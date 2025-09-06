We zijn inmiddels bijna aan het einde van de duurtestperiode beland met ‘onze’ Skoda Kodiaq iV, maar hij mag niet terug naar de importeur voordat we de gefacelifte Enyaq erbij hebben gehaald. We rijden de Kodiaq immers regelmatig alsof het een volledig elektrische auto is, dankzij de flinke elektrische actieradius. In theorie zou je aan de Kodiaq en de Enyaq ongeveer hetzelfde kunnen hebben, als je dagelijks zo’n 100 km rijdt. De keuze is reuze bij Skoda, zo blijkt ook nu wel weer. Mocht je de overstap naar volledig elektrisch rijden overwegen, maar het nu nog wat te spannend vinden, dan is de plug-in hybride Kodiaq wellicht een interessante tussenstap.

Hoe veel kun je elektrisch rijden met de Skoda Kodiaq?

Met zijn accupakket van netto bijna 20 kWh hoeft in de praktijk de brandstofmotor van de Skoda Kodiaq er niet vaak aan te pas te komen. Mits je veel laadt, natuurlijk. Dat hebben wij zeker gedaan. Het resultaat was een erg nette 124 km volledig elektrisch bereik, met een wat zwaardere rechtervoet kom je ook nog wel boven de 100 km uit. Qua stroomverbruik zit het dus wel snor. Heb je een langere rit en rijd je de accu leeg, dan mag de 1.5 TSI aan de slag en die schopt het bij ons tot een gemiddeld verbruik van 1 op 16,2 (6,2 l/100 km). Dat is lang niet gek, als je bedenkt dat hij (rijklaar) dik 1.900 kilo in beweging brengt. De TSI doet het in de praktijk natuurlijk ook vaak samen met de eveneens op de voorwielen aangesloten elektromotor. Dan heb je de beschikking over 204 pk systeemvermogen en dat is voor deze toch niet bepaald slanke SUV op zich voldoende.

Hoe rijden de Skoda Kodiaq en Skoda Enyaq?

Als we overstappen in de gefacelifte Skoda Enyaq merken we echter meteen een behoorlijk verschil. Er was helaas geen Enyaq 60 beschikbaar, die met zijn 204 pk precies even sterk is als onze Kodiaq. We rijden een 286 pk sterke Enyaq 85, maar daarin voelt het vermogensverschil met de Kodiaq groter dan 82 pk. Het vermogen komt om te beginnen anders tot stand; in plaats van een samenspel tussen twee totaal verschillende krachtbronnen, is het hier één elektromotor die al het werk doet. Je voelt dat het vermogen direct beschikbaar is en als je stevig het stroompedaal intrapt, gaat het optrekken per definitie meer lineair dan bij een brandstofauto of hybride. Zelfs als je de Enyaq 60 neemt, zal hij dus ondanks hetzelfde vermogen kwieker aanvoelen dan de Kodiaq. En dat terwijl de Enyaq 60 een krappe 100 kilo zwaarder is dan zijn plug-in hybride broer. Bij de 85 is het verschil zelfs zo’n 200 kilo. Het veel hogere koppel maakt hier uiteraard ook een groot verschil. Er staat wel tegenover dat tijdens onze test het elektrische verbruik van de Enyaq hoger uitviel dan bij de Kodiaq. We verbruikten gemiddeld 18,4 kWh per 100 km. Dat is toch een stap meer dan de krap 16 kWh per 100 km bij de Kodiaq.

De Enyaq rijdt niet alleen vanwege zijn aandrijflijn duidelijk sportiever dan de Kodiaq. Ook het onderstel van de EV is meer op dynamisch rijden ingericht. De Skoda Kodiaq voelt, zo ondervonden we eerder al, meer aan als een op comfort gerichte auto dan eentje die je uitnodigt tot een stevig potje sturen. Je kunt er prima hard een bocht mee nemen voordat de voorwielen grip dreigen te verliezen, maar dan merk je wel dat er heel wat auto in beweging komt. Dat gevoel heb je minder bij de Enyaq. Sterker zelfs; als je wilt kun je daar echt leuk mee sturen. Zet hem in de Sport-modus en je merkt dat het onderstel net even wat strakker aanvoelt. Het veercomfort van de Enyaq doet weinig onder voor de Kodiaq, al blijft de EV altijd (ook in Comfort-modus) een stukje stugger aanvoelen dan de plug-in hybride.

Wat zijn vanbinnen de grootste verschillen tussen de Kodiaq en Enyaq?

Het grootste verschil is misschien nog wel de zitpositie. De Kodiaq voelt oneerbiedig gezegd een beetje aan als een busje. Het stuurwiel is wat naar achteren gekanteld en een ‘actieve zithouding’ vinden is een uitdaging. In de Enyaq is het een ander verhaal. Daarin kun je de zitpositie wat makkelijker variëren en daardoor zit je meer ‘omsloten’ door de auto. De totaal verschillende raampartijen van beide auto’s spelen ook een belangrijke rol bij het gevoel dat je krijgt achter het stuur. In de Kodiaq is er nu eenmaal veel meer glas om je heen dan in de Enyaq.

Bij de Kodiaq zijn niet alleen de raampartijen groter dan bij de Enyaq, hij is in zijn geheel ook groter. De Enyaq is 4,66 meter lang, de Kodiaq 4,76 meter. Overigens is de Enyaq 2 cm breder dan de Kodiaq, maar wel weer 6 cm lager. Qua proporties is de Enyaq al met al duidelijk de dynamischer gelijnde van de twee. Of dat hem ook mooier maakt, is een kwestie van smaak. Het maakt de Enyaq in elk geval krapper dan de Kodiaq. Achterin de Kodiaq heb je zeeën van ruimte, zowel voor de inzittenden op de tweede zitrij als voor eventuele bagage. In de Kodiaq is er achterin 754 liter ruimte, in de Enyaq 585 liter. Offer je de tweede zitrij op, dan is er respectievelijk 2.035 en 1.710 liter beschikbaar. Dat scheelt een slok op een borrel. Hier wordt opnieuw heel duidelijk dat de Kodiaq weliswaar een traditioneler aangedreven alternatief is voor de Enyaq, maar dat de twee toch op meer fronten dan enkel hun aandrijflijn sterk van elkaar verschillen.

Welke is het fijnst voor de portemonnee?

De Skoda Kodiaq PHEV is er vanaf €44.990, de Skoda Enyaq 60 vanaf €42.990. Hoewel die twee qua vermogen het best te vergelijken zijn, is een andere keuze bij de Enyaq logischer. De sterkere Enyaq 85 heeft namelijk precies dezelfde vanafprijs als de Kodiaq PHEV. Voor hetzelfde geld als de Kodiaq heb je dus een sterkere en snellere auto. Aan de andere kant lever je bij de Enyaq altijd aardig wat ruimte in ten opzichte van zijn broer. Dat moet het je dus wel waard zijn. Het is net wat je het belangrijkst vindt; het rijden of de ruimte. Bovenal blijft de grootste vraag of je altijd of slechts vaak elektrisch wilt rijden.

Qua kosten komt de Enyaq er in elk geval een stuk gunstiger uit dan de Kodiaq. We maakten een rit van dik 450 kilometer met de Enyaq, die ons met een kWh-prijs van €0,30 in totaal €25,18 kostte. Diezelfde rit kostte ons met de Skoda Kodiaq €46,34 tegen hetzelfde stroomtarief en een benzineprijs van € 2 per liter. Het verschil wordt natuurlijk kleiner bij een hoger stroomtarief, maar met €0,60 per kWh ben je nog altijd net een paar euro’s duurder uit met de Kodiaq. De enige manier om met de Kodiaq qua kosten in de buurt van de Enyaq te komen, is door zoveel mogelijk elektrisch te rijden. Op een lange rit raak je dan echter wel veel tijd kwijt, zo ondervond hoofdredacteur Damiaan Hage eerder al. Met een volledig elektrische actieradius (WLTP) van 433 km (Enyaq 60) of 579 km (Enyaq 85) hoef je daar bij de Enyaq niet snel bang voor te zijn. O, en dan is er de mrb nog. Die maakt de keuze voor de Enyaq wellicht nog wat makkelijker.