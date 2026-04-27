Als één merk zich tot de gevestigde orde mag rekenen in het Nederland van 2026, dan is dat Kia wel. De Leapmotor B10 is op papier echter een veel betere deal dan de EV3, dus moet Kia zich serieus zorgen gaan maken. Of toch niet?

Uiteraard is dit niet het geval, maar soms lijkt het er verdacht veel op alsof Kia zijn modellen specifiek voor de Nederlandse markt ontwikkelt. De Niro was al geknipt voor ons landje, de EV3 nam het stokje in 2024 feilloos over en om te voorkomen dat de verkopen op termijn inzakken, staat nu al de kleinere en goedkopere EV2 klaar. Toch moet ook Kia op zijn hoede zijn. De Chinezen staan immers klaar om onze markt te veroveren met EV’s voor onverslaanbaar lage prijzen.

Dat is althans de tendens in het nieuws en het idee achter de Europese invoerheffingen voor Chinese modellen, maar in de praktijk valt het vaak vies tegen met die lage prijzen. Chinese modellen bieden meestal eerder ‘meer luxe voor hetzelfde geld’ in plaats van ‘meer luxe voor minder geld’, en dan blijkt de stap naar een onbekend merk met een onzekere toekomst toch vaak een brug te ver voor veel Europeanen.

Leapmotor slaagt er op papier vooralsnog goed in om die bezwaren te elimineren. Het merk komt immers via Stellantis naar Europa, dat zijn bestaande en bekende dealernetwerk gebruikt en als aanspreekpunt fungeert bij eventuele klachten. Bovendien zijn de prijzen bij Leapmotor wel degelijk scherp. Dat gold al voor de kleine T03 en de grote C10, maar de middelgrote B10 is op papier helemaal een koopje. De 4,52 meter lange SUV is een slag groter dan de superpopulaire Kia EV3, maar is met €27.995 maar liefst €9.000 goedkoper dan de goedkoopste EV3. Zelfs de dikste B10, de hier geteste Design ProMax met nog meer luxe en een grotere accu, is met €32.995 ronduit voordelig. De Kia verschijnt hier in nog altijd relatief bescheiden Plus-trim en met de kleinste accu ten tonele, maar is met €38.695 alsnog flink duurder. De luxere Plus Advanced past met zijn uitrusting beter bij de B10 Design, maar is met € 41.195 uiteraard nog duurder.

Weelderig

De eerste punten voor Leapmotor zijn dus al binnen voordat we hem überhaupt hebben gezien. De eerste indrukken zijn eveneens positief. De B10 wekt een degelijke indruk en heeft een interieur dat je zelfs als weelderig zou kunnen omschrijven. Het lichtgrijze kunstleer vormt een smaakvol contrast met de donkerpaarse (!) accenten op dashboard en stuurwiel, al zijn wat conventionelere kleurcombinaties ook leverbaar. De hoeveelheid luxe is bovendien ronduit imposant, zeker in het licht van zijn prijskaartje. Stoel- en stuurverwarming, stoelventilatie, elektrische stoelverstelling, een uitgebreid audiosysteem, een (vast) panoramadak, veel rijhulpsystemen en een elektrische achterklep, de Design-versie heeft het allemaal.

Zelfs Kia kan daar niet tegenop, hoewel dat merk toch evenmin kinderachtig is als het om uitrusting gaat. De Plus-versie van de EV3 heeft bijvoorbeeld al stuur- en stoelverarming en een draadloze telefoonlader voor je smartphone, en dat is ronduit keurig voor wat hier het tweede van zes uitrustingsniveaus is. De EV3 met ‘kleine’ batterij is er in drie smaken, waarvan dit de middelste is. Met 58,3 kWh heb je een theoretisch rijbereik van 436 kilometer en daarmee scoort de Kia zijn eerste punten, want de Leapmotor heeft 10 kWh meer nodig voor vrijwel dezelfde actieradius. De B10 is niet alleen op papier, maar ook in de praktijk minder efficiënt dan de EV3.

Motorvermogen en prestaties van beide testauto’s liggen dicht bij elkaar, maar bij de Leapmotor komt de echt felle reactie pas als je de sportmodus inschakelt. Dan is de kracht helaas slecht doseerbaar en reageert hij zenuwachtig op het rechter pedaal. In de normale rijmodus gaat dat beter, maar voelt de B10 wel wat loom aan voor een EV met dik 200 pk. Het is eveneens opmerkelijk dat de ‘kruipfunctie’ weliswaar uit kan, maar de auto zichzelf vervolgens niet blokkeert bij stilstand. Wie niet oplet rolt in ‘D’ en met uitgeschakelde kruipmodus dus zo de heuvel af, vreemd en potentieel gevaarlijk.

Kia heeft de kalibratie van dat soort zaken beter voor elkaar, al moet gezegd dat het afremmen in de ‘one pedal’-functie ook hier beter kan. De mate van recuperatie regel je in de EV3 fijn met flippers achter het stuur. In de sterkste modus begint de Koreaan met ‘gas los’ inderdaad flink te vertragen, maar die vertraging laat zich vervolgens niet met het stroompedaal regelen. Een beroering van het stroompedaal resulteert meteen in het volledig stopzetten van de recuperatie, zodat het afremmen in de praktijk wat schokkerig gaat.

De Kia heeft wel altijd zijn kracht beschikbaar en accelereert prettig vlot. ‘Prettig’ dekt de lading ook als het om besturing en onderstel gaat. De EV3 rijdt voorspelbaar en is in zekere zin erg saai, maar stoot ook niemand tegen het hoofd en doet precies wat je van hem verwacht.

De Leapmotor mikt nog sterker dan de Kia op comfort en heeft een nadrukkelijk zacht onderstel, dat door het ene redactielid meer wordt gewaardeerd dan door het andere. Zijn besturing is vederlicht en compleet gevoelloos en past daarmee goed bij dat comfortabele karakter, hoewel iets meer gevoel in het stuur zeker welkom zou zijn. Aandrijfreacties in het stuur blijven te allen tijde uit, want de aandrijving zit hier achter. Dat verdient in theorie nog altijd de voorkeur bij een elektrische auto, hoewel het voordeel in dit geval uiterst beperkt is. Ook de voorwielaangedreven Kia kan zijn vermogen goed kwijt en heeft zelden last van tractieproblemen.

In de mist

De bediening van de Leapmotor gaat ‘op z’n Tesla’s’. Werkelijk alles gaat dus via het scherm, tot en met de bediening van het zonnescherm van het panoramadak. Dat gaat via een systeem dat ook met zijn indeling en vormgeving sterk aan Tesla doet denken. Zo goed als bij de Amerikanen is het zeker niet, maar het systeem oogt een stuk strakker en overzichtelijker dan in veel andere Chinese auto’s en werkt prima.

Toch is de B10 ook op dit gebied niet vrij van eigenaardigheden. Zo kan het op zichzelf goed klinkende audiosysteem niet zo hard en krijgt de automatische climatecontrol de boel soms niet warm en de beslagen ramen niet helder, althans niet in de automatische modus. De navigatie is eveneens voor verbetering vatbaar: een lange buitenlandse route pikt het ingebouwde navigatiesysteem niet op en Android Auto en Apple CarPlay zijn in de testauto nog niet aanwezig, hoewel Leapmotor belooft dat dat snel gaat veranderen.

Het 12,3-inch touchscreen van de Kia is veel kleiner dan het scherm van de Leapmotor, maar het speelt ook een kleinere rol. Kia gebruikt nog gewoon knoppen voor onder meer climatecontrol en stoelverwarming en weet die knoppen zo slim te clusteren dat de boel er alsnog strak en minimalistisch uitziet. Het doet veel goeds voor het gebruiksgemak, net als het kleine en separate schermpje voor de climatecontrol en het feit dat het infotainmentsysteem logisch in elkaar zit.

Het menu voor het uitschakelen van al te bemoeizuchtige veiligheidssystemen zou wat overzichtelijker mogen zijn, maar verder hebben we maar weinig klachten over deze inmiddels overbekende infotainment-omgeving. Android Auto en Apple CarPlay zijn uiteraard present en wie liever de ingebouwde navigatie gebruikt, treft een Google-zoekfunctie die locaties ook echt kan vinden en een routeplanner die rekening houdt met laadsessies.

SUV-achtig

Het interieur van de EV3 valt op door zijn strakke vormen en creatieve, maar rustige kleurgebruik. Er is veel ruimte voor losse spullen en alles zit stevig en degelijk in elkaar, hoewel de B10 door zijn kleurgebruik en zachte kunstleer wel specialer oogt en is. Daar staat echter tegenover dat we in de Kia snel een prettige zitpositie vinden. Dat is in de Leapmotor B10 een stuk lastiger. Het stuurwiel kan niet ver genoeg naar binnen en de stoelen hebben niet alleen een korte, vlakke zitting, maar staan bovendien erg hoog in de auto.

Achterin zijn de rollen omgedraaid en zitten we in de EV3 meer dan in de prima, maar in de B10 ronduit riant. Al die zitruimte achterin levert ook een bak meer laadruimte op als die bank wordt omgeklapt, waarbij de hoge en meer SUV-achtige koets van de B10 natuurlijk ook helpt. Achter de achterbank zijn de bagageruimtes van onze testauto’s aardig aan elkaar gewaagd. Beide bieden een keurig en handig gevormd laadruim, maar overdadig riant zijn die laadbakken niet. Ze hebben allebei als uitbreiding nog een vakje in de neus, waarin net een laadkabel past, klein maar fijn. Als ook dat niet voldoet, is het goed om te weten dat de Leapmotor 750 kg mag trekken en de EV3 het bij 500 kg houdt.