Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Suzuki e Vitara
 
De Suzuki e Vitara doet zichzelf tekort en is zuiniger dan boordcomputer belooft

Marco Gorter
1

We leren onze Suzuki e Vitara steeds beter kennen. De pragmatische Japanner kan ons wel bekoren, al is het vanuit technologisch oogpunt zeker geen voorloper. Bovendien blijkt hij zichzelf consistent te onderschatten. Of overschatten.

Suzuki heeft een visie op het bouwen van auto’s die het merk al decennialang heel consistent doorvoert: houd het simpel. Dat werkt door in je hele auto. Hoe simpeler, hoe betrouwbaarder en hoe minder het weegt. Omdat het minder weegt, wordt het zuiniger, hetgeen gunstig doorwerkt in de totale kosten van een auto. De Swift en de Alto zijn er in figuurlijke zin groot mee geworden. Eigenlijk is Suzuki een beetje het Japanse Lotus. En net als bij Lotus laat dit ethos zich lastig vertalen naar het elektrische tijdperk.

Niet echt licht

Toch is het met de e Vitara nog best aardig gelukt. Ja, het is een volwaardige EV en toch is alles zo simpel gehouden als dat mogelijk is. Kleine LFP-batterij, niet al te sterke elektromotor, nog redelijk wat fysieke knoppen, bescheiden buitenmaten. Het voelt in veel opzichten als ‘My First EV’. Helaas is dat lage gewicht en de kenmerkende lage prijs niet helemaal uit de verf gekomen. De Style met grote batterij die wij in onze duurtestvloot hebben kost €37.999 en met 1.835 kilo is hij niet echt licht.

Suzuki e Vitara

Daarbij is het infotainmentsysteem naar moderne maatstaven echt te langzaam. Het effect daarvan wordt nog eens extra versterkt door het feit dat je voor veel functies dubbel moet tikken op het scherm. Druk je bijvoorbeeld op het menu voor stoelverwarming, dan gaat er eerst (meestal na wat vertraging) een animatie spelen van draaiende stoelen. Dan pas kun je daadwerkelijk de stoelverwarming aanpassen. Dat vindt zo’n beetje onze hele redactie irritant. Net als het feit dat je de auto weliswaar draadloos kunt verbinden met Apple CarPlay, maar dat het vervolgens altijd maar de vraag is of je telefoon dan wel of niet wordt herkend bij een volgende rit.

Pessimistische boordcomputer

Daarbij lijkt de e Vitara zichzelf nogal te onderschatten. Of liever gezegd: te overschatten. We zijn wel gewend dat de boordcomputer niet helemaal nauwkeurig aangeeft wat het daadwerkelijke verbruik is, maar meestal is de realiteit dan wat minder rooskleurig dan de auto belooft. Maar Suzuki draait het om. We moeten serieus ons best doen om de boordcomputer onder de 20 kWh/100 km te krijgen en dat is voor een niet al te grote EV toch best veel. Het komt bovendien niet helemaal uit met wat we op basis van het aantal kilometers per procent zouden verwachten. Aan de laadpaal blijkt vaak dat de auto inclusief laadverliezen minder stroom heeft verbruikt dan wat de boordcomputer je voorhoudt. Ergens is het idee van een auto die meer levert dan hij belooft hartstikke sympathiek, maar correct is het niet. Het goede nieuws: vooralsnog zijn alle negatieve ervaringen van softwarematige aard en dat is in beginsel aan te passen. Dus wie weet.

Binnenkort zetten we de e Vitara naast de conventionele Vitara, die je nog altijd kunt krijgen. Later treedt hij aan tegen de e Vitara Allgrip-e, die twee elektromotoren heeft. 

Signalement

Merk Suzuki
Model e Vitara 61kWh Style
Carrosserie 5-deurs, suv
Transmissie automaat
Aandrijving voorwielaandrijving
Nieuwprijs € 36.954

Specificaties

Brandstof elektrisch
Motor 1 elektromotor
Maximaal vermogen 128 kW / 174 pk
Maximaal koppel 193 Nm
Accu capaciteit (bruto) 61 kWh
Lengte / breedte / hoogte 4.275 mm / 1.800 mm / 1.635 mm
Wielbasis 2.700 mm
Massa leeg 1.735 kg
Laadvermogen 515 kg
Aanhangermassa geremd / ongeremd 750 kg / 750 kg
Banden 225/50R19Prijzen
Topsnelheid 150 km/h
Acceleratie 0-100 km/h 8,7 s
Stroomverbruik (WLTP) 15,1 kWh/100km
CO2-uitstoot (WLTP) 0 g/km
Actieradius (WLTP) 426 km
1 Bekijk reacties
Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (1)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.