Hoeveel Vitara zit er in onze duurtest-Suzuki e Vitara? Er is maar één manier om dat uit te vinden: we gaan met beide op pad.

Eerst duiken we even in de geschiedenis. Suzuki zat er bij de komst van het fenomeen terreinwagon al direct bovenop. De historie van de 4WD’s van Suzuki voert terug naar de jaren 60, hoewel de eerste LJ10 uit 1970 de echte start markeert. Daarna volgden onder meer de Samurai en de Jimny. Eind jaren 80 kwam de Vitara, en begonnen de hoge Suzuki's al wat meer op SUV's te lijken. De Vitara werd opgevolgd door de Grand Vitara, waarna in 2014 het voorvoegsel Grand verdween met de komst van de huidige generatie. Die heeft sinds begin 2025 gezelschap van een elektrische versie, de e Vitara. Dat is een totaal andere auto, al zijn er toch ook enige overeenkomsten.

Huidige gewone Vitara kennen we al bijna twaalf jaar

De Vitara zoals we die nu kennen bestaat al sinds eind 2014, toen collega Frank Jacobs er de eerste kilometers mee maakte in Zuid-Frankrijk. Eind 2018 kreeg de compacte Japanse SUV een facelift en in het voorjaar van 2024 volgde de tweede opfrisbeurt. Waar de vorige generaties nog een ladderchassis hadden, is dit de eerste met een zelfdragende carrosserie en ook de eerste die niet meer met een dieselmotor leverbaar is.

Diesels en zelfs een dikke V6 geleverd in Vitara

Daarover gesproken: door de decennia heen gebruikte Suzuki zelfontbranders van Peugeot en later de JTD’s van Fiat. Vreemd genoeg stond er ooit een Vitara als 2.0 TDi in de prijslijst, die had de Franse 2.0 HDi onder de kap. Minstens zo opmerkelijk is de Grand Vitara XL7 met 2,7-liter V6. Een 4,7 meter lange SUV met een wielbasis van 2,80 meter en – zoals de naam al doet vermoeden – zeven zitplaatsen. De laatste Grand Vitara had zelfs een 3,2-liter V6. Bijna ondenkbaar in deze tijd.

De e Vitara heeft 174 pk

Sinds een paar maanden rijden we de e Vitara als duurtester. Die heeft een 61,1 kWh metend accupakket en daarmee komen we doorgaans een kleine 300 kilometer ver. De boordcomputer is nogal pessimistisch, waar dat doorgaans andersom is. Met 174 pk op de voorwielen is het een lekker vlot karretje, al had de krachtigste Grand Vitara ooit zelfs 233 pk. Hij is een kleine tien centimeter langer dan de andere Vitara en de wielbasis is zelfs twintig centimeter langer. De e Vitara deelt zijn genen met de Toyota Urban Cruiser, mocht je dat nog niet weten.

De normale Vitara is wel groter

Toch vertalen die grotere maten zich niet in heel veel meer binnen- of bagageruimte. De elektrische Vitara kan in de kofferbak minder verstouwen, terwijl zijn neefje met benzinemotor zijn achterpassagiers wat meer centimeters biedt. Wil je meer Suzuki met hoge instap voor je geld, dan is er de ruimere S-Cross met dezelfde 1.4 Boosterjet en aan de bovenkant van het gamma komt daar de Across bij, een plug-in hybrid gebaseerd op de Toyota RAV4.

De Boosterjet levert meer koppel dan de elektrische

De Vitara die we rijden is fors duurder dan de elektrische en dat heeft zijn reden: het is een Allgrip, dus met vierwielaandrijving. Dat kost bijna vier mille extra, maar in Nederland heb je 4x4 feitelijk niet nodig. Een viercilinder met turbo is verantwoordelijk voor de aandrijving, goed voor 110 pk en vooral veel koppel. Meer zelfs dan in de e Vitara! De motor is gekoppeld aan een conventionele automatische transmissie met zes verzetten.

Vele knoppen verraden leeftijd Vitara

Achter het stuur zie je dat je in een auto zit die in feite al bijna 12 jaar oud is. Veel knopjes, analoge meters, een robuuste versnellingspook en keiharde kunststof op de portieren. Maar wel heel bedienvriendelijk allemaal en de zitpositie is vrij hoog. Het analoge klokje tussen de twee centrale ventilatieroosters maakte plaats voor een camera die de bestuurder observeert. Jazeker, alle hedendaagse assistentiesystemen zijn aanwezig. Sommige zijn eenvoudig uit te schakelen met fysieke knoppen. Het infotainmentsysteem werkt enorm traag, maar is draadloos te koppelen met je smartphone.

Ook de elektrische Vitara is met 4WD leverbaar en heeft dan een extra motor op de achteras. Het vermogen neemt met slechts 10 pk toe, de actieradius neemt juist met 31 kilometer af, terwijl de acceleratie van 0 tot 100 km/h in slechts 7,4 seconden gaat. De meerprijs bedraagt €1.700.

Uitstraling

De e Vitara is duidelijk de modernere auto van de twee en heeft misschien nog wel meer een SUV-uitstraling dan de Vitara; veel zwart kunststof, hoog op de poten en fiks uitgeklopte spatborden. Het panoramadak is kleiner en kan helaas niet open. Vanbinnen is het veel meer de auto van nu, met een digitaal instrumentarium dat vloeiend overloopt in het infotainmentscherm. Verder is er veel zwarte pianolak, gevoelig voor vlekken en krassen. Het infotainment werkt niet veel sneller dan dat van de Vitara en is voor een moderne EV gewoon te traag. De rijrichting regel je met een draaiknop op de hoge middenconsole. De beenruimte is op de verschuifbare achterbank best goed, maar ben je langer dan 1,80 meter, dan raakt je hoofd het dak.

Vitara rijdt fijner dan de e Vitara

De Vitara mag dan op leeftijd zijn, de 1.4 Boosterjet met zijn directe brandstofinspuiting kan zich heel goed meten met soortgelijke motoren van Europese concurrenten. De eerste generatie van de Boosterjet had meer vermogen en minder koppel, nu is het karakter juist wat smeuïger. De zestraps automaat past er goed bij en laat zich desgewenst handmatig schakelen. De acceleratie gaat vlot, het toerental op constante snelheid is laag en met een gemiddeld praktijkverbruik van rond de 1 op 16 toont deze Japanner zich een bescheiden innemer.

Dan het onderstel. Zijn vering en demping voelen een stuk prettiger aan dan die van de e Vitara, die we vaak als stug en enigszins stuiterig ervaren. De elektromotor met zijn direct beschikbare koppel levert vlotte prestaties, daar kan de 1.4 niet tegenop. Die levert op zijn beurt juist wat meer ‘Vitara-vibes’; dat schrijven we toe aan het oude vertrouwde motorgeluid. In de aanschaf, het gebruik en het onderhoud is de e Vitara de winnaar, al ben je meer kwijt aan wegenbelasting. Toch slaat zijn oude broertje allerminst een modderfiguur.