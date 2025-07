De Suzuki Swift is wat langer bij ons gebleven omdat we er maar niet uitgespeeld mee raakten. Een betaalbare, lichte compacte hatchback met handbak, dat zoiets nog eens zo bijzonder zou worden. Maar het meest onder de indruk zijn we van het lage verbruik. Het is lang geleden dat we zo zuinig met een duurtester reden.

De Suzuki Swift weegt nog geen 1.000 kilo en is daarmee een heerlijk lichtvoetige auto die vrolijk door het B-segment dartelt. In dat deel van de markt rukt de hoge auto gstaag op. Kijk maar eens naar het succes van de Toyota Yaris Cross, die de normale Yaris is voorbijgestreefd in de verkoopcijfers. Die kleine SUV’s en cross-overs zijn natuurlijk zwaarder en onzuiniger, maar de carrosserievorm is zo populair dat de reguliere hatchbacks daaronder lijden.

De Suzuki Swift toonde in bijna acht maanden aan dat een lagere auto met een mild hybride aandrijflijn heerlijk zuinig kan zijn. Gemiddeld komen we uit op een benzineverbruik van 4,4 liter per 100 kilometer. Op verjaardagen zeg je dan: de mijne doet 1 op 22,7.

Dat de Swift erg licht is merk je ook aan andere eigenschappen. Trek bijvoorbeeld maar eens een deur dicht. Dat klinkt wel erg blikkerig. En een telefoongesprek rijdend voeren via Apple CarPlay wordt bij snelwegtempo wat moeizamer. De Japanner heeft dun plaatwerk en is daardoor erg gehorig. Maar een bestuurder die van lekker sturen houdt heeft juist profijt van het lage wagengewicht. Het onderstel heeft iets stoterigs als je normaal rijdt; je voelt de demping altijd goed werken.

Handbak fijner dan de versie met cvt

Werken moet je ook met de handgeschakelde vijfbak. Een manuele transmissie in combinatie met adaptieve cruisecontrol is best bijzonder. Je moet zo het koppie erbij houden, want als de auto voor je dermate vertraagt dat het toerental van de 1.2 benzinemotor te laag wordt schakelt de techniek immers niet zelf terug. Toch zouden we de handbak niet willen ruilen voor de Swift met cvt-automaat die we naast onze duurtester reden. De continu variabele transmissie werkt helaas niet comfortverhogend, en dat is nu juist wat je van een automaat verwacht.

De Swift ging nog op een zuinigheidstrip naar Zwitserland en trad aan tegen de Swift van 2005, die de basis legde voor het herkenbare uiterlijk van de compacte Japanner tot op de dag vandaag. Verder konden we met een speciaal aangeklede Swift Allgrip ervaren dat er nog meer potentieel in de Swift steekt. De Suzuki zweeft wat betreft zijn beleving en aankleding enigszins tussen het segment van de allerkleinste modellen en het compacte segment. Daarmee neemt hij een geheel eigen marktpositie in. Ja, de nieuwe Swift is in menig opzicht ronduit bijzonder!

Suzuki Swift in cijfers

Beginstand 5.249 kilometer

Eindstand 22.936 kilometer

Gereden kilometers 17.687

Getankte liters 780,21

Gemiddeld verbruik 1:22,7 (4,4 l/100 km)

Brandstofkosten €1.604,25

Dit valt ons op:

+ Zeer zuinig

+Lekker lichtvoetig

- Wel wat blikkerig

- Wanneer komt oplossing voor uitzetten snelheidswaarschuwing?

