De Mazda 6e mocht in het begin van de duurtest aantreden tegen een Tesla Model 3, maar bij het afscheid een half jaar later trakteren we hem op een onderonsje met een BYD Seal. Best bijzonder, want zo veel lage, elektrische middenklassers zijn er immers niet.

Is de Mazda 6e niet veel groter dan de BYD Seal?

Ja, de Mazda is 12 centimeter langer en ook hoger dan de Chinese sedan. Komt het op wielbasis aan dan pakt de BYD echter een paar centimeter op de Chinees-Japanse sedan. De Mazda is overigens een zogenaamde liftback, en daardoor heeft hij een enorme achterklep zodat je goed bij de grote bagageruimte kunt. In liters blijft de Seal niet eens zo ver achter bij de 6e, maar de toegang is door de kleine sedanklep veel beperkter. Op de achterbank merk je dat de Seal een nog iets grotere wielbasis heeft, in beide zit je met vier of vijf personen dus prima. Dan nog iets waarover EV-rijders zich flink druk kunnen maken: hoe zit het met de frunk? Die van de Mazda is veel groter dan die van de BYD. Die enorme neus heeft de 6e dus niet voor niets!

En hoe zit het met de prestaties?

Voor een elektrische auto is vooral de grootte van het accupakket van belang, en het laadvermogen. De Mazda 6e is er in twee versies, met verschillende accupakketten (meer over die twee in deze vergelijking), wij reden de 258 pk met 68,8-kWh LFP-accu's. Die zou 165 kW aan de snellader moeten doen maar dat haalden we nooit. Als we in de winter met 110 kW bij het laadstation de batterijen zagen vollopen waren we al blij. De BYD Seal is echt een basisversie; de Business RWD zoals die nu heet kan maar met 110 kW snelladen. Dat Business RWD is overigens al de derde naam voor de Seal met 231 pk sterke elektromotor. Bij beide auto's moet je de accu-inhoud goed in de gaten houden wanneer die onder de 10 procent daalt. Met de Mazda 6e leidde dat al een keer tot een angstige situatie, de Seal gaat, zodra de 5 procent is bereikt, plotseling streepjes aangeven en geen resterend kilometrage. Ook van deze EV's is de acceleratie prima. De Mazda en de BYD sprinten allebei rond de 7,5 seconden van 0 naar 100, waarbij de 6e bij onze eigen meting aantoont dat sneller te kunnen (7,2) en de Seal zit er iets boven met 7,7 tellen.

Zijn ze een beetje zuinig en komen ze ver?

Hier werpen de lage koetsen hun vruchten af. Zeker met temperaturen van 15 tot 20 graden komt in beide gevallen de 400 kilometer en nog iets verder op een acculading in zicht. Op de boordcomputers zien we al snel waardes onder de 16 kWh/100 kilometer. In september 2025 was het bij 20 graden zelfs 14,2 in de Mazda 6e.

Maar hoe zit het met regeneren?

Daarmee blinken beide auto's niet uit. De BYD kent twee standen, die je via het scherm kunt instellen. De Mazda heeft er meer, maar tussen die verschillende maten van regeneratie voel je weinig verschil. Beide auto's zijn niet echt one-pedal-drivebedienbaar.

Waar pakt de Mazda de punten met zijn interieur?

In eerste instantie lijken de auto's van binnen sterk op elkaar. Het is de bekende traditionele opzet van een Chinees dashboard (Chinees? Ja, want de Mazda 6e is op basis van een Changan). Je plaatst als fabrikant een groot centraal scherm in de auto, en voor de bestuurder zit een kleinere variant. De materialen daaromheen zijn in de Mazda mooier. En daarmee pakt hij de punten ten opzichte van de BYD Seal. Dat doet hij echter niet met de bediening. De menustructuur is onoverzichtelijker dan in de BYD, die daarin ook al niet uitblinkt en in de Seal vinden we de keuzehendel voor de rijstanden en de stengels aan de stuurkolom voor traditionele functies vele malen fijner.

En hoe zit het met rijden?

De Mazda 6e vraagt ook bij rechtuit rijden continu om stuurcorrecties; de besturing is licht en biedt weinig gevoel. Zo kennen we Mazda inderdaad niet. De auto heeft een vrij hoog zwaartepunt achter en je zit ook hoog als bestuurder. In de Seal heb je wel een traditionele lage zitpositie die je gewend bent van een sedan. De besturing is wat vleziger dan die van de Mazda. De auto geeft ook meer door van wat er onder de wielen doorrolt. Punt van ergernis bij de Seal is de achterwielophanging. Die biedt geen enkele vorm van verfijning, komt op hoekige drempels eerst wat ver uit de veren, waarna de demping het bruusk opvangt. Beide auto's zijn geen uitblinkers als het op rijden aankomt.

In deze vergelijkende test heeft de digitale lezer de primeur; de uitgebreide dubbeltest met een puntentelling op de scorekaart en uitgebreide meetgegevens volgt later in ons magazine. Daarom bij deze dubbeltest dan ook geen pdf die je kunt downloaden.