Aan het eind van de jaren negentig zwaaide de bekende Toyota Starlet af en maakte plaats voor iets geheel nieuws: de Toyota Yaris. Deze compacte stadsauto verscheen voor het eerst in 1999 en groeide in korte tijd uit tot een van de populairste Japanners op onze wegen. Nu, decennia later, kom je de eerste generatie Yaris – de ‘Oer-Yaris’ – nog altijd opvallend vaak tegen in het straatbeeld. Dat is geen toeval: de auto staat te boek als onverwoestbaar en dat lijkt toch wel aardig te kloppen.

Waarom zou je kiezen voor dit model?

‘Goedkoop is duurkoop’? Niet als het aan de Yaris ligt. Deze Japanner laat zien dat een toegankelijke prijs uitstekend samen kan gaan met betrouwbaarheid en lage onderhoudskosten. Je betaalt geen fortuin voor een nette eerste generatie, maar krijgt er wel een auto voor terug die jarenlang vrolijk met je meedraait, zonder dat je bij de garage kind aan huis wordt. Dankzij het lichte gewicht blijven ook maandlasten – zoals wegenbelasting en verzekering – goed te behappen, en onderdelen zijn meestal royaal beschikbaar én scherp geprijsd. Reken daarnaast op een gemiddeld verbruik van 1 op 16 – een keurige score voor een benzineauto uit deze tijd. Er zijn ook diesels geleverd, maar die kom je praktisch niet meer tegen. Dat is natuurlijk mede te danken aan het feit dat ze door hun lage emissieklasse (euro 2 of 3) uit de milieuzones worden geweerd.

Over deze auto

Vandaag nemen we plaats in een Yaris 1.3 met 86 pk, voorzien van opties als stuurbekrachtiging en carrosseriekleurige bumpers. Vooral dat laatste was destijds geen vanzelfsprekendheid bij compacte modellen; rijk aangeklede uitvoeringen met bijvoorbeeld elektrische ramen en centrale deurvergrendeling zijn zeldzamer en vooral te vinden bij de duurdere versies. Dat luxueuze snufjes niet standaard zijn, onderstreept vooral het tijdperk waarin deze auto werd gebouwd. Nieuwere stadsauto’s zijn vaak rijker uitgerust, maar dat zie je direct terug in de prijs. Deze Yaris is trouwens een driedeursvariant. Zoek je wat meer gemak, dan is er goed nieuws: de Yaris was er destijds ook als vijfdeurs. Die extra portieren maken het instappen achterin een stuk eenvoudiger – vooral handig als je regelmatig passagiers of kinderen vervoert.

Belangrijke aandachtspunten

Technisch is de Yaris bijzonder betrouwbaar – motorisch lopen deze auto’s vrijwel altijd goed, zelfs bij hogere kilometerstanden. Maar let bij bezichtigingen vooral goed op de carrosserie, want roestvorming is een bekende boosdoener. Dorpels en wielkasten verdienen extra aandacht en ook deuren en kofferkleppen krijgen vaak te maken met roest. Ook de transmissie verdient een check: handgeschakelde versies kunnen soms moeizaam schakelen, automaten willen nog weleens bokkig reageren. Neem dus de tijd tijdens de proefrit om te voelen of de versnellingsbak soepel werkt. Verder is het aan te raden de remmen uitgebreid te testen; niet alleen omdat remblokken en schijven kunnen slijten, maar ook omdat de hoofdremcilinder soms voor problemen zorgt.

Aanbod en prijzen

Hoewel de eerste generatie Yaris inmiddels de klassiekerleeftijd nadert, is het aanbod nog steeds verrassend groot. De prijzen beginnen zelfs al onder de €1.000, maar het loont om verder te kijken naar exemplaren met een volledige onderhoudshistorie en wat meer opties, die nog steeds goed betaalbaar zijn. De meeste occasions zijn voorzien van een 1.0 of 1.3 benzinemotor, terwijl de 1.5 ook nog prima te vinden is. Diesels zijn zeldzaam én weinig interessant vanwege milieubeperkingen.

