Er is niet veel meer over van het vroegere A-segment, maar de Kia Picanto is ook als tweedehands auto niet klein te krijgen. We kijken of dat terecht is en pakken de generatie JA erbij, vanaf 2017.

Hoe zag de levensloop van de kleinste Kia eruit?

Er zijn sinds 2004 pas drie generaties ter wereld gebracht.

Vanaf de JA-serie die in 2017 op markt kwam, kun je niet meer kiezen tussen drie- en vijfdeurs. Mocht je een driedeurs op je verlanglijst hebben, dan verwijzen we je naar de reeks die tussen 2011 en 2017 liep. Als vanouds beperkt Kia de motorenkeuze uit slechts drie stuks: de 1.0 driecilinder zonder turbo, de 1.2 viercilinder (tot 2018) en de 1.0 T-GDI met turbo en intercooler. Ook een automaat is van de partij: tot 2020 een conventionele viertraps met koppelomvormer, vanaf de facelift vervangen door een vijfversnellings gerobotiseerde handbak genaamd AMT.

En de uitvoeringen?

Daar zijn er best veel van. Van de ultra kale EconomyLine (tot april 2019 zelfs zonder airco) tot en met de sportief uitgedoste GT-Line en de quasi crossover X-Line, herkenbaar aan de kunststof spatbordomlijsting en dorpels.

Als je tegenwoordig een nieuwe auto in dit segment aan het uitzoeken bent, heb je weinig keus. De drieling VW Up!, Seat Mii en Skoda CitiGo, de drieling Peugeot 108, Citroën C1 en Toyota Aygo, de Mazda 2, de Opel Karl en zelfs de Suzuki Ignis zijn alle gesneuveld: het loont niet meer telkens een opvolger te ontwikkelen. Toch houden Dacia (Sandero, Spring), Hyundai en Kia stug vol, zij dat ze het voor de Picanto en i10 houden bij een facelift om ze, zo lang het gaat, up to date te houden. En het werkt want een veel gezochte occasion online, deze kleine Kia.

Picanto’s zijn vooral voor in de stad, toch?

Zekers, en dat betekent vaak best een zwaar leven. Stadse omstandigheden zijn intensief en verradelijk. Parkeerterreinen van supermarkten, veel stoepranden, in stadse omgevingen is de kans op kleine beschadigingen behoorlijk groot. Maar staar je niet blind op een butsje of krasje of deukje, het gaat natuurlijk om het totaaloverzicht. En dan komt de Picanto met een verrassing om de hoek: hij is best volwassen voor zo’n kleintje.

Waaraan merk je de volwassenheid van de Kia Picanto?

Aan de ruimte binnenin bijvoorbeeld. Het is verrassend hoe ruim de Picanto aanvoelt, ondanks zijn beperkte buitenmaten van een lengte van 3 meter zestig en een breedte van 1 meter 60. Dat is toe te schrijven aan de rechtopstaande stijlen en zijruiten. Hulde. Zelfs behoorlijk lange personen kunnen hun hoofd en benen kwijt. De stoelen zitten okay, zij het dat de zitting aan de korte kant is. Verwacht verder weinig van het infotainment, dat is gedateerd. Gelukkig is er bluetooth zodat je muziek kunt streamen en handsfree kan bellen. Vanaf 2018 is er Apple CarPlay en Android Auto beschikbaar op de meeste uitvoeringen.

Achterin gaat het er vanzelfsprekend krapper aan toe. Hoewel je er pre-pubers makkelijk kwijt kunt. Een merkwaardige optie destijds is de driezits achterbank waarvoor 500 euro extra moest worden neergeteld. Je kon de Picanto dus als vierpersoons , maar ook als vijfpersoons bestellen!

En als we gaan rijden?

Het belangrijkst tijdens je proefrit is de werking van de koppeling. Die kan sterk lijden onder een combinatie van veel stadswerk en ondeskundig gebruik. Zet de auto op de parkeerrem, zet hem in z'n drie, geef ietsje gas en laat de koppeling opkomen: let goed op hoe hoog hij aangrijpt. Hoog wil zeggen: lijdt aan slijtage. Als het goed is wil de motor afslaan. Als ie tot op de draad versleten is merk je dat aan de motor die door de koppeling heen trekt.

Veel gebruikers vinden de basismotor, de turboloze driecilinder, aan de zwakke kant en kiezen de 1,2 viercilinder. Vind je die ook niet sterk genoeg, dan is er nog de 1.0 T-GDI met 100 pk. De AMT semi-automaat krijgt de handen niet op elkaar. De schakelmomenten verlopen te traag. Als je per se een automaat wilt, ga dan voor de pre-facelift Picanto. Dan heb je meteen de viercilinder onder de voet. Verwacht geen sponzig zacht geveerde auto. Een Picanto kent een stevige afstelling van veren en dempers, waarmee je zelfs enigszins sportief kunt rijden. Drempels neemt ie trefzeker, kruip-door-sluip door dankzij de lichte besturing en de kleine draaicirkel verlopen zelfverzekerd.

Hoe is de techniek op de lange termijn?

De lijst met klachten waarvoor een terugroepactie is opgezet, is net zo kort als de auto zelf. Twee opvallende zaken: kortsluiting in de EGR-kabelboom en een niet functionerende akoestische waarschuwing als de mistlamp is blijven branden als de bestuurdersportier is geopend en het contact is uitgeschakeld.

Welke Picanto?

Is de Kia Picanto de kandidaat als je in het instapsegment winkelt? Ja! Met name de 'JA'-generatie is een schoolvoorbeeld van betrouwbaarheid en degelijkheid. De garantietermijn van zeven jaar loopt bij de meeste exemplaren dit jaar af of is al verlopen, maar dat hoeft geen beletsel te zijn. Toch doe je er goed aan je kandidaat-Picanto grondig te inspecteren. De auto zelf kent afgezien van motorrumoer en gedateerde infotainment amper zwaktes, het is eerder de voorgaande gebruiker die er al of niet zuinig op is geweest. Want: stadsgebruik is heel intensief gebruik.

Als je je bewegingen beperkt tot de stad kom je met de 'gewone' 1.0 goed tot zijn recht. Bedenk je wel dat je gebonden bent aan de handbak, de automaat is er pas vanaf de 1.2. Voordeel van die motorisering is dat je buiten de stadsgrenzen en in het buitenland ook beter meekomt. Tegen een redelijk, maar niet briljant laag verbruik.