We leren onze Suzuki e Vitara steeds beter kennen. De pragmatische Japanner kan ons wel bekoren, al is het vanuit technologisch oogpunt zeker geen voorloper. Bovendien blijkt hij zichzelf consistent te onderschatten. Of overschatten.

Suzuki heeft een visie op het bouwen van auto’s die het merk al decennialang heel consistent doorvoert: houd het simpel. Dat werkt door in je hele auto. Hoe simpeler, hoe betrouwbaarder en hoe minder het weegt. Omdat het minder weegt, wordt het zuiniger, hetgeen gunstig doorwerkt in de totale kosten van een auto. De Swift en de Alto zijn er in figuurlijke zin groot mee geworden. Eigenlijk is Suzuki een beetje het Japanse Lotus. En net als bij Lotus laat dit ethos zich lastig vertalen naar het elektrische tijdperk.

Niet echt licht

Toch is het met de e Vitara nog best aardig gelukt. Ja, het is een volwaardige EV en toch is alles zo simpel gehouden als dat mogelijk is. Kleine LFP-batterij, niet al te sterke elektromotor, nog redelijk wat fysieke knoppen, bescheiden buitenmaten. Het voelt in veel opzichten als ‘My First EV’. Helaas is dat lage gewicht en de kenmerkende lage prijs niet helemaal uit de verf gekomen. De Style met grote batterij die wij in onze duurtestvloot hebben kost €37.999 en met 1.835 kilo is hij niet echt licht.

Daarbij is het infotainmentsysteem naar moderne maatstaven echt te langzaam. Het effect daarvan wordt nog eens extra versterkt door het feit dat je voor veel functies dubbel moet tikken op het scherm. Druk je bijvoorbeeld op het menu voor stoelverwarming, dan gaat er eerst (meestal na wat vertraging) een animatie spelen van draaiende stoelen. Dan pas kun je daadwerkelijk de stoelverwarming aanpassen. Dat vindt zo’n beetje onze hele redactie irritant. Net als het feit dat je de auto weliswaar draadloos kunt verbinden met Apple CarPlay, maar dat het vervolgens altijd maar de vraag is of je telefoon dan wel of niet wordt herkend bij een volgende rit.

Pessimistische boordcomputer

Daarbij lijkt de e Vitara zichzelf nogal te onderschatten. Of liever gezegd: te overschatten. We zijn wel gewend dat de boordcomputer niet helemaal nauwkeurig aangeeft wat het daadwerkelijke verbruik is, maar meestal is de realiteit dan wat minder rooskleurig dan de auto belooft. Maar Suzuki draait het om. We moeten serieus ons best doen om de boordcomputer onder de 20 kWh/100 km te krijgen en dat is voor een niet al te grote EV toch best veel. Het komt bovendien niet helemaal uit met wat we op basis van het aantal kilometers per procent zouden verwachten. Aan de laadpaal blijkt vaak dat de auto inclusief laadverliezen minder stroom heeft verbruikt dan wat de boordcomputer je voorhoudt. Ergens is het idee van een auto die meer levert dan hij belooft hartstikke sympathiek, maar correct is het niet. Het goede nieuws: vooralsnog zijn alle negatieve ervaringen van softwarematige aard en dat is in beginsel aan te passen. Dus wie weet.

Binnenkort zetten we de e Vitara naast de conventionele Vitara, die je nog altijd kunt krijgen. Later treedt hij aan tegen de e Vitara Allgrip-e, die twee elektromotoren heeft.