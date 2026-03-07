Dat de zakelijke markt verantwoordelijk is voor het leeuwendeel van de Nederlandse autoverkopen, blijkt wel uit de modellen die de ranglijst domineren. De Tesla Model Y moest zijn eerste plek in 2025 afstaan aan de Skoda Elroq, maar doet met de goedkopere Standard-versie weer een gooi naar de toppositie.

Dat de Tesla Model Y vorig jaar in de nieuwverkopen nog altijd op plek drie eindigde in ons land, achter de Skoda Elroq en de Kia EV3, is een prestatie van formaat als je bedenkt dat er in 2025 dik 44 procent minder Model Y’s zijn verkocht dan een jaar eerder. Tesla’s totale verkopen zakten met een vergelijkbaar percentage in. Er is dus werk aan de winkel voor de Amerikanen, die ook elders in Europa en wereldwijd kampen met dalende verkoopcijfers. Daarvoor kunnen we de reactie op de politieke activiteiten van topman Musk ongetwijfeld deels verantwoordelijk houden, maar toegenomen concurrentie speelt eveneens een rol.

Daarvoor hoeven we in feite eveneens niet verder dan Nederland te kijken. In 2025 verschenen er immers tal van goedkopere alternatieven voor de Model Y, zoals de Elroq en de EV3. Die zijn weliswaar iets kleiner, maar zijn met vanafprijzen van ruim onder de 40 mille veel bereikbaarder voor veel mensen – vooral in de lease.

Maar inmiddels bijt Tesla bijt stevig van zich af. Niet door zelf een kleiner model te lanceren, maar door de Model Y dusdanig uit te kleden dat hij nu ook nipt onder de 40 mille te koop is. De uitgeklede Model Y werd aanvankelijk als 'Standard' gepresenteerd en staat dus onder die naam bekend, al heet hij inmiddels officieel 'Tesla Model Y Achterwielaandrijving'. De Tesla is aan binnen- en buitenkant stevig uitgekleed om tot die lagere prijs te komen. Hij heeft bijvoorbeeld een unieke voor- en achterkant, kleinere wielen, deels stoffen bekleding en een handmatig verstelbaar stuur, terwijl voor de Standard sfeerverlichting en afsluitbare opbergvakken zijn geschrapt.

Bovendien is de Model Y Standard alleen in wit, grijs en zwart verkrijgbaar en daarmee ziet hij er ineens wel erg zakelijk uit, om niet te zeggen saai. Toch is deze basis-Y op papier een geweldige aanbieding. Je krijgt immers nog altijd dezelfde hoeveelheid ruimte en hoewel hij minder luxueus is dan we gewend zijn van Tesla, is er zelfs op dat vlak maar bar weinig te klagen. Zo heeft ook deze Model Y ‘gewoon’ stuur- en stoelverwarming, keyless entry en alle andere app-functies, een compleet infotainmentsysteem, een warmtepomp en een elektrisch bedienbare achterklep.

60 of 85

De basisaccu van de Model Y meet zo’n 60 kWh en levert een rijbereik op van 534 kilometer. De grote vraag is wat de concurrentie daar tegenover kan stellen. Een Skoda Elroq is er al vanaf € 34.990, maar dan heb je een versie met 50 kWh die per saldo niemand wil. De accucapaciteit van de Elroq 60 is gelijkwaardig aan die van de Model Y Standard; deze Skoda kost je minimaal €37.990. Wie echter net als bij Tesla meer dan 500 kilometer rijbereik wenst, moet kiezen voor de Elroq 85. Dat is dan meteen een Business Edition en die auto prijkt op deze pagina’s. Met €43.990 is hij 10 procent duurder dan de Tesla. De uitrusting is dan zeker oké, maar niet zo riant. Zo doet een Business Edition het zonder elektrische stoelverstelling en zonder elektrische achterklep. Keyless entry, climatecontrol, stoel- en stuurverwarming en adaptieve cruisecontrol zijn wel present. Een warmtepomp is bij Skoda slechts tegen meerprijs verkrijgbaar en kost je €1.090.

De oplettende lezer heeft al opgemerkt dat de Skoda een fors grotere accu heeft dan de Tesla. Het ‘85’ in de modelnaam van de Elroq is immers een verwijzing naar de bruto-accucapaciteit, wat netto 77 kWh betekent. Daarmee heeft de Tsjech op papier een actieradius van 571 kilometer en dat is verder dan de Tesla, maar in onze praktijk is het andersom. De Model Y Standard is met een opgegeven verbruik van 13,1 kWh per 100 kilometer dan ook één van de zuinigste Tesla’s ooit, en dat zegt wat.

Wat betreft motorvermogen en sprinttijden legt de Tesla het af tegen de Skoda en dat is hoogst ongebruikelijk. De Elroq 85 stuurt een serieuze 286 pk naar de achterwielen en voelt en is daarmee veel feller dan de eveneens achterwielaangedreven Model Y, die juist de langzaamste Tesla ooit is. Dat is helemaal geen ramp, want de Tesla heeft vermogen zat. Bovendien is de kracht in de Model Y nog beter doseerbaar. Dat is vooral merkbaar bij het afremmen. In de standaard recuperatiemodus remt de Model Y bij ‘gas los’ heel sterk af , maar met het rechterpedaal kun je vervolgens exact afstemmen hoe snel die vertraging precies gaat. Dat lijkt logisch, maar de Skoda is op dit vlak net wat minder verfijnd.

Gehobbel

Qua besturing zijn er eveneens significante verschillen. De Tesla reageert uiterst direct op het kleine stuurtje en voelt daarmee erg wendbaar voor zo’n toch wel forse auto. De Skoda heeft wat meer rust in het stuur, maar ook een wat natuurlijker gevoel. Bovendien heeft de Elroq een extreem kleine draaicirkel, wat erg handig is. Het onderstel van de Elroq is vrij comfortabel, maar heeft soms wat moeite met het hoge gewicht van de Elroq 85. Dat resulteert dan in wat gehobbel op bijvoorbeeld een klinkerweg en dat is dan weer niet zo comfortabel, maar evenmin erg storend.

De Model Y Standard is op dit vlak evenmin een toonbeeld van verfijning. Deze basisversie krijgt niet de nieuwe, frequentie-afhankelijke schokdempers die de Model Y vanaf zijn facelift heeft, maar passieve exemplaren zoals de ‘oude’ Model Y. Dat betekent dat hij oneffenheden nadrukkelijker doorgeeft aan de inzittenden dan de duurderde modellen, maar slecht is dit onderstel beslist niet. Het is stevig, maar brengt daarmee ook een zekere rust in de carrosserie en beperkt het overhellen tot een minimum.

Stil is het ook aan boord van de Model Y, en dat bevordert het comfort. Het audiosysteem is nog wat verder uitgekleed dan bij de reguliere achterwielaandrijver, die al minder luidsprekers heeft dan een Model Y met vierwielaandrijving. Toch klinkt het nog altijd beter dan het systeem van de Elroq, dat een vrij vlak geluid geeft en maar nipt een voldoende scoort. Als het gaat om ‘user interface’ blijft Tesla heer en meester. Het merk laat zien dat een gebrek aan knoppen niet erg is als je je scherm goed op orde hebt, want dat werkt gewoon prima.

Evengoed is Tesla doorgeschoten in het schrappen van knoppen en schakelaars. Het is fijn dat er weer een richtingaanwijzerhendel is, maar een hendel voor de cruisecontrol en rijrichting was toch wel erg prettig geweest. Ook zijn voor de Standard-versie de stoelknoppen geschrapt. De stoelen zijn nog steeds elektrisch, maar de verstalling ervan gaat nu via het scherm. Dat werkt echt niet jofel, hoewel de schade meevalt als je je instellingen opslaat in een gebruikersprofiel.

Ronduit irritant

Zo zonder sfeerverlichting lijkt het interieur ongeveer even kaal als dat van een ‘oude’ Model Y. Je komt hier zeker niet voor de sfeer, al zit het allemaal aardig in elkaar, zitten we heerlijk en ontbreekt het je bepaald niet aan aflegruimte in de Tesla. De Skoda is aanmerkelijk gezelliger vanbinnen. Een stofje op het dashboard, veel meer fysieke bedieningselementen en een apart informatieschermpje achter het stuur maken dit binnenste gevoelsmatig veel completer, al valt het verschil in bedieningsgemak onder aan de streep wel mee.

De zitpositie in de Skoda is erg prettig. Duidelijk lager dan in de Tesla, maar daarmee voelen we ons hier meer één met de auto. De Tesla geeft met zijn enorme ruiten wel een wat ruimtelijker gevoel en meer overzicht. Behalve naar achteren, want de achterruit van de Model Y is helaas van brievenbus-formaat. Het infotainmentsysteem van de Skoda is minder snel en uitgebreid dan dat van de Tesla, maar bevalt alsnog goed. Slimme snelkoppelingen maken veelgevraagde functies snel bereikbaar en in tegenstelling tot de Tesla heeft deze auto gewoon Android Auto en Apple CarPlay, hoewel we dat bij Tesla ook weer niet heel erg missen.

Ronduit irritant is de manier waarop de Skoda automatisch in- en vooral uitschakelt. Dat wegrijden-zonder-startknop heeft de Volkswagen Group ooit naadloos overgenomen van Tesla. Bij Tesla staat de auto echter compleet ‘aan’ zodra je een deur opent, inclusief climatecontrol en het volledige infotainment. De Skoda gaat pas aan bij een druk op het rempedaal, om meteen weer uit te schakelen zodra je de gordel losklikt en de deur opent. Dat kan knap irritant zijn, bijvoorbeeld als je even naar de glasbak rent en daarna weer alle bemoeizuchtige veiligheids-en rijhulpjes moet uitschakelen.

Nu het toch over rijhulpen gaat: de ‘Travel Assist’-assistent van de Skoda heeft stuur-input nodig om te zien of je er nog bent, en geeft daarmee onderweg vaak onnodige waarschuwingen. Tesla’s Autopilot houdt wat strakker het midden van de rijstrook aan, maar heeft een zo mogelijk nog irritanter nadeel. Het systeem schakelt zichzelf volledig uit zodra je de rijstrook verlaat, en moet je dan dus telkens weer opnieuw inschakelen. In druk Nederlands verkeer is het daarmee vrijwel onbruikbaar en verkiezen we dan maar de adaptieve cruisecontrol, een besluit waarop je vervolgens alleen bij volledige stilstand en in ‘P’ kunt terugkomen. Onbegrijpelijk omslachtig.

Kelder

Het is een publiek geheim dat de Skoda Elroq in feite gewoon een ingekorte Enyaq is. Deuren en wielbasis zijn identiek en de ruimte tot en met de achterbank eveneens. Dat betekent dat je ook achter in een Elroq riant de ruimte hebt, zelfs als volwassene. Achter de achterbank is het verschil wel direct duidelijk. Het laadruim van de Elroq is duidelijk korter en met 470 liter ook 115 liter groter dan dat van een Enyaq. Ten opzichte van de Tesla legt hij het nog harder af, maar staar je niet blind op de opgegeven 835 liter. Tesla telt tot het dak en niet tot de bovenkant van de achterbankleuning – of de hoedenplank die de Standard-versie niet heeft.

Toch is glashelder dat de Tesla hier significant ruimer is en bovendien slimmer in elkaar steekt als het om ruimtegebruik gaat. Zo heeft hij een frunk en zit er onder de laadvloer van de bagageruimte nog een enorme ‘kelder’, ondanks de achterin geplaatste elektromotor. Bovendien mag de Tesla 600 kg meer trekken. Op de achterbank is het een gelijkspel. Ook de Tesla biedt hier veel been- en hoofdruimte, terwijl de zithouding hier in beide auto’s opvallend goed is voor EV’s met een accupakket in de bodem.

Alle meetgegevens vind je in de bijgevoegde pdf uit ons magazine, die je hieronder gratis kunt downloaden. Daarin vind je ook een ingevulde scorekaart, zodat je ziet hoe we tot onze conclusie zijn gekomen.