De thermometer geeft min 17 graden Celsius aan. We staan op een bevroren meer nabij de poolcirkel, waar de kou steeds dieper in je botten doordringt. Het enthousiasme van Jon Darlington en zijn team is er niet minder om. Darlington is hoofd van de ontwikkelingsafdeling bij Jaguar en hij heeft een duidelijk doel voor ogen. Hij wil bewijzen dat de Britse autofabrikant niet alleen een lange geschiedenis heeft, maar ook een mooie toekomst, waarvoor het roer radicaal is omgegaan.

‘Business as usual’ was geen optie meer, zo klonk het resoluut. Het was tijd voor een radicale nieuwe start. Daarbij namen ze geen halve maatregelen: het oude embleem ging overboord en het lettertype waarin Jaguar de merknaam uitschrijft ging op de schop.Bovendien staakten de Britten de productie van alle bestaande modellen.

Minder auto's bouwen met hogere marges

Vier jaar na het begin van deze wedergeboorte is het te laat om nog koerswijzigingen te doen: het design is allang goedgekeurd en de verbouwing van de fabriek in Solihull is bijna voltooid. Bovendien weten de weinige overgebleven dealers inmiddels dat ze vanaf het einde van dit jaar in de klasse van anderhalve ton en meer een plekje moeten zien te vinden tussen de topmodellen van Mercedes-Benz en BMW aan de ene kant en die van Bentley en Rolls-Royce aan de andere kant. Daarmee gaat het credo ‘massa is kassa’ niet meer op bij de fabrikant. Voortaan wil Jaguar veel minder auto’s bouwen, maar door de hogere marges meer geld verdienen.

“De verkoopaantallen zijn bij dit model minder belangrijk dan voorheen”, zo vertellen de Jaguar-medewerkers in een poging om de verwachtingen op dat vlak te temperen. De extravagant gestileerde coupé is inmiddels weliswaar een vierdeurs geworden, maar het ongeveer 5,20 meter lange ruimteschip heeft niets van zijn uitbundigheid verloren. De motorkap is nog steeds eindeloos lang, het dak is zo laag als bij een sportwagen, de achterkant loopt nog steeds opvallend schuin af en ook de productieversie staat op imposante 23-inch wielen. Als je er daarvan twee op elkaar zou zetten, steken ze boven het dak van de auto uit, om de proporties even weer te geven.

1.050 pk en meer dan 700 kilometer

Onder het aluminium plaatwerk slaat Jaguar eveneens nieuwe wegen in. De voorin geplaatste elektromotor is samen met de exemplaren op de achteras goed voor ongeveer 1.050 pk en meer dan 1.300 Nm aan koppel. De sprint vanuit stilstand naar 100 km/h vergt maar iets meer dan drie seconden, de topsnelheid bedraagt 250 km/h. Daarnaast krijgt hij een 800 volt-accu mee die met zijn 120 kWh goed is voor een actieradius van meer dan 700 kilometer volgens de WLTP-norm, waarna je hem met 350 kW kunt opladen. Dat elektrische auto’s bizar veel vermogen leveren, is algemeen bekend sinds de komst van modellen als de Tesla Model S Plaid en de Lucid Air. Daarom wil Jaguar meer bieden dan waanzinnige acceleratiecijfers; rijplezier staat hoog in het vaandel.

Hoewel de elektrische GT vooral naar de toekomst kijkt, leeft de geest van een E-type daarin net zozeer voort als die van een XJS. Het model moet het comfort van een sedan combineren met de wendbaarheid van een sportwagen en daarbij niet alleen zijn enorme formaat, maar ook het forse gewicht van maar liefst 2,8 ton verdoezelen.

150 prototypes naar hoge noorden gestuurd

Om dat allemaal te bewerkstelligen, heeft Darlington een groot deel van de 150 prototypes naar het Zweedse Arjeplog gestuurd om ze ook onder extreem barre omstandigheden te kunnen testen. Na alle ophef wil hij nu graag ingaan op de details, zoals de intelligente koppelverdeling tussen de elektromotor op de vooras en de twee elektromotoren op de achteras, de tweekamer-luchtvering en de achterasbesturing, die de auto kleiner laten aanvoelen dan hij is.

Fascinerende rijdersauto

Maar omdat daden nu eenmaal meer zeggen dan woorden, laat hij voor het eerst ook mensen die niet voor Jaguar werken plaatsnemen achter het stuur. Tijdens de warming-up op het ijs voel je direct dat deze nog steeds naamloze nieuwkomer inderdaad een fascinerende rijdersauto is. Rustig en kalm zweeft hij over de parcoursen die elk seizoen worden aangelegd op de meren rond Arjeplog. Op een bochtig baanverloop laat de Jaguar zijn tweede gezicht zien. Hij raast verrassend wendbaar en behendig over het kronkelige parcours, en doordat het asfalt – of in dit geval het ijs – zich als het ware direct onder je achterwerk bevindt, kunnen we stellen dat deze Jaguar meer gemeen heeft met de legendarische E-type dan met een EQS.

De lange motorkap waarover we uitkijken versterkt dat gevoel nog eens. De prototypes zijn nog niet uitgerust met het virtuele elektrische geluid waaraan de ingenieurs nog werken in het R&D-centrum in Gaydon. De vierwielaandrijving die zich razendsnel aanpast aan de omstandigheden levert weliswaar een uitstekende tractie op, maar dat staat het rijplezier niet in de weg. Integendeel, wanneer Darlington ons even later naar een groot driftgedeelte dirigeert, bereikt dat een nieuw niveau.

Alle systemen zijn uitschakelbaar en dat zie je zelden bij een EV

Als je een sportieve rijmodus selecteert, wordt de achterkant merkbaar lichter en kun je heel eenvoudig een drift inleiden door het stroompedaal te vloeren. De elektronica houdt de Jaguar perfect in balans, zodat je heel subtiel kunt bijsturen en je de auto niet kwijtraakt. Pas als je alle systemen uitschakelt - en ook dat is een zeldzaamheid bij elektrische auto’s - wordt het echt een wilde boel en moet je je lot in eigen handen nemen.

Vanuit technisch oogpunt hebben de Britten echt geweldig werk geleverd. Maar het blijft allemaal een spannend avontuur waaraan Jaguar zich heeft gewaagd. Het design is, voor zover we dat alle camouflage kunnen zien, uniek en daarmee onderscheidt dit model zich van de massa. We zien veel terug van de concept-car, van de nieuwe grille zonder Jaguar-logo en de lange motorkap tot de raamloze achterkant en de brede sleuven aan de achterzijde.

Instappen is niet makkelijk

De vorm gaat helaas ten koste van de functie: hoe comfortabel je ook zit dankzij de wielbasis van 3,20 meter en de speciale voetenuitsparingen in de vloer met accupakket, en hoe goed de hoofdruimte ook is ondanks een hoogte van nog geen 1,40 meter, het instappen gaat niet bepaald gemakkelijk vanwege de smalle portieropeningen. Bovendien zullen ze in Gaydon ook hebben gemerkt dat de EV-euforie een beetje is bekoeld sinds het project vier jaar geleden van start ging. Vooral in het hogere segment staan klanten sceptisch tegenover elektrische auto’s. Zeker in de Verenigde Staten, waar Jaguar van oudsher de meeste auto’s verkoopt. Maar terwijl bijvoorbeeld Bentley en Porsche juist een stap terug doen op dat vlak en toch weer meer zijn gaan inzetten op verbrandingsmotoren, biedt de nieuwe architectuur van Jaguar geen mogelijkheden om andere aandrijflijnen te monteren.

Met het studiemodel hebben ze veel aandacht getrokken. Maar nu moet Jaguar bewijzen dat ook het productiemodel veel in huis heeft. Het design is zonder meer even wennen en niet iedereen waardeert de elektrische aandrijflijn. Maar in ieder geval wat rijden betreft, blijft deze Jaguar trouw aan zichzelf en aan zijn wortels. Na deze ijskoude eerste kennismaking op glad ijs onderzoeken we binnenkort in Engeland hoe de nieuwe Jaguar zich gedraagt op het asfalt.