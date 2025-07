'De Kia e-Soul toont aan hoe vroeg Kia al goed was met EV's'

Onze collega, cameraman Jeroen Elbertse, importeerde vorig jaar zijn fluorescerend groene (Space Cadet Green) Kia e-Soul uit Duitsland. Het is zijn eerste elektrische auto, nadat hij daarvoor een hybride Toyota Prius had gereden. Van een volledig hybride naar een volledig elektrische auto is een stap die veel automobilisten in de toekomst nog gaan maken. Jeroen laadt de auto aan een openbare paal op of in de parkeerkelder van AutoWeek. Voor dit verhaal willen we vooral weten wat hij van de oranje EV3 vindt, die een ware knallende kleurencombinatie met zijn Soul vormt.

'De Kia EV3 is vooral een evolutie'

“Wat vooral opvalt, is hoe goed Kia een aantal jaren geleden al was op EV-gebied. Daardoor is dit vooral evolutie en geen revolutie. Het verbruik van de EV3 is niet beter, maar door de grotere accu (en dus hogere gewicht) is hij op papier zelfs onzuiniger. Dat klopt met mijn ervaring.”

Daar heeft Jeroen zeker een punt, want we raken niet onder de indruk van het verbruik van de EV3. Op mooie zomerse dagen zien we regelmatig minder dan 16 kWh/100 km op het verbruiksdisplay, maar toen we in februari begonnen, was hij moeilijk onder de 18 kWh/100 km te krijgen.

Jeroen gaat gedegen te werk bij aanschaf auto

Voordat Jeroen een auto koopt, gaat hij gedegen te werk. Een auto moet betrouwbaar zijn en geen gedoe opleveren. Hij zoekt het vooral in de Japanse hoek, maar over de elektrische aandrijflijn van Kia las hij zulke goede verhalen, en hij filmde ook zelf vaak genoeg elektrische Kia’s, dat hij besloot voor een gebruikte Kia e-Soul te gaan. Nieuw is die immers al een tijdje niet meer leverbaar. “Hij heeft dezelfde aandrijflijn als de Kia e-Niro en die blijkt bij meerdere accudegradatietests die wij als AutoWeek hebben gedaan erg goed. Je ziet nauwelijks tot geen celdegradatie. Ik ben in Duitsland gaan zoeken omdat gebruikte EV’s daar nog veel goedkoper zijn dan bij ons. Daarbij ziet hij er ook nog eens leuker uit.”

De EV3 doet ook zeker dingen beter dan zijn e-Soul. “Het onderstel van de EV3 is iets comfortabeler, met name over drempels, en van het extra gewicht van 275 kilo merk je nauwelijks iets. De kofferbak is merkbaar groter, wat knap is in combinatie met de grotere accu. Ook heeft de EV3 wel een frunk(je), wat handig kan zijn. Die is echter dermate klein dat je te lang bezig bent om de kabel erin te vouwen. De laadpoort is naar de zijkant verplaatst, wat veel handiger is. Toch was het nog handiger geweest om hem wat meer naar achteren te plaatsen.”

Elektrische Soul al in 2014

De Soul is sinds het einde van het eerste decennium van deze eeuw een compacte cross-over van Kia. In 2014 kon je bij ons alleen nog maar de Soul EV krijgen, die in 2019 plaatsmaakte voor een nieuwe Soul. Wederom louter elektrisch en met de aandrijflijnen van de e-Niro. De elektrische Soul heette dan ook e-Soul. Het betekende dat je hem als EV met een 39-kWh accupakket kon krijgen en met 64-kWh batterij. De fluorescerende e-Soul heeft het kleinste. Daarmee is het dus ook al een auto die onder de e-Niro zijn zaakjes gewoon goed voor elkaar had. Jeroen: “De interieurs zijn lastig te vergelijken, aangezien de Soul de meest uitgeklede versie is en de EV3 de meest luxe, maar de EV3 ziet er vanbinnen absoluut mooi afgewerkt uit. De Soul is nog van voor het ISA-tijdperk en in de EV3 moet ik dus meer uitschakelen voor het wegrijden. Verder mis ik de normale cruisecontrol. In de Soul kan ik het adaptieve uitschakelen, in de EV3 niet meer. Verder is het een erg fijne auto en door de grotere bagageruimte en grotere accu nog veel beter inzetbaar dan de Soul. En een kleurtje is top, natuurlijk.”

