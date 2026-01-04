Vraag niet naar het waarom van de Land Rover Defender Octa en de Mercedes-AMG G63, want daarop is geen redelijk antwoord op te geven. Of, zoals Bauknecht in de jaren 90 stelde: ‘Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan’. In dit geval moet je budget alleen iets verder reiken dan dat van een nieuwe wasmachine.

SUV’s met 600 pk en een prijs van drie ton: dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. Maar omdat wij bij AutoWeek nu eenmaal álle auto’s testen die in Nederland te koop zijn, ontkomen we er niet aan. En ach, wij zijn nu eenmaal de beroerdste niet. Het is eigenlijk ook wel verfrissend om weer eens op pad te gaan met twee van die dikke V8-beulen. Even lekker ongegeneerd brullen tussen al dat brave EV-gezoem. Er zijn honderd argumenten te bedenken waarom auto’s als de Land Rover Defender Octa en Mercedes-AMG G63 nergens op slaan, dus laten we het verstand vandaag maar thuis. We trekken de deur achter ons dicht en laten ons meevoeren op een warm bed vol V8-verleiding.

Mercedes G-klasse van dieselend werkpaard tot luxe SUV en zelfs EV

Welke terreinwagen kan bogen op dezelfde lange geschiedenis, status, uitstraling en capaciteiten als de Mercedes G-klasse? Een beetje schizofreen is hij wel; dieselend werkpaard, rudimentair legervoertuig, chique cabriolet, luxe SUV en sinds vorig jaar zelfs EV. De G-klasse kan zelfs een brute sportwagen zijn, verpakt als zeecontainer. De AMG G63 is het absolute topmodel nu de tijden van de AMG G65 met V12 voorbij zijn. Een 4.0 V8 met dubbele turbo’s en een beetje elektrische ondersteuning levert 585 pk en 850 Nm af, wat deze mastodont in staat stelt om in amper vier tellen naar de 100 km/h te knallen. Dat is een ervaring op zich, kunnen we u melden. Waarover straks meer. Laten we eerst de Land Rover Defender Octa eens nader aan u voorstellen, want dat is ook allerminst een standaard SUV’tje …

Land Rover Defender Octa ontstaan met Dakar in achterhoofd

De Defender Octa is ontstaan met de Dakar-rally in het achterhoofd. Land Rover wil zichzelf tijdens deze beroemde uitputtingsslag graag weer op de kaart zetten als hét offroadmerk. Tegelijkertijd wil het ‘Defender’ als het ruige submerk binnen Land Rover promoten. Op 1 januari verscheen in Saoedi-Arabië (sinds 2020 het decor voor de Dakar-rally) drie Defenders Dakar D7X-R aan de start, gebaseerd op de Defender Octa zoals je die hier op deze pagina’s ziet. Uiteraard volledig geprepareerd voor heftig rallywerk, maar de motor is hetzelfde: een 4,4-liter biturbo-V8 van 635 pk en 750 Nm, een blok van BMW-origine. Als daarmee een Saoedische zandduin te bestijgen is, zal een strakke Hollandse asfaltstrip ook wel moeten lukken.

Octa altijd een lange 110

De Octa, Latijns en Grieks voor ‘acht’ (maar in dit geval een afkorting van de het sterkste mineraal op aarde, de achtkantige octaëder-diamant) is er alleen in carrosserievariant 110, een getal dat bij Land Rover van oudsher de wielbasis in inches aangeeft. Dat gaat tegenwoordig niet meer op, want dat zou betekenen dat de Octa een wielbasis van 2,79 meter zou hebben, terwijl dit in werkelijkheid ruim drie meter is. Met een wagenlengte van 5 meter, een breedte van dik twee meter - met dank aan de met 6,8 cm toegenomen spoorbreedte en de uitgebouwde wielkasten - en een hoogte van bijna twee meter is de Octa een indrukwekkende verschijning waarbij zelfs een AMG G63 verbleekt. De spoorbreedte is zo enorm dat de Defender maar nauwelijks tussen de rails van de wasbox past. Ondanks zijn imposante postuur heeft de Octa een zekere charme, de matte wrap maakt hem zelfs een beetje chic. Hij heeft in ieder geval een heel andere uitstraling dan de G-klasse, die stiekem toch wel een tikkie ‘fout’ is. Een eigenschap die veel kopers juist wel weer aanspreekt.

Juiste dosis stijl in de Octa

Instappen is niet de goede omschrijving voor het enteren van de Defender Octa: daar klim je in. Je belandt in een vrij grofstoffelijk interieur, zoals het hoort in een terreinwagen. Toch is er een juiste dosis stijl aanwezig. Het multimediasysteem is een mooi voorbeeld daarvan; de lay-out ervan ziet er gedistingeerd uit. Het werkt bovendien goed, al is het niet de snelste in zijn soort. Hiermee is Mercedes-Benz verder. Het stuur is groot en dik en de meestgebruikte functies bedien je gewoon met knoppen. Erg prettig. Voor een SUV van dit formaat en met deze sportieve capaciteiten zouden de stoelen wat meer zijdelingse steun mogen geven.

G63 hoog en smal

Naast de Defender Octa ziet de Mercedes-AMG G63 er hoog en smal uit. Alles is relatief. En kijk eens goed naar die wielen: 22 inch! Onder de meeste auto’s heb je daarmee de wielkasten tot de nok gevuld maar onder de G63 lijken ze bijna klein. Het rubber is relatief dun, en dat moet ook wel want anders loopt de boel vast wanneer je te ver instuurt.

Met zijn vierkante vormentaal heeft de G-klasse iets weg van een grote speelgoedauto, en ook dat zal bijdragen aan de aantrekkingskracht van het model. Dat geldt ook voor de licht aanvoelende portieren, die je met een drukknop opent en die je - zodra je eenmaal aan boord bent geklauterd - met kracht moet dichtslaan. De G-klasse is een wonderlijke mix van verleden en heden, van antiek en modern. Het interieur is de robuuste versie van Mercedes-chic. Mooi leer, prettige stoelen met goede zijdelingse steun, gemonteerd in een traditionele omgeving. Al met al geeft de G-klasse je een rijker, luxer gevoel dan de Defender. Die op zijn beurt weer veel meer ruimte achterin biedt, zowel op de achterbank als in de bagageruimte.

Dik, diep en donker

Ach ja, zijdelingse steun, beenruimte, bagageruimte … vandaag ligt onze focus toch echt op de motorruimte. Tijd om onze V8-monsters de sporen te geven! Dat gaat in de Defender met minder geweld gepaard dan je wellicht zou verwachten, of hopen. Het motorgeluid is lekker dik, diep en donker, maar nooit sensationeel of ordinair. Kwalificaties die wel van toepassing zijn op de machine in de G63. Wat niet wil zeggen dat de V8 van de Octa een brave borst of een luie donder is. Integendeel. Als-ie eenmaal gaat, dan gaat-ie goed en trekt-ie als de spreekwoordelijke lier - bij gebrek aan een echte. ‘Dynamic’ is de sportiefste stand van de beschikbare rijmodi, en niet Octa. Althans, niet op asfalt. De Octa-modus is bedoeld om op hoge snelheid door het terrein te rossen, waarbij er meer aandrijfkracht naar de achterwielen gaat en het onderstel weker is afgestemd om meer rol en veerweg toe te staan. We kunnen ons voorstellen dat je hiermee oneindig veel pret kunt beleven op een glooiend gravelparcours.

Land Rover Defender Octa.

Heel hard rechtdoor

Spijtig genoeg hadden we dat niet voorhanden en hebben we de Octa-modus geprobeerd op het asfalt. Dat levert ook veel plezier op, maar dan vooral omdat de Defender zich gedraagt als een speedboat op het droge. Trek volgas weg en de neus komt zowat een meter omhoog. In bochten helt de koets flink over en bij het remmen duikt-ie met hetzelfde enthousiasme naar beneden als dat-ie bij het accelereren omhoog kwam. Het levert een bijzonder levendige carrosserie op. Vermakelijk, maar met sportief rijden heeft het weinig te maken. Daar helpen de all-seasonbanden ook niet bij. Je levert in op sprinttijd, remweg, stuurgevoel en bochtengedrag. De Octa kan heel hard rechtdoor - waarbij de V8 met zijn dubbele turbo in de hogere toerenregionen aanvoelt als een tweetrapsraket - maar hij is geen liefhebber van bochten. Dan legt de elektronica al snel de hele boel plat. Je voelt aan alles dat de Defender Octa ontwikkeld is met alle ondergronden in het achterhoofd, behalve asfalt.

G63 veel meer hardcore

Dan de G63. Dat is andere koek. Die is veel meer hardcore dan de Defender. Met een V8 die roffelt en rochelt als in de hoogtijdagen van de atmosferische 6.3’s. Sensationeel, waarbij er in de Sport Plus-modus (of via het ‘laat-de-uitlaten-nog-eens-wat-dikker-klinken-knopje op het stuur) nog een schepje bovenop de al indrukwekkende geluidsbeleving gaat. In Sport Plus is de rijbeleving sowieso nog veel agressiever dan in de ‘normale’ modus. De gaspedaalreacties, de alertheid van de automaat - die het volgende verzet er indien nodig lomp hard inbeukt - zijn veel heftiger dan bij de Defender.

Uiteraard heeft zowel de Mercedes als de Defender 1.001 instellingen voor offroad-capriolen, al zien we beide auto’s niet snel een blubberig bospad in duiken. Op die Michelin Pilot Sports van de G63 kom je sowieso niet ver. Daar heb je op het asfalt des te meer aan, en daar voelt de Mercedes zich dan ook het beste thuis. Het is onderstel voelt, geholpen door het optionele Active Ride Control, stugger aan dan dat van de Land Rover, de koets helt minder over en sturen gaat met meer precisie en vertrouwen. De G63 biedt een interessantere, meer betrokken rijbeleving. Met de juiste banden eronder kan de Mercedes ongetwijfeld ook veel op onverhard, maar uiteindelijk is het toch meer een showpony dan werkpaard.

Mercedes-AMG G63.

Boven alles en iedereen verheven

De pomphouder lacht niet alleen om het kenteken van de Land Rover Defender Octa maar ook naar het overzicht van zijn maandomzet wanneer deze drinkebroer (de G63 kan er trouwens helemaal wat van) weer een paar keer langs is geweest. Ook de belastingdienst juicht de aanschaf van een Defender Octa of een Mercedes-AMG G63 van harte toe. Het moge duidelijk zijn dat je dit type auto alleen kunt kopen en (blijven) rijden wanneer geld geen, of een ondergeschikte, rol speelt. De aanschafprijs en running costs zijn gigantisch. Is dat geen punt, welke van de twee moet je dan hebben? Dat is voor een groot deel een smaakkwestie. Voor zover uitstraling meetbaar is, vinden we de Land Rover iets beschaafder, minder opzichtig overkomen dan de G-klasse. In beide auto’s voel je je letterlijk en figuurlijk boven alles en iedereen verheven. Ze hebben iets onoverwinnelijks, waarbij de G63 dat ook ongegeneerd aan alle kanten uitstraalt.

Als het op rijbeleving aankomt, wint-ie het van de Defender Octa. Eigenlijk voegt die niet zoveel toe aan de ook niet bepaald futloze Defender 5.0 V8. Dat je met de Octa meer offroadlol kunt beleven, is mooi meegenomen maar in de praktijk zul je daarvan weinig gebruik maken. Het is vooral een gave imagomaker voor Land Rover. Eentje uit de categorie ‘het kan, dus we doen het’. Zowel de Land Rover Defender Octa als de Mercedes-AMG G63 is totaal overbodig. En daarom hartstikke leuk.

