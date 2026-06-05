Deze Volkswagen Sharan is niet zomaar een auto. Het is het zesde gezinslid van de familie Winkelhof uit het Brabantse Fijnaart. Vader Ben uit 1968 kocht hem en zoon Bas uit 2000 onderhoudt hem. Erin rijden doen de vijf Winkelhofjes allemaal.

Trilt, piept en kraakt

Bas was nog maar 15 jaar en hielp toen al zijn vader Ben met diens zoektocht naar een Volkswagen Sharan. “We hadden al een Sharan met 1,9-liter pompverstuiverdiesel. Die had iets minder dan een half miljoen op de klok, maar de koppeling was eraan. Er moest dus een andere komen, want pa wilde hoe dan ook weer een blauwe Sharan. Hij was gewoon gek op die auto, en wij als gezin inmiddels ook. Waarom? Omdat je er alles mee kunt.”

Die jonge, gebruikte blauwe Sharan vond de familie al snel. Nota bene in Volkel, waar Bas' moeder is geboren en waar zijn oma nog altijd woont. Alleen had deze Sharan inmiddels anderhalve ton op de klok. “Toevallig had de man van die garage ook nog een grijze staan”, blikt Bas terug. En ook al is grijs geen blauw, het was wel een mooie, luxueuze uitvoering, met veel opties en minder kilometers, slechts één tonnetje. “Stukje gereden, prijs gemaakt en een week later hebben we hem opgehaald.” Het was dus in feite zo gepiept.

Bas is de eerste om toe te geven dat je een Sharan niet koopt vanwege de rijdynamiek. Maar keurmeester Joep Schuurman, net terug van de uitgebreide proefrit, doet daar nog een schepje bovenop. “Het trilt, het piept, het kraakt vanaf het onderstel en ik hoef maar naar iets te kijken of het heeft speling. Koppeling en bak voelen ook niet meer helemaal fris. We gaan zeker wel wat vinden.”

Rammel

Bas schrikt niet van Joeps opmerkingen. “Zeker weten dat hij wat gaat vinden. Ik doe een deel van het onderhoud nu zelf, behalve remmen en apk, dat laat ik in onze dorpsgarage doen. Momenteel zweet of lekt hij olie bij de turbo en er zit een rammel in het onderstel die ik niet kan vinden. Verder brandt het motormanagementlampje, vanwege iets met de AdBlue. Ik vind het leuk om aan de Sharan te werken, lekker met je handen dingen proberen te fiksen.” Bas gaat uitdagingen dan ook niet uit de weg. “Ik heb zelf de EGR-klep vervangen. Dat was best een klus en samen met een maat heb ik een nieuwe voorruit in de Sharan gezet. Dat is een lel van een ruit, kan ik je melden.”

Omdat je alles kunt met een Sharan, ging iedereen er ook alles mee doen. De auto is behalve een ‘people mover’ ook verhuiswagen, vakantiewagen, reiswagen en boodschappenwagen tegelijk. “Afgelopen winter zijn we allemaal met onze eigen vrienden op wintersport geweest naar Oostenrijk. En iedereen nam de Sharan mee. De VW is dus gewoon vijf keer naar Oostenrijk gereden gedurende het afgelopen wintersportseizoen. Dan schiet het wel op met de kilometers. De Sharan stelt eigenlijk nooit teleur op praktisch gebied. Natuurlijk, je rijdt in een bus zonder rijdynamiek, maar je krijgt er veel voor terug. Zoveel, dat pa Ben ooit de historische woorden sprak ‘Aangezien er nooit een Sharan 3 is gemaakt, rijden we ermee door totdat de motor ontploft. En dan zetten we er een nieuwe motor in’.”

Twee kantjes

Er worden geen auto’s meer gemaakt zoals deze, concludeert Bas. “Dus misschien is een allerlaatste Sharan nog een optie. Ze zijn gebouwd tot 2019, dus dan heb je toch weer een jongere auto met minder kilometers.” Maar loopt Bas niet een beetje op de zaken vooruit? Al is de lijst van Joep inmiddels best lang geworden. Sterker nog: we gaan naar de twee kantjes met aantekeningen toe.

De familie Winkelhof krijgt de hik van de Belastingdienst, die elke drie maanden een bedrag opeist waarvan ze een maand kunnen eten en drinken, maar verder heeft die turbodiesel het qua kosten nog niet eens zo slecht gedaan. Bovendien is er heus zuinig mee te rijden. En het onderhoud? De eerste paar jaren bivakkeerde de Sharan in Arlon, de hoofdstad van de provincie Luxemburg in België. Daar is hij ook afgeleverd. In Nederland ging de auto in onderhoud bij dorpsgarage De Westhoek in Fijnaart. De laatste jaren houdt Bas de Volkswagen bij en doet wat hij kan doen om hem veilig en aangenaam te houden. Als je de onderhoudshistorie zo doorakkert, vallen de prijzen van reparaties en onderdelen nog best mee. Ook de benodigde reparaties om de boel aan de gang te houden, zijn te overzien. Maar er is wel het een en ander blijven liggen en dat komt nu aan de oppervlakte.

Bas: “De Sharan heeft nog steeds zijn eerste motor, eerste bak en eerste turbo. De koppeling is vervangen, de waterpomp een paar keer samen met de distributie en delen van het onderstel zijn vernieuwd: een veer, schokdempers, remmen en ook stabilisatorstangen.”

Maar er is evengoed nog meer werk op komst. Het lijkt erop dat deze Sharan enigszins versleten begint te raken, maar daardoor laat Bas zich niet uit het veld slaan. “De lijst met gebreken die Joep heeft gevonden, liegt er niet om. Maar als ik kijk wat erop staat, is het allemaal niet heel erg urgent of gevaarlijk. Dus ga ik eens kijken wat echt noodzakelijk is. Dan ga ik daarmee aan de slag.” De familie Winkelhof is duidelijk nog niet klaar met hun zesde gezinslid.

Eigenaar Volkswagen Sharan

Naam Ben Winkelhof

Bouwjaar 1968

Woonplaats Fijnaart

Beroep Plant change manager oliemaatschappij

Eerste auto Ford Escort

Vorige auto Volkswagen Sharan 1.9 D

Wat zou je aan de Sharan veranderen? “Meer rijdynamiek, maar dat zit er niet echt in.”

Wat is je langste reis met deze auto? “Noord-Italië.”

Onderhoudshistorie

De Sharan begon zijn carrière in 2012 in het Belgische Arlon, daar werd hij afgeleverd door Volkswagen-dealer Mazzoni. Vervolgens kwam hij in 2015 in Fijnaart terecht bij de familie Winkelhof.

0 Aflevering nb

30.000 Beurt nb

59.000 Beurt nb

116.000 Beurt nb

158.000 Beurt in Nederland nb

194.000 Grote beurt met waterpomp, distributieriem en remmen voor nb

270.000 Grote beurt met apk en remmen achter, blokken en schijven

310.000 Beurt, met apk en twee banden

337.000 Hoofdveer, veerpootlager links, plus twee stabilisator verbindingsstang

340.000 Grote beurt

357.000 Distributie met waterpomp, hoofdkoppelingscilinder

371.000 Verstuiverringenset, bevestigingsbout

379.000 Beurt met achterremmen

394.000 Schokdempers achter

403.000 Twee stabilisatorstangen vervangen plus brandstofleiding

439.000 Kleine beurt

477.000 Apk plus wat reparaties

483.000 Distributie plus waterpomp nb

Wat mankeert er aan de Volkswagen Sharan?

Koppelingspedaal heeft veel vrije slag en komt niet goed terug

Schakelmechaniek heeft erg veel speling

Motorstoringslampje brandt, storing op verschildruksensor roetfilter, brandstofadditief, luchtmassameter, startmotor

De vooras kraakt flink bij rijden over drempels

Er rammelt wat in de voortrein. Tijdens inspectie bleken dit de remklauwen te zijn waarvan de geleidepennen versleten zijn

Wisserbladen voor zijn slecht

Auto trilt tijdens het remmen

De automatische functie van de ramen in de voorportieren is defect

De bodemplaat zit niet goed vast

De motor lekt olie vanaf de achter/bovenzijde. Diverse koelwaterslangen zijn hierdoor al aangetast

Er zijn sporen van koelwaterlekkage te zien aan de linkerkant van de cilinderkop

Er zit een klem van een koelslang helemaal niet vast

Een deel van de koelwaterleidingen die aan de motor zijn geschroefd, zit niet vast

De dorpels hebben schade in de regio van alle krikpunten

Linksachter heeft de auto een rotte dorpel

De buitenste aandrijfashoes linksvoor lekt

De mening van Carrec Technocenter

“Een twijfelende blik van mij voor deze Sharan. Er is behoorlijk veel aan versleuteld en het ziet er allemaal niet meer zo okselfris uit. Als reparatie en onderhoud op deze manier worden voortgezet, denk ik dat het snel afgelopen is."