Na het schrappen van wat luxe kost de Tesla Model 3 ineens nog maar €36.990. Is dit daarmee de aanbieding van de eeuw, of blijft er na dat schrappen te weinig Tesla over?

Dus dit is nu die aangekondigde Model 3 'Standard'?

Ja en nee. De goedkoopste Model 3 werd net als de goedkoopste Model Y aangekondigd als 'Standard', maar heet inmiddels formeel 'Model 3 Achterwielaandrijving'. Het gaat wel om dezelfde auto.

En dit is dus een goede aanbieding?

Dat kun je wel zeggen. Er zijn van die auto’s die op papier al zo goed scoren, dat het bijna onmogelijk nog een miskleun kan zijn. De goedkoopste Tesla Model hoort zeker in die categorie. Deze nieuwe basisversie vervangt de oude RWD en is minder luxe, maar met een prijs van €36.990 ook weer een paar duizend euro goedkoper. Daarmee landt hij in een prijscategorie waar je kale Kia EV3’s, dik aangeklede Renaults 5 en de Ford Puma Gen-E aantreft. Niets ten nadele van die auto's, maar dat is toch wel andere koek dan een Tesla die in 6,2 tellen vanuit stilstand naar 100 km/h schiet en een rijbereik heeft van 534 kilometer. Ook voor wie niet koopt is zo’n lage prijs een voordeel, want laten we niet vergeten dat die prijs de basis vormt voor de bijtelling.

Maar hoeveel Tesla krijg je nog voor dat geld?

Het ‘Standard’-recept kennen we immers al van de Model Y, die ten opzichte van duurdere versies toch wel stevig minder fraai en minder luxe is. Bij de Model 3 is Tesla veel minder ver gegaan met het uitkleden. De sedan heeft bijvoorbeeld nog gewoon zijn panoramadak (nodig voor de hoofdruimte achterin) en zijn design komt overeen met iedere andere Model 3. Daarop is één uitzondering: de stalen wielen met dichte wieldeksels.

Is het interieur nog grotendeels intact?

Het afsluitbare opbergvak in de middenconsole mocht hier ook blijven, al is het klepje over de bekerhouders verdwenen. De sfeerverlichting, twee luidsprekers, de elektrische stuurwielverstelling, de kunstlederen stoelbekleding, het touchscreen achterin, de achterbankverwarming en de automatisch dimmende buitenspiegels zijn eveneens geschrapt.

Wat blijft er dan nog wel over in deze goedkoopste Model 3?

Gelukkig is er nog heel veel gebleven. Zo heeft deze ‘goedkope’ Tesla nog altijd stuur- en stoelverwarming, beschik je zelfs over luxe als adaptieve matrix-ledkoplampen, is de achterklep nog altijd elektrisch te bedienen, klinkt het audiosysteem zelfs met zeven speakers nog best aardig en biedt deze instap-Tesla alle connectiviteit die je van Tesla gewend bent. Openen, sluiten en starten gaat dus met je telefoon, de snelle app krijg je er gratis bij en Google Maps-navigatie is standaard aan boord. Android Auto en Apple CarPlay als vanouds niet, maar door de goede integratie met die app en de mogelijkheid om apps als Spotify te installeren missen we dat nauwelijks, al heb je wel ‘Premium Connectivity’ nodig om muziek op deze manier vanaf het scherm te streamen.

Zelfs elektrische stoelverstelling is standaard, al is het erg jammer dat de knoppen voor de bediening ervan zijn verdwenen. Verstellen gaat louter via het scherm en hoewel je de gekozen stand vervolgens eenvoudig in je profiel kunt opslaan, ervaren we dat toch als een nadeel.

Oogt het interieur van de basis-Model 3 nog een beetje oké?

Het interieur verschilt op het eerste gezicht vooral door de ontbrekende sfeerverlichting en de deels stoffen bekleding van de ‘Premium’, maar er is meer aan de hand. Zo is de onderste helft van het deurpaneel in het basismodel van hard plastic en ontbreekt de zachte bekleding van de deurvakken. Jammer, maar geen ramp. De algehele kwaliteitsindruk is nog steeds prima, maar het ontwerp van dit binnenste is wel zo minimalistisch dat het zeker niet iedereen zal bekoren.

Hoe zit het met de specificaties van deze goedkoopste Tesla?

De aandrijflijn van de Tesla Model 3 ‘Standard’ – we blijven die naam informeel toch maar gebruiken – komt overeen met die van het oude basismodel. Tesla is zoals gebruikelijk niet scheutig met technische gegevens, maar reken op een LFP-accu van zo’n 60 kWh en een vermogen van dik 280 pk op de achterwielen. Het grote wapenfeit van deze auto is zijn gunstige verbruik. Dat is volgens op gave 13 kWh per 100 kilometer, een waarde die we in de praktijk heel aardig weten te benaderen. Een actieradius van 400 kilometer of meer is daarmee in de praktijk eenvoudig haalbaar, en dan is het nog niet eens zomer. Snelladen is met maximaal 175 kW zo gepiept, dus zelfs met deze goedkoopste Tesla hoef je lange afstanden niet te schuwen.

Hoe rijdt de Tesla Model 3 'Achterwielaandrijving'?

Met ‘passieve’ in plaats van ‘frequentie-afhankelijke’ schokdempers is het onderstel van deze instap-3 wat eenvoudiger dan dat van de duurdere Long Range-versies. Bij de Model Y merk je dat verschil direct, maar hier valt het effect erg mee. De Model 3 is ook in deze vorm een strak gedempte, lichtvoetige en voldoende verfijnde auto, die mede dankzij de directe besturing gewoon leuk rijdt. Ondanks het stevige karakter is deze Model 3 nog best comfortabel. Helaas merk je dat er wat beknibbeld is op geluidsisolatie. Windgeruis en afrolgeluiden zijn prominenter aanwezig dan in duurdere uitvoeringen, maar we hebben dat niet als enorm storend ervaren.

Zijn er op andere vlakken wel serieuze ergernissen?

Toch wel. Neem de ruitenwissers, die op een heldere dag soms zomaar ineens op en neer gaan en met ingeschakelde cruisecontrol of ‘Autopilot’ altijd verplicht op ‘automatisch’ staan. Dat schijnt nodig te zijn om de achter de voorruit geplaatste camera’s vrij zicht te geven, maar is gezien de slechte werking van die sensor toch irritant. Eveneens merkwaardig is dat schakelen tussen automatisch sturen en ‘gewoon’ adaptieve cruisecontrol alleen mogelijk is bij stilstand en in ‘P’. Die keuze moet je dus al voor de rit maken. Bovendien schakelt de autopilot bij het wisselen van rijstrook zichzelf volledig uit, wat dit systeem in het drukke Nederlandse verkeer in feite onbruikbaar maakt.

Hoe praktisch is de Tesla Model 3?

Deze instapversie is uiteraard even ruim als iedere andere Model 3. De kleine sedan-achterklep blijft een nadeel en de laaggeplaatste achterbank ook, maar gelukkig weet Tesla iedere beschikbare centimeter maximaal te benutten. Zo is er een ruime ‘frunk’ van 88 liter en heb je achterin bijna 600 liter aan bagageruimte, mede dankzij een diepe ‘kelder’ onder de laadvloer. Toch niet genoeg? Voor € 1.350 kan er nog een trekhaak op, waar een aanhanger van maximaal 1.000 kg aan mag.

Dus wat is jullie conclusie over de Tesla Model 3 'Standard'?

Bij de Tesla Model Y vonden we het nog jammer dat de luxere versie met de instap-aandrijflijn is geschrapt toen de Standard kwam. Voor die ‘tussenversie’ is daar immers nog best een plek, zeker omdat de goedkoopste aandrijflijn al weinig te wensen overlaat. Bij de Model 3 speelt dit minder. De nieuwe, goedkopere ‘Achterwielaandrijving’ verschilt optisch nauwelijks van duurdere versies en laat qua motorvermogen een aandrijflijn al helemaal weinig te wensen over. Bovendien is het met deze auto door het lage stroomverbruik ook na aanschaf goedkoop rijden. Dat er wat luxe mist is een feit, maar valt eigenlijk pas op als je weet dat de Premium-versie nog luxer is.