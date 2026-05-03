De MPV dood? Wie in het weekend bij een bouwmarkt of een speelparadijs parkeert, zal iets heel anders denken. De Zafira Tourers, Tourans en S-Maxen vliegen je daar nog altijd om de oren, want bij gebrek aan een nieuw alternatief houden hun baasjes vaak lang aan deze auto’s vast. Nieuw verkrijgbaar zijn deze traditionele ruimteauto’s immers allang niet meer en wie in 2026 een nieuwe auto met veel ruimte en/of een derde zitrij zoekt, komt vrijwel zeker uit bij een SUV. Dat betekent onherroepelijk een compromis op ruimtegebied, al kunnen we de autobouwers daar uiteraard nauwelijks de schuld van geven. Zij reageren slechts op de vraag uit de markt, die in Europa en wereldwijd nu eenmaal om SUV’s schreeuwt. Nu was echt veel ruimte in Nederland toch al lastig, want door CO2-gebonden bpm, hoge brandstofprijzen en op gewicht gebaseerde motorrijtuigenbelasting zijn de echte bakbeesten hier in elk opzicht erg duur. Elektrificatie verandert wat dat betreft echter alles, en dus zijn gigantische SUV’s als de Kia EV9 en Hyundai Ioniq 9 hier ineens concurrerend geprijsd. Dat dit voordeel ook op een andere manier ingezet kan worden, bewijst de Volkswagen ID Buzz al sinds 2022. De ‘Buzz’ is een elektrisch alternatief voor de Transporter en dus een bedrijfswagen, maar staat op een personenautoplatform en is ontwikkeld met de personenversie in gedachten. De Volkswagen is met zijn op vroege Volkswagenbusjes gebaseerde uiterlijk een charmante verschijning, maar ook één van de ruimste personenauto’s die je kunt kopen.

Modulair

Hoewel er zeker andere elektrische busjes zijn, bleef een echte rivaal voor de altijd elektrische ID Buzz tot nu toe uit. Kia brengt daar nu verandering in, want de PV5 lijkt qua concept sterk op die Volkswagen. Ook deze auto is altijd elektrisch en ook dit is in de basis een bedrijfswagen, waar Kia zich wat minder voor lijkt te schamen dan Volkswagen. De Kia PV5 is zelfs de eerste van een hele reeks modulaire bedrijfsvoertuigen van de Koreanen. Het idee is dat je uiteindelijk voor iedere toepassing een aparte module achterop de auto kunt plaatsen. Een personenbus kan dan dus in een relatieve handomdraai worden omgetoverd in een bestelbus of een pick-up, maar zover is het nog niet. De huidige PV5 is ‘gewoon’ een niet-modulaire bus die wel in verschillende vormen kan worden besteld. De Passenger-versie is vooralsnog zelfs altijd een vijfzitter met een omklapbare achterbank, een wonderlijke route die de ID Buzz aanvankelijk ook bewandelde.

Een zevenzits PV5 komt wel later dit jaar beschikbaar, dus houd dat in gedachten. De versie met derde zitrij zal even lang zijn als de geteste vijfzitter en komt daarmee grofweg overeen met de ‘korte’ versie van de ID Buzz. Sinds 2024 is er ook een lange variant van die Volkswagen en dat is de auto die op deze pagina’s staat. Deze versie biedt uiteraard nog meer ruimte, maar heeft ook een groter accupakket. Wie dan bedenkt dat de meerprijs bij gelijke uitrusting maar €1.000 bedraagt, weet dat de langere versie ook de aantrekkelijkste is. Als Pro met 86 kWh komt de Buzz tot 485 kilometer ver en kost hij (als Limited Edition) minimaal €49.490. Dat is vrijwel gelijk aan de prijs van de Kia, alleen krijg je van de Koreanen dan wel meteen de duurste Elite Executive-uitvoering. De Elite Executive heeft onder meer elektrische schuifdeuren met schuifraampjes, een elektrische achterklep en stoelverwarming voorin en achterin. Wie een ID Buzz op een vergelijkbaar luxeniveau wil krijgen, betaalt duizenden euro’s aan opties. Ons testexemplaar is voor een personen-Buzz nog heel bescheiden uitgevoerd en kost toch al krap 58 mille. De goedkoopste PV5 met de grote accu heb je al voor €42.895 en daarmee is deze Kia echt een koopje, want nergens anders kom je voor dit soort bedragen ook maar in de buurt van dit ruimteaanbod.

Rondjes lopen

Over hoeveel ruimte praten we dan? Nou, heel veel. De hoeveelheden bagageruimte waarmee hier wordt gestrooid, zijn voor wie gewend is aan personenauto’s simpelweg ongekend. Achter de achterbank en onder de hoedenplank gaat in de vijfzits Kia al 1.320 liter. Dat is meer dan wat een Kona met neergeklapte achterbank en tot het dak kan hebben. Klap de PV5-bank om en er ontstaat tot het dak een laadruimte van dik 3.600 liter. De langere Volkswagen is nog net iets ruimer, maar het is vooral het verschil in flexibiliteit dat telt. Dankzij het accupakket hoef je in geen van beide gevallen te rekenen op stoelen die geheel in de bodem verdwijnen, maar de derde zitrij van de Volkswagen laat zich wel vrij eenvoudig verwijderen. Bovendien staan rij twee en drie op rails, zodat je eenvoudig kunt variëren tussen meer beenruimte en meer bagageruimte. Die speelruimte is er ook echt, want zelfs met de banken verder naar voren is er nog altijd meer dan genoeg zitruimte. Zet ze helemaal naar achteren en je zit ronduit riant, ook op rij drie. Dat is in Europa vrijwel uniek, want zelfs in een EV9 zit je lang niet zo ruim.

De toegang tot de achterste rij gaat makkelijk dankzij een slim omklapsysteem dat zelfs werkt als er een kinderstoeltje op de achterbank staat, al weigerde de bank bij ons aan één kant soms wel dienst. De extra lange ID Buzz heeft ook extra lange schuifdeuren en zo is de toegang ook in krappe parkeervakjes gigantisch, al is het jammer dat elektrische schuifdeuren hier een dure optie zijn. De Kia heeft ze wel en dat is zeker met kinderen erg handig, want zo kunnen de deuren ook op afstand worden geopend. De achterbank van de Kia is nog ruimer dan die van de Volkswagen. Hier kun je echt rondjes lopen en met de benen door de lucht zwaaien, maar het luxegevoel ontbreekt wel. De vloer is hard, de deuren bieden geen armsteun en het uitzicht naar voren is door de hooggeplaatste voorstoelen en het hoge dashboard beperkt. Zo voelen we ons achterin de PV5 toch een beetje vracht in plaats van passagier, terwijl de Volkswagen het personenauto-gevoel veel meer weet te benaderen. Hier tref je bijvoorbeeld wel gewoon armsteunen aan, is het zicht naar voren veel beter en voelen we meer connectie met de mensen voorin.

Priegelknopjes

Ook daar voelt de Buzz meer als een personenauto dan de Kia. Volkswagen onderscheidt de personenautoversie dan ook van de ID Buzz Cargo met een eigen, fraaier dashboard. De vrij rechtopstaande voorruit staat ver weg en wordt links en rechts geflankeerd door forse extra zijruiten. Het levert een opvallend uitzicht en dito beleving op, al zijn boven de weg hangende verkeerslichten een uitdaging. Het dashboard en de deurpanelen zijn van harde kunststoffen gemaakt, maar storend is dat niet. In ons testexemplaar oogt het standaard zwarte interieur wat somber en streng, maar weet dat er ook allerlei lichtere kleurvarianten beschikbaar zijn. Sinds enige tijd zijn de ‘sliders’ onder het scherm eindelijk verlicht. Samen met een vernieuwd en beter uitgedacht infotainmentsysteem is het bedieningsgemak daarmee in orde, zelfs zonder fysieke knoppen.

De digitale priegelknopjes op het stuur blijven irritant, maar verbetering is onderweg. Tussen de voorstoelen zit een console met opbergvakjes die zich vrij eenvoudig laat verwijderen, zodat je desnoods naar achteren kunt lopen. Ook het touchscreen bovenop het dashboard heeft een variabele indeling. Het vereist dus wat studie en aanpaswerk, maar werkt dan ook prettig en snel. De zitpositie achter het stuur is ook fijn, al ontbreekt in ons testexemplaar de optionele armsteun aan de linkerkant van de stoel. De arm moet hier dus op het deurpaneel en die zit wat ver weg, maar het went wel. Rijden doet de ID Buzz prima. Het onderstel heeft soms voelbaar moeite om de dik 2.600 kg zware koets weer tot rust te krijgen, maar dat zien we ook bij veel kleinere EV’s. Meestal is de auto lekker comfortabel, maar ook trefzeker en wendbaar. De ID Buzz schuwt een snelle bocht niet en heeft een extreem korte draaicirkel, al doet de PV5 dat laatste nog beter. De Volkswagen is met 286 pk ook verrassend vlot en omdat dat vermogen naar de achterwielen gaat, blijft het stuur gevrijwaard van aandrijfreacties. De besturing is best prettig, maar ook wat geforceerd zwaar. Dat levert een hint van gevoel op, maar kan op rotondes ook vervelend zijn. De Kia stuurt lichter en dat ervaren we in dit geval als prettiger. Zijn onderstel is nog wat geraffineerder dan dat van de Volkswagen. Althans dat dachten we, want waarschijnlijk is het vooral het liefst 600 kg lagere gewicht (!) van de Kia dat hier een prettiger veergedrag oplevert.

Belevenis

We hebben al vastgesteld dat de Kia riant de goedkoopste is van deze twee, zelfs als je rekent met een toekomstige zevenzitsvariant. Toch hoort hier ook een kanttekening bij, want de grootst leverbare accu is met bruto 71,2 kWh veel kleiner dan de Volkswagen-accu. Daarmee komt de auto ook significant minder ver, waarna snelladen ook nog eens trager gaat dan bij de Volkswagen. Bovendien is de PV5 een voorwielaandrijver en is hij met zijn 163 pk merkbaar minder snel, zelfs als je het enorme gewichtsverschil in ogenschouw neemt. Rijden in de Kia is alsnog een belevenis, maar vooral dankzij het uitzicht. Wie de Fiat Multipla van eind jaren negentig kent, weet wat we bedoelen: de zijruiten zijn extreem laag uitgesneden. Het nadeel is ook hier voor de linkerarm, want de armsteun links zit net te laag om prettig te zijn.

In vergelijking met dat deurpaneel is het dashboard juist erg hoog, al blijft de voorruit immens. Het zicht schuin naar voren is wel wat minder dan in de Volkswagen, want de twee dicht bij elkaar staande raamstijlen leveren hier samen een erg forse dode hoek op. Het Kia-dashboard is ook van hard plastic, maar ook hier is het kwaliteitsgevoel evengoed prima. Creatief kleurgebruik is hier standaard, want het dashboard is altijd donkerblauw en in de Elite treffen we ook lichtere tinten aan. De Kia heeft nog wat meer vakjes en bakjes dan de Volkswagen; daar is zichtbaar lang over nagedacht. Het touchscreen van de Kia werkt anders dan we van Kia gewend zijn. Dit is namelijk een Android-systeem dat bij gebrek aan knoppen onder meer ook alle klimaatfuncties bevat, maar dat werkt in de praktijk prima.

De navigatie vinden we zelfs beter dan in de Volkswagen, dankzij Googles zoekfunctionaliteit en een heldere voorspelling van het resterende accupercentage. Beide auto’s doen qua veiligheidssystemen niet onder voor de ‘echte’ personenauto’s van deze merken. Dat betekent dat ze standaard goed voorzien zijn van allerlei rijhulpjes, al moet gezegd dat Volkswagens automatische noodrem best wat minder paniekerig mag worden afgesteld. Met zo’n grote bus zit je toch al snel dichter bij obstakels en die ziet de Volkswagen veel te snel als een reden om in paniek op de rem te gaan staan.