlijke afmetingen wel redelijk gevoelig voor zijwind. Het verbruik bedroeg tijdens de test tussen de 10 en 12 liter diesel per 100 kilometer, oftewel tussen de 1 op 8,3 en 1 op 10 – acceptabele waardes voor een camper met een gewicht van maximaal 3,5 ton in combinatie met een reissnelheid die tussen de 100 en 120 km/h lag. Op hellingen moet je soms even terugschakelen naar de vierde of derde versnelling. Het onderstel laat zelfs op slechte wegen nauwelijks van zich horen, maar de 68.000 kilometer ervaring levert de opbouw af en toe wat gekraak op. Kijk voor aanschaf goed of er het koelsysteem goed dicht is en of de distributieriem tijdig is vervangen.

Als ruime allrounder met beproefde techniek spreekt de Hobby Siesta T70 GQ een breed publiek aan. De techniek en uitrusting maken een uitstekende indruk. Door de grote vraag naar dit model is het prijsniveau gewoonlijk vrij hoog.

Let hier op de aanschaf van een gebruikte camper als deze: 1. Werken alle elektrische apparaten en de standkachel nog goed?

2. Is de onderhoudsgeschiedenis op orde, of is er sprake van achterstallig onderhoud?

3. Hier en daar zien we roestplekken, vaak als gevolg van het vervangen van de voorruit.

4. Op de lange achterkant tref je vaak lichte parkeerschades aan.

5. In de badkamer kan de afdichting van de wanden en voegen tekortschieten.

6. Achteraf aangebrachte voorzieningen zijn niet altijd vakkundig gemonteerd.

Op zoek naar een gebruikte camper? Bekijk hier de meer dan 700 campers in ons aanbod.