Telefoon. Hans Schoonen uit Son en Breugel neemt op. De garage heeft slecht nieuws. De motor van zijn Audi A3 is stuk. Hans laat er een nieuwe in zetten en is zomaar tientallen pk’s rijker. Dat is nou wat je noemt geluk bij een ongeluk.

Mooi merk

We beginnen met nog een ander ongeluk: de Volkswagen Golf IV die Hans Schoonen (63) reed vóór de Audi A3 ging ook stuk. “Voor mijn neus maakte iemand een noodstop. Ik reageerde te laat en kwam een paar meter te kort”, legt Hans uit. Het gevolg was een zoektocht naar een andere auto. Toen kwam hij bij een handelaar in Bredadeze vijfdeurs A3 tegen. “Het was een Amerikaanse uitvoering dus hij zat lekker in de opties. Ik had sowieso al een oogje op Audi, want dat vind ik een mooi merk.” Dus ook het ongeluk met de Golf kun je een soort geluk bij een ongeluk noemen want het leverde Hans een blauwe premium hatchback op, met DSG.

Schade door bobine

En toen gebeurde het. “Onderweg naar ons huisje in de Eifel hoorde ik dat de motor niet lekker liep, op drie pitten of zoiets. De volgende dag ging ik meteen naar de Audi-dealer. Een pen-bobine bleek stuk. Die was natuurlijk niet op voorraad dus vroeg ik of ik er nog mee naar huis kon rijden. Mits je rustig rijdt, was het antwoord van de dealer.”

Terug naar dat telefoontje van de garage. Het was dus toch niet zo’n goed idee om terug te rijden. Hans: “De motor was dusdanig beschadigd, en de turbo was ook nog stuk, zodat ik aan een motorrevisie moest denken.” Toen vroeg de garagist waarom hij niet meteen een nieuwe motor nam. Dat bleek met een prijskaartje van € 2.400 verrassend betaalbaar, waarop Hans instemde. “De rest van de auto was nog goed dus vond ik het waard om in een nieuwe motor te investeren.”

Vervolgens kwam de garagist met ‘ik heb hier ook nog een nieuwe turbo liggen, hij is wel wat groter’. Hans werd dus zomaar even verwend met een nieuwe motor die en passant ook nog wat werd opgepimpt, met wat wervelkleppen en chiptuning, ook voor de DSG. Dan moet je net Hans hebben, want die houdt wel van een beetje pit onder de motorkap.

In stoel gedrukt

Hans rijdt al sinds zijn twintigste auto, maar nog nooit had hij er een die zelfs in de derde versnelling nog wielspin veroorzaakt. “Mijn vrouw is er al net zo blij mee. ‘Het is de eerste auto die mij bij het optrekken echt in mijn stoel drukt!’, riep ze uit toen ik even flink ging acceleren.” Laat opa Hans maar schuiven.

Hans heeft het zomaar over 290 pk die zijn A3 wel eens zou kunnen hebben en hij kan een glimlach niet onderdrukken als hij dat vertelt. Wij van AutoWeek vinden dat nogal veel, maar rollenbankchef Ghisbert van Ginhoven ziet het wel voor zich. “Deze blokken zijn sterk en ze kunnen wel wat hebben. Bovendien zijn ze vrij makkelijk op te voeren.”

Dat wordt vervolgens even keihard vastgesteld door de onafhankelijke dyno van Beek Auto Racing. We komen uit op een fraaie 285 pk, met daarbij een beste 375 Newtonmeter aan koppel. Geen 290 pk, maar Hans is zo blij en trots als die spreekwoordelijke aap met zeven staarten.