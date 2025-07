De eerste BMW 6-serie is niet alleen de ultieme BMW-sharknose, de BMW's met de haaienneus van de jaren 70 en 80, de coupé staat ook nog eens te boek voor al het moois dat de jaren 80 te bieden hebben. We kruipen achter het stuur van een schitterende 635 CSi die op het moment van filmen net zijn veertigste verjaardag achter de rug had. Waarom de 6-serie van de generatie E24 ook nog eens een designicoon is legt ontwerper Niels van Roy uit in deze video.

De BMW 6-serie is in de jaren 70 en 80 het sportieve topmodel van het merk. De auto volgt de schitterende E9 op, die vooral als 3.0 CSL snel was uitgegroeid tot een iconische klassieke BMW. Louter zescilinders mochten de voor die tijd dure BMW aandrijven. De auto die we voor deze 'designdrive' meenemen is een 635 CSi. Dat is met een 218 pk sterke 3,5 liter zes-in-lijn niet eens de krachtigste 6-serie die je kon krijgen. Die eer gaat naar de M 635 CSi, die het mocht doen met de motor uit de BMW M5. In andere landen werd die variant zelfs M6 genoemd.

Eerste 6-serie van 1976 tot 1989

BMW rolde de 6-serie, de eerste BMW die zo genoemd werd, in 1976 de showrooms in. Daar stond hij tot 1989, en in die lange periode moest hij toekijken hoe bijvoorbeeld de 5- en de 7-serie vernieuwd werden. Het uitgestelde pensioen van de 6-serie werd gecompenseerd door de bijzondere BMW 8-serie. Die kreeg de V12 van de BMW 750i en was nog veel meer dan de eerste 6-serie een absoluut topmodel. Maar dat is weer een ander verhaal, in deze video gaan we in op het iconische design van de 6-serie die maar liefst dertien jaar onder ons was. Natuurlijk hoor je ook wat nou precies een sharknose is en waarom dit een typisch BMW-kenmerk is.