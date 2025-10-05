Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Voor de Skoda Kodiaq iV 1.5 TSI, die in januari dit jaar debuteerde als duurtester, zit het er na 20.864 kilometer op. Af en toe werden we geplaagd door elektronische malheur, maar dat compenseert deze plug in-hybride met doorgaans een puike elektrische actieradius, een laag brandstofverbruik en veel interieur- en laadruimte. De Tsjech neemt waardig afscheid met een trip naar de Kaiserstuhl in Baden-Württemberg.

De vuurdoop krijgt de Kodiaq al een maand na zijn komst, wanneer de auto meegaat voor een wintersportreis naar Oostenrijk. Op de heenreis is de accu na 90 kilometer leeg, niet gek voor een volgepakte SUV op winterbanden bij een lage buitentemperatuur. Nog eens 600 kilometer later is de brandstoftank leeg en nadat er 39,7 liter is getankt, weten we dat het verbruik 1 op 15,1 is, bij een tempo van 130 km/h. Dat gemiddelde – en meestal nog iets zuiniger – blijven we de hele testperiode zien, terwijl de elektrische actieradius in de regel rond de 100 kilometer of iets meer ligt. Prima waarden.

Klokkenwinkel wordt kerstboom

Zoals gezegd zijn we een paar keer geplaagd door een kerstboom aan brandende controlelampjes. Zonder dat er sprake was van uitval van functies trouwens en soms was eenvoudig aan- en uitzetten voldoende om de lichtshow te beëindigen. Het enige wat met enige regelmaat niet functioneerde, was het aanraakknoppencluster boven de binnenspiegel, met daarin onder meer de bediening van de leeslampjes en het schuifdak. In de reviews op onze site komen we dit vaker tegen. Tijdens de snelwegrit naar het zuiden van Duitsland raakte de plaat onder de motor los. Eenmaal op de bestemming namen we contact op met dealer Emil Schmolck in Emmendingen. Daar konden we de volgende dag terecht en stond er een Karoq TDI met DSG klaar als vervangende auto. Lang geleden dat we een diesel reden!

Van 1 op 15,8 tot 1 op 42,5

Met het verbruik van een plug in-hybride kan het werkelijk alle kanten op en dat hangt vooral af van de intensiteit waarmee er wordt geladen. Doe je dat zo vaak mogelijk, dan hoef je zelden te tanken en haal je misschien wel de WLTP van 1 op 120. Wat we wel weten, is dat het stroomverbruik rond de 19,0 kWh/100 km ligt en het benzineverbruik rond de 1 op 15,5 als er niet wordt geladen.

De snellaadfunctie hebben we gedurende zeven maanden zelden gebruikt. De prijs per kWh is te hoog en langs de snelweg is de pauze te kort om een substantiële hoeveelheid kilometers bij te laden. Tijdens de week in Duitsland, inclusief de heen- en terugreis, stond de Kodiaq vijf keer aan de laadpaal en werd er 81,9 kWh geladen. Het gemiddelde brandstofverbruik tijdens die periode (totaal 1.667 kilometer) was 1 op 16,7. Dat is dus inclusief die vijf laadbeurten. Met een fietsdrager op de trekhaak, een reistempo van 130 km/h en een lege accu noteren we 1 op 13,0.

Daarna verbleven we nog een week aan de Nederlandse kust, waar we juist zo vaak mogelijk een laadpaal opzochten. Zes keer in totaal, 99,6 kWh geladen, voor €0,51 per kWh en een starttarief van €0,69. Daarnaast ging er na 1.084 rijden 25,05 liter bij, dat is 1 op 42,5. Laden en tanken in geld uitgedrukt: €102,45. Zou je die 1.084 kilometer louter op benzine hebben gereden, met een gemiddeld verbruik van 1 op 15,8 en een literprijs van €1,91, dan ben je €131 kwijt voor 68,6 liter benzine. Kortom, dat stekkeren kan echt wel uit, helemaal als je dat thuis kunt doen.

Dit viel ons op:

+ Veel interieur- en laadruimte + Goede elektrische actieradius - Snellaadfunctie zinloos (te duur per kWh) - Onderstelafstemming kan beter

Dit schrijven Skoda Kodiaq-rijders over hun auto Op het moment van schrijven hebben veertien berijders van een Kodiaq 1.5 TSI iV PHEV hun ervaringen geplaatst op onze site. De teneur van al die bevindingen is over het algemeen positief, met hier en daar een kleine ergernis of elektronische storing. Een korte bloemlezing uit de reviews: “We rijden woon-werkverkeer negentig procent elektrisch.” “Zo komen we na 7.500 kilometer op een verbruik van 1,4 liter per 100 kilometer.” “Ik kan bevestigen dat de topsnelheid inderdaad bij de 220 km/h ligt.’” “De auto gaf een vreemde melding over de airbag, samen met het uitvallen van de verlichtingsknoppen boven mijn hoofd. De volgende ochtend was de melding weg en die is sindsdien niet meer teruggekomen.” “Skoda geeft 123 kilometer elektrisch bereik op, maar als ik zuinig rijd en het verkeer goed volg, haal ik 135 kilometer op een volle accu.” “Een optie die ik iedereen aan kan raden is DCC, Dynamic Chassis Control.” “Eén ding stoort me mateloos: de adaptieve cruisecontrol krijgt instructies over verkeersborden die er helemaal niet (meer) staan en dan gaat hij redelijk vlot afremmen.” “Een voor mij storend element is de reactie van de auto als de sleutel in de buurt komt: hij ontgrendelt dan uit zichzelf en als dat ’s avonds gebeurt, gooit hij ook de koplampen in de strijd.” “Het gebruik naar Oostenrijk en terug komt uit op 1 op 16,7 km, met een lege batterij. De gemiddelde snelheid was zo rond de 100 km/h.”

Dit deden we ook met de Skoda Kodiaq-duurtester: