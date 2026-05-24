De nieuwe MG S9 PHEV doet wat een Kodiaq niet kan

Op papier is de nieuwe MG S9 PHEV een rijdend alles-in-één-voordeelpakket. Hij biedt drie zitrijen, een plug-in hybride aandrijflijn, een SUV-koets en een relatief gunstige prijs. We gaan op zoek naar het spreekwoordelijke addertje onder het gras.

Een zevenzits PHEV: dat klinkt als een concurrent voor de Skoda Kodiaq!

Een logische gedachte. Toch heeft de Tsjech net als zijn platformgenoot Volkswagen Tayron een belangrijke handicap. Deze SUV’s kun je bestellen met een derde zitrij of als plug-in hybride, maar niet in een combinatie van die twee. Je moet dus kiezen tussen (deels) elektrisch rijden of die extra zitplaatsen, die bovendien erg krap zijn. Wie de combinatie van die twee eigenschappen wenst, moet uitwijken naar de Peugeot 5008 (complimenten voor Peugeot!) of een nog grotere en duurdere SUV, zoals bijvoorbeeld de Hyundai Santa Fe.

Of, laat me raden, deze nieuwe MG.

Bingo! Nu kun je je afvragen hoe lang dit soort niet-volledig elektrische gezins-SUV’s nog relevant blijven nu de pseudo-eindheffing nagenoeg iedere zakelijke rijder in een elektrische auto dwingt, maar MG ziet ook voor Nederland nog wel een gaatje voor de S9 PHEV.

Waarom ziet deze S9 er zo anders uit dan andere SUV's van MG?

Het is inderdaad opvallend dat zijn uiterlijk sterk afwijkt van andere recente MG’s. Waar de S5 en S6 erg afgerond en ingetogen zijn, is de S9 juist heel scherp en brutaal. Dat komt doordat deze auto in China geen MG, maar een Roewe is. Een ander SAIC-merk met een andere designtaal dus, met een gigantische grille die niet ieders smaak zal zijn.

Hoe groot is deze MG S9 precies?

Met 4,98 meter is de S9 flink groter dan de 4,76 meter lange Kodiaq, en zelfs langer dan een Hyundai Santa Fe (4,83 meter).

Is deze MG daarmee dan ook meteen lekker ruim?

Zeker. Zelfs achter de derde zitrij gaat nog een heel behoorlijke 332 liter en op die derde zitrij kan zelfs een volwassen nog wel plaatsnemen, zij het niet riant. Een ruime zit op de derde zitrij is in vrijwel geen enkele SUV mogelijk, maar voor dit type auto kun je toch spreken van flink wat ruimte. Wel is het belangrijk dat de passagiers op de middelste zitrij enigszins inschikken door de bank wat naar voren te schuiven, maar ook daarvoor is alle ruimte in deze MG.

Hoe zit je voorin deze grootste MG?

Je zit wat ver naar voren en lekker hoog, maar dat is niet onprettig. Vanuit het fraai afgewerkte interieur heb je een goed uitzicht over zijn hoge, gewelfde motorkap. Het stuurwiel is identiek aan dat van kleinere en goedkopere MG’s, maar de rest van het interieur staat op een duidelijk hoger plan. Met zijn fraaie aluminiumstripjes, chic gevormde ‘pook’ en gebogen schermcombinatie doen de Chinezen een redelijk geslaagde poging tot een premium-achtige uitstraling, al zit deze auto in zijn totaliteit zeker niet op premiumniveau. Naast het vrij uitgebreide, prima werkende infotainmentsysteem zien we een reeks fysieke knopjes voor wat extra bedieningsgemak.

Hoe ziet de aandrijflijn van de MG S9 eruit?

De hoge middentunnel geeft voorin een voornaam gevoel, maar biedt stiekem toch nog gewoon een groot open opbergvak onder de ‘brug’. De S9 is dan ook gewoon een voorwielaandrijver en is in geen enkel opzicht bedoeld voor naast de weg. De plug-in hybride aandrijflijn is opgebouwd rond een 142 pk sterke 1,5-liter turbo-viercilinder die via een traploze overbrenging samenwerkt met een elektromotor die met 231 pk aanzienlijk krachtiger is. De LFP-accu is met 23,2 kWh (netto) groot genoeg en levert een theoretisch elektrisch rijbereik op van precies 100 kilometer.

Hoe rijdt de MG S9?

Het weggedrag is keurig en de algehele rijbeleving rustgevend en comfortabel; het onderstel kan de 2.160 kg wegende SUV goed aan en hij is gelukkig niet zo week, zoals we dat bij andere Chinese auto’s weleens hebben ervaren. Verder is de besturing best precies en lekker licht, maar ook wat afstandelijker dan in kleine MG’s. Dat karakter past prima bij dit type auto. Ook met ingeschakelde benzinemotor is dit een stille en soepele aandrijflijn, al kampte ons testexemplaar op wat hogere snelheden met irritant fluitende rijwindgeluiden. We gaan er maar even vanuit dat dit euvel alleen bij onze testauto optrad. Een systeemvermogen van 299 pk lijkt ruim voldoende voor een auto van dit kaliber, maar toch is de S9 geen strepentrekker. Iets meer kracht zou soms welkom zijn, maar wie rustig rijdt komt niets tekort.

Ook niet qua luxe?

Ook niet qua luxe. Het standaard aanwezige panoramadak gaat desgewenst wijd open, een elektrische achterklep is standaard en iedere S9 heeft acht luidsprekers, sfeerverlichting en stoelverwarming. De prijs voor dat alles is €45.250, of €43.250 als je de korting meetelt. Voor nog eens €2.000 krijg je de S9 Premium met een nog dikker audiosysteem, kunstleer, massagestoelen en nog enkele leuke extraatjes. De derde zitrij is altijd gratis. Ongeacht de uitvoering is de MG S9 PHEV relatief goedkoop, want elders krijg je minder ruimte en minder luxe voor dit geld.