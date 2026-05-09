De middelgrote elektrische cross-over groeit in rap tempo uit tot de nieuwe ‘golden standard’ op autogebied, in ieder geval in Nederland. Ooit domineerden brandstofgestookte stationwagons de zakelijke markt, die nu bijna geheel in handen is van hoogpotige modellen met een lengte van grofweg 4,5 tot 4,7 meter. Hoewel kwade tongen anders beweren, betekent dit niet dat er geen variatie meer is. Kijk maar eens goed naar de auto’s op deze pagina’s. Die zijn allebei dik 4,70 meter lang, komen allebei uit China, hebben allebei een ‘6’ in de naam, zijn beide altijd volledig elektrisch en hebben beide vierwielaandrijving.

Toch is één blik voldoende om te zien dat dit twee totaal verschillende auto’s zijn. De Xpeng kennen we al een tijdje als ‘de Tesla Model Y uit China’. Net als het grote voorbeeld heeft hij een druppelvormige carrosserie met een sterk aflopende daklijn, een vrijwel geheel dicht front en een minimalistisch interieur met grote schermen. De gloednieuwe MG S6 (MG schrijft zelf ‘MGS6’) heeft een veel traditionelere SUV-vorm. De daklijn loopt verder recht naar achteren door, de zijruiten zijn gevat in een klassieke chroomlijst en het interieur is veel traditioneler van opzet.

Toch kan de kenner ook hier zien dat het om een EV gaat. Zo ontbreekt het hem aan een echte grille, is de neus ongebruikelijk kort en is de wielbasis juist erg fors. Ook de grote wielomtrek valt op, want zelfs met 20-inch wielen heeft de MG nog een significante hoeveelheid rubber. Zo oogt de S6 toch vrij imposant en dat is maar goed ook, want dit is afgezien van de Cyberster voorlopig het topmodel van MG in Europa.

De S6 staat boven de S5 waarmee hij zijn vormgeving deelt en heeft altijd een volledig elektrische aandrijflijn en een accu van 77 kWh. Wel is er keuze tussen achter- of vierwielaandrijving en daarmee 244 of 362 pk. Wij reden de krachtigste versie, die dankzij die tweede elektromotor 485 in plaats van 530 kilometer kan afleggen op een volle accu.

Onovertroffen

Een Xpeng G6 met vierwielaandrijving is automatisch een Performance. Zodoende gaan we met 487 pk op pad. Bij de recente facelift kregen de Long Range-versies van de G6 een gloednieuwe LFP-accu die met 80 kWh zo’n 10 procent kleiner is dan de NMC-accu van voorheen. Het verbruik is juist gestegen en de theoretische actieradius zakt naar 510 kilometer.

Het grote voordeel van de nieuwe batterij blijkt pas bij het laden: de Xpeng schopt het aan de snellader tot een vrijwel onovertroffen 451 kW. Daarmee laad je in theorie in 12 minuten van 10 naar 80 procent, nauwelijks langzamer dan tanken. In de praktijk haalden wij dat overigens niet, maar laadt de Xpeng ontegenzeggelijk veel sneller dan de MG. Die is veel minder geavanceerd, heeft 400V- in plaats van 800V-boordspanning en piekt op een hooguit redelijke 144 kW.

Toch heeft de MG-aandrijflijn een voordeel, want zijn stroomverbruik komt aanzienlijk lager uit. Het verbruik van de Xpeng valt voor een ‘dedicated’ EV flink tegen, dat van de MG juist erg mee. Daardoor kom je op een kleinere accu nauwelijks minder ver en kost rijden simpelweg minder geld en dat is een mooi voordeel voor jou, of voor je werkgever.

27 graden

De vernieuwingsronde die de nieuwe aandrijftechniek bracht voor de G6, levert ook optische wijzigingen op. Het kleine spoilertje boven de achterlichten is bijvoorbeeld nieuw, de dagrijlichten aan de voorzijde zijn aan elkaar gesmolten en het interieur kreeg een stevige make-over. De basisopzet blijft gelijk, maar binnen die opzet is eigenlijk alles anders. De deurpanelen zijn fraaier afgewerkt, sfeerverlichting is overvloedig aanwezig, ventilatieroosters laten zich weer gewoon handmatig bedienen en zelfs het stuurwiel is nieuw. Het geheel ziet er mooi, hoogwaardig en vooral modern uit, met een opzet die aan Tesla doet denken maar tegelijkertijd weelderiger overkomt. De gebruikte materialen en kleuren zijn mooi en leveren een warme, vriendelijke sfeer op. Het Tesla-gevoel blijft aanwezig als we door het infotainment bladeren.

De menustructuur is herkenbaar en vrij overzichtelijk, al betrappen we het systeem ook op wat eigenaardigheden. Zo is de boordcomputer met verbruiksinformatie vrij beperkt en verdwijnt de onderste menubalk bij het gebruik van Android Auto. Onhandig, want zo kun je niet meer direct bij de temperatuur of de stoelverwarming. Nu het toch over die temperatuur gaat: de climatecontrol van de G6 snapt er niet veel van. Om het warm te krijgen moet de temperatuur soms naar 27 graden, terwijl dat op andere momenten wel de verachte hitte oplevert. Zeer irritant en echt voor verbetering vatbaar. Het audiosysteem valt trouwens ook tegen en zo houden we toch gemengde gevoelens over aan de digitale wereld van de Xpeng, die als geheel juist wel hoogwaardig overkomt.

Vloermatjes

De MG is van begint tot eind een andere beleving. Hier geen elektrisch uitklappende deurgrepen en modern minimalisme, maar traditionele deurhendels en een vertrouwt auto-interieur.

Er zijn knopjes voor climatecontrol en achterruitverwarming, de knoppen op het stuur hebben één functie en de spiegel- en stuurwielverstelling zit daar waar je ‘m verwacht. Het infotainmentsysteem is duidelijk minder modern en snel dan van de Xpeng, maar je hebt het ook minder nodig. Bovendien klinkt de audio hier beter en blijft de onderbalk gewoon zichbaar na het koppelen van de telefoon, wel zo prettig. De afwerking is keurig en de materialen zijn dat in grote lijnen ook, al zien we hier en daar een dissonant. Zo glimt de bovenzijde van het (weliswaar zachte) dashboard net wat te hard en komen de vloermatjes goedkoop over. De zitpositie is dan wel weer verrassend goed en opvallend veel lager dan in de Xpeng, waar je meer ‘op’ dan ‘in’ zit. Het blijkt een voorteken voor een verrassend leuk rijdende auto, want dat is de MG zeker. De besturing geeft veel meer informatie door dan we inmiddels gewend zijn in deze klasse en ook het onderstel ‘praat’ fijn met de bestuurder, zonder dat het hard of oncomfortabel wordt. Waar de zachtere Xpeng soms wat ongelukkig nadeint na een hobbel, krijgt het steviger gedempte MG-onderstel de beweging razendsnel weer uit de koets.

Enige bonkerigheid op slecht wegdek hoort daar ook bij, maar door de bank genomen rijdt de S6 wimpelweg erg prettig. De Xpeng doet dat ook, maar is in alles afstandelijker. Hij biedt veel comfort en slaagt er goed in om de afstand tot de buitenwereld gevoelsmatig zo groot mogelijk te maken, maar meer dan comfortabel vervoer wordt deze auto daarmee ook nooit. Behalve als je het volle vermogen vraagt, want dan is de G6 Performance heus vermakelijk snel. Jammer is wel dat je daarvoor de juiste rijmodus moet kiezen. In de ‘Normal’ of ‘Comfort’ is niet het volledige vermogen beschikbaar. In ‘Sport’ wel, maar dan reageert de auto erg direct en is soepel rijden dus lastiger. Ook het afremmen met ‘one pedal driving’ hebben we weleens vloeiender meegemaakt, en niet alleen in de MG. Ook die auto heeft trouwens de sportstand nodig voor het volle vermogen, maar bij gebrek aan ‘Performance’-ambities valt dat hier minder op. Beide auto’s zijn onder alle omstandigheden uiteraard meer dan vlot genoeg, dus het blijft een luxeprobleem.

Wezentjes

De aflopende daklijn van de Xpeng G6 doet een beperkte hoofdruimte voor achterpassgiers vermoeden, maar niets is minder waar. Mede dankzij het vrijwel volledig glazen dak heb je hier juist riant de ruimte onder het dak, dat in werkelijkheid bovendien minder snel afloopt dan het uiterlijk doet vermoeden. Ook de beenruimte is overdadig en zo zitten zelfs lange volwassenen erg fijn achterin de G6.

Dat het altijd nog beter kan, bewijst de MG. Met name beenruimte is hier zo overvloedig aanwezig, dat het eigenlijk jammer is dat de achterbank niet wat naar voren geschoven kan worden voor nog meer bagageruimte. De bank is vrij vlak en hoewel dat wellicht een nadeel is voor wie met vier personen reist, is het juist weer een voordeel als er drie jeugdige wezentjes achterin moeten.

Het laadruim van de Xpeng is met 571 liter heel behoorlijk, maar de MG doet er nog 100 liter bovenop. Bovendien kun je in de MG hoger doorstapelen door de hoekiger gevormde koets en heeft de S6 een riante ‘frunk’ waarin nog eens dik 100 liter aan spullen verdwijnt. Dat is niet alleen praktisch, maar ook een teken van een slim uitgedokterde auto waarin de aandrijflijn geen nodeloze ruimte inneemt. In de Xpeng treffen we onder de ‘motorkap’ alleen een zwarte afdekplaat aan, toch jammer.

Xpeng en MG bieden los van aandrijflijn en kleuren maar één uitvoering aan, zonder verdere aankleedmogelijkheden. Daar missen we niets aan, want beide auto’s zijn standaard helemaal afgeladen met luxe. Van panoramadak tot stoelventilatie en van achterbankverwarming tot uitgebreide rij-assistentie met actieve stuurhulp, het is allemaal standaard. Als het erop aankomt is de Xpeng nog luxer dan de MG. Zo heeft de G6 onder meer een massagefunctie in de voorstoelen, maar daar betaal je ook voor. Als Performance kost zo’n G6 namelijk € 53.990, terwijl de MG al voor €48.750 voor de deur staat. Wie kan leven met minder vermogen en één aangedreven as is in beide gevallen uiteraard goedkoper uit. Het prijsverschil wordt dan ook minder, maar bij de geteste topversies is de Xpeng duidelijk duurder. Voor dat geld krijg je een klap meer vermogen, maar of dat genoeg is om de G6 aan de overwinning te helpen…