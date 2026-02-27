De Kia PV5 is veel ruimer en goedkoper dan de EV9, maar er is nog reden om voor de SUV te kiezen
Het is meer dan alleen uitstraling
De elektrische Kia PV5 biedt enorm veel ruimte voor relatief weinig geld. Laat hij daarmee definitief zien dat een MPV-achtige auto altijd beter zal zijn dan een nog grotere SUV zoals de Kia EV9, of is hier meer aan de hand?
Een echte MPV is de Kia PV5 niet, maar met zijn korte neus en 'monospace'-design heeft hij er wel trekjes van. Dit is echter een echte personenbus, op ruimtegebied nog beter dan de traditionele ruimtewagen. Dankzij de elektrische aandrijflijn blijft de PV5 gevrijwaard van een ontwrichtende hoeveelheid bpm en dus kun je hem al rijden voor nipt minder dan 40 mille, of nipt minder dan 50 als je voor de geteste luxe-uitvoering met grote batterij gaat. Daarmee is zelfs die duurste PV5 nog 10 mille goedkoper dan de goedkoopste EV9, die hem qua rijbereik niet veel overtreft en significant minder ruim is. Is dit daarmee een uitgemaakte zaak, of zijn er toch nog goede redenen om de EV9 de voorkeur te geven?
De EV9 in de video is trouwens niet de basisversie, maar juist het absolute topmodel. Een test van deze EV9 GT vond je eerder op deze website. Ook de Kia PV5 kwam al eens voorbij in een eerste rijtest. De video van vandaag is dan ook geen test, maar een vergelijking tussen twee grote Kia's én twee totaal verschillende ruimteconcepten.
