De gemiddelde prijs voor een nieuwe auto ligt in Nederland momenteel zo rond de vijftig mille. Zelfs de goedkoopste auto’s kosten al rond de €20.000. Dat weerhoudt de Kia Picanto niet van aanhoudend succes in ons land. Hij houdt zelfs de grotendeels gelijke Hyundai i10 op afstand. Wij zoeken uit hoe dat mogelijk is.

De vier bestverkochte auto’s van afgelopen jaar in Nederland waren drie elektrische SUV-achtigen en de Kia Picanto. Hoe groot wil je het contrast hebben? Bovendien is de Picanto met grote afstand de oudste van het stel. Aan het succes van de kleinste Kia lijkt maar geen einde te komen, terwijl de huidige generatie toch ook alweer bijna negen jaar onder ons is.

Eén van de geheimen van het recente succes is een zeer grondige facelift. De Picanto ging in 2020 al eens onder het mes, maar de écht ingrijpende veranderingen kwamen in 2023. De Picanto kreeg toen onder meer een geheel nieuw front, met veel modernere koplampen en een forse grille. Aan de achterkant werden de achterlichten aan elkaar verbonden. Het resultaat is dat hij in de pas loopt met beduidend modernere Kia’s, vooral omdat hij nu ook de ‘Opposites United’-designtaal volgt. Zo staat er, ondanks zijn gevorderde leeftijd, een lekker fris autootje.

Een deur verder, bij zustermerk Hyundai, is het goedkoopste model in het aanbod de i10. Dat is een rechtstreekse neef van de Picanto. Een jonger neefje zelfs, want de huidige i10 verscheen pas in 2019 en in 2023 kreeg de i10 een opfrisser die veel subtieler van aard was dan die van de Picanto. Eerlijk is eerlijk, bedaagd is de i10 nog steeds niet, toch is het verschil met de nu zeer uitgesproken Picanto best groot. Het is een kwestie van smaak, maar de ietwat anoniemere i10 valt in Nederland kennelijk wat minder in de smaak. Althans, dat mag je op basis van de verkoopcijfers concluderen. Of is er meer aan de hand?

Een streepje voor

In het interieur van de Kia en Hyundai is goed te zien dat de twee aan elkaar verwant zijn en zelfs grotendeels uit dezelfde mallen lijken te komen. In feite is de opzet van de twee dashboards identiek en je vindt vrijwel alle knoppen op dezelfde plekken. We hebben van doen met de kaalste uitvoeringen van het tweetal en dat laat mooi zien wat je tegenwoordig krijgt met de hand op de knip. Beide testauto’s hebben bijvoorbeeld standaard airconditioning, maar je moet met draaiknoppen zelf regelen welke temperatuur lucht er uit de roostertjes komt. Automatische klimaatregeling is er niet bij. Wél hebben ze allebei een strak digitaal instrumentarium en een overzichtelijk infotainmentsysteem dat Android Auto en Apple CarPlay ondersteunt. Fijn!

Wat betreft de basisuitrusting zijn de Picanto en i10 niet helemaal elkaars gelijken; de Picanto heeft standaard duidelijk een streepje voor. Zijspiegels verstellen gaat hier elektrisch en ook de ramen achterin zijn elektrisch bedienbaar. Bij de i10 is dat in beide gevallen nog gewoon ouderwets handwerk. De uitstraling van het Picanto-interieur is bovendien een graadje beter; Kia heeft wat mooiere materialen gebruikt. De versnellingspook voelt bijvoorbeeld beduidend hoogwaardiger aan dan in de i10 en verder zijn er net even wat meer ‘glimmertjes’ rond de knoppen.

Bij beide Koreanen staat gebruiksgemak voorop. Alles laat zich logisch en vooral via conventionele knoppen en hendels bedienen. Hoe eenvoud de mens soms kan dienen. Van allebei mag je achterin geen uitbundig comfort verwachten. Je kunt er prima zitten tot een lengte van grofweg 1,73 meter, maar langere mensen zijn er niet echt op hun plek. Echte pakezels zijn het uiteraard evenmin. De Picanto heeft met zijn 255 liter bagageruimte 3 liter meer te bieden dan de i10, daar staat tegenover dat je een fractie meer beenruimte hebt achter in de i10.

Stevig doorpoken

De nummer vijf in de registratiecijfers vorig jaar was de Toyota Aygo X en die heeft recent een volwaardig hybride aandrijflijn met een flinke stoot extra vermogen gekregen. Dikke kans dat de Zuid-Koreanen daardoor nog veel meer concurrentie van de Aygo X krijgen, want de prestaties van de 1.0 driepitter in de Kia en Hyundai zijn zeer bescheiden te noemen. In de Kia krijg je iets meer vermogen dan in de i10: 68 pk in plaats van 63 pk. In de praktijk levert je dat een 0-100-sprint op die volgens fabrieksopgave in 14,7 seconden achter de rug is, tegenover 15,6 seconden bij de i10. Daarnaast ligt de topsnelheid net even wat hoger. Tijdens onze metingen kwam de i10 echter iets vlotter uit de hoek dan de Picanto, maar dat kan maar net het verschil van wind mee of wind tegen zijn geweest.

In de praktijk hoef je geen wereld van verschil tussen de twee te verwachten, al is de Picanto in elk geval op papier net iets sneller. Heeft hij toch weer een streepje voor op de i10. Met beide auto’s moet je hoe dan ook stevig doorpoken, wil je niet te veel met het overige verkeer uit de toon vallen. Mits je voor de handbak gaat, want ze zijn er allebei ook met automaat en die haalt de gang er behoorlijk uit. Mocht je net even wat meer vermogen wensen, dan had de i10 tot voor kort een troef achter de hand. In tegenstelling tot de Picanto was de i10 er ook nog met de 90 pk sterke 1.0 T-GDI. Dat scheelde aanzienlijk in de prestaties, maar die motor zien we inmiddels niet meer terug in de bestellijst.

Hoewel de aandrijflijn van beide kleintjes betrekkelijk eenvoudig is en je zeker niet verwent, krijg je er een hoop spaarzaamheid voor terug. Met een opgegeven gemiddeld verbruik van krap 1 op 20 zit het wel snor aan de pomp. In de dagelijkse praktijk blijken we een dergelijk verbruik redelijk te benaderen. Met de Picanto noteren we 1 op 17,5 (5,71 l/100 km) en de i10 is met 1 op 18 (5,56 l/100 km) nog een fractie zuiniger. We hebben tijdens onze test niet echt rustig aan gedaan, dus met een iets lichtere rechtervoet moet een gemiddeld benzineverbruik van 1 op 20 prima haalbaar zijn.

Het helpt dat zowel de Picanto als de i10 niet echt uitnodigt tot flink doortrappen. Toch is het met dit duo allerminst behelpen als je met hogere snelheden rijdt. Integendeel; de Picanto en i10 hebben eerder al bewezen heel ‘volwassen’ aan te voelen voor hun formaat. Dat uit zich niet alleen in een prima wegligging en zelfs op de snelweg een behoorlijk koersvast rijgedrag, maar ook in een alleszins acceptabel geluidsniveau aan boord. Bij 120 km/h blijft het geluid van het driepittertje keurig binnen de perken. Het is eerder de rijwind die vanaf die snelheid de rust enigszins verstoort, maar dat is zeker niet iets om je druk om te maken. Nee, mocht je vaak op de snelweg zitten; de Picanto en i10 komen keurig mee. Al ben je bij tussensprintjes en snelle inhaalacties al gauw op de vierde versnelling aangewezen om de vaart er enigszins in te houden.

Sterretje

Onze bescheiden uitgevoerde testauto’s hebben standaard de nodige elektronische gemakken aan boord. Zo hebben ze bijvoorbeeld een achteruitrijcamera én parkeersensoren achter, cruisecontrol, een snelheidsbegrenzer, audiobediening op het stuurwiel en usb-c-laders voor- en achterin. Vanwege de vanuit de EU tegenwoordig verplichte veiligheidssystemen is ook onder meer een rijstrookassistent en verkeersbordenherkenning aanwezig. Dat biedt in feite al meer dan het hoognodige.

Wat prettig is, is dat je de knop met het sterretje op het stuurwiel kunt toewijzen aan een zelfgekozen onderdeel van het infotainmentsysteem. Met één druk op die knop kun je daardoor bijvoorbeeld direct naar het menu voor de rijhulpsystemen, om daar de snelheidswaarschuwing uit te zetten. Al met al maakt dit tweetal een vrij complete indruk en als we naar de optielijst kijken, dan blijft dat gevoel overeind. Als je voor hogere uitrustingsniveaus gaat of je bestelt losse opties bij, dan gaat het voornamelijk om uiterlijke aankleding. Zo kun je bijvoorbeeld sfeerverlichting krijgen, kleuren op het dashboard, mooiere stoelbekleding, lichtmetalen wielen in plaats van de wieldoppen die we op de testauto’s hebben, maar bijvoorbeeld ook elektronische luxe extra’s als stuurwiel- en stoelverwarming en een draadloze smartphonelader. Stuk voor stuk fijn om te hebben, al is er ook heel goed met dit duo te leven als ze het ontbreekt.

Écht essentiële zaken mis je feitelijk niet als je voor de basisuitvoering gaat, al is de i10 met zijn handmatig verstelbare zijspiegels en raamslingers achterin zoals gezegd iets kaler dan de Picanto. Wat betreft prijsniveau en uitrusting ontlopen de twee elkaar verder nauwelijks en dus is het onder aan de streep vooral een kwestie van smaak welke auto je kiest. Als dat je echt om het even is, dan is de Picanto de meest logische keuze. Hij is domweg net iets beter.

Alleen nog uit voorraad

Daags na onze testperiode met de i10 en Picanto werd duidelijk dat de kleine Hyundai in ons land uit het leveringsgamma verdwijnt. Op het moment van schrijven is de i10 daarom alleen nog maar uit voorraad leverbaar en al €1.000 in prijs verlaagd. Daardoor is hij nu iets goedkoper dan de Picanto. Met een beetje geluk verlaten de laatste exemplaren straks met een extra hoge korting de showroom.