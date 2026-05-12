In 2015 doet Stefan Ernst uit Elshout zichzelf een Volkswagen Scirocco cadeau met een ton op de klok. Tot op de dag van vandaag tovert een ritje met de sportieve VW nog altijd een lach op zijn gezicht. Maar hoe lang nog, nu de drie ton is overschreden?

Foute boel

Stefan reed een prachtige Audi A4 met V6 benzinemotor. Maar het verbruik daarvan was hoog en de beleving laag. Hij wilde iets leukers. “Een Scirocco had ik altijd al op het oog. Ik vind het simpelweg een prachtige auto en ik dacht ‘nu moet het gebeuren’ en ik kocht hem voor €11.000.” Het gaat Stefan niet zozeer om de prestaties. “Nee, er zit een gewone, brave 1.4 TSI-motor in die hem voor mij snel genoeg maakt. Ik ben een vlotte rijder, maar geen scheurneus. Ik wil simpelweg blij worden van de auto waarin ik rijd.”

Tot die ene dag. Toen was Stefan minder blij. “Ik hoorde geratel van onder de motorkap, iets met de distributieketting. Daarna liep de motor heel onregelmatig. Ik dacht: foute boel, en dat bleek ook zo.” De distributie was ‘versprongen’ en dat leverde flinke motorschade op. “Ja, ik was aan de beurt. Ik besloot het grondig aan te pakken. Samen met een vriend die automonteur is heb ik het blok gereviseerd.” Drie maanden en €3.800 verder was de Volkswagen voorzien van een nieuw hart. Een overtuigender bewijs van diepgewortelde Scirocco-liefde is er niet. In de tussentijd kon Stefan de auto van zijn schoonouders lenen.

Zoemend geluid

Hoewel Stefan er overwegend heel plezierig twee ton heeft bijgereden, voelt het alsof hij is aangekomen op een kruispunt. “We hebben een kleine Ernst op de wereld gezet en deze tweedeurs is niet de meest praktische auto om in geval van nood de achterbank snel te bereiken. Dus misschien wordt het tijd voor iets anders, iets praktisch. Ik kan een Renault Mégane Estate overnemen van een familielid. Misschien gaat dat hem wel worden.”

Maar eerst de Scirocco zoals hij er nu bij staat. Keurmeester Joep Schuurman is net terug van de uitgebreide proefrit en heeft behoorlijk wat aan te merken. “Het onderstel is behoorlijk bonkig en kraakt. Verder is hij niet heel koersvast en ik voel trillingen met afremmen. We gaan vast en zeker gebreken vinden. Ik hoor ook ergens een zoemend geluid, dat lijkt op een lager.” Dat is niet echt een lekker begin. Stefan: “De auto is wel toe aan een beurt, dus Joep vindt vast nog wat meer. Dat van die remmen had ik zelf ook al geconstateerd. Onderhoud doe ik zelf, volgens schema. Op mijn werk heb ik een brug tot mijn beschikking.” Naarmate de keuring vordert, wordt de lijst met aandachtspunten langer en langer. Waar gaat dit naartoe?

Grote installatie

Hoewel Stefan was gevallen voor het uiterlijk van de Scirocco (die per se een wit display moest hebben in het dashboard), heeft hij toch het één en ander aan de Volkswagen vertimmerd. Als grote muziekliefhebber heeft hij een kneiter van een geluidsinstallatie ingebouwd. “Verder heb ik ledkoplampen gemonteerd in plaats van xenon, de achterlichten vervangen, sideskirts gemonteerd en de grille voor hoogglans zwart gespoten.” Verder is hij drie centimeter verlaagd, maar achter zijn de originele veren weer teruggezet, waardoor de auto nu naar voren leunt. “En de motor stage 1 getuned voor ietsje meer pit”, voegt Stefan nog toe.

We bereiken een nieuw dieptepunt tijdens de keuring. Joep inspecteert een ‘korstig’ stukje dorpel en prikt er onbedoeld een gat in. Doorgeroest. “Aan de andere kant is hetzelfde aan de hand”, legt Joep uit. “Alleen is het daar nog niet doorgeroest, maar dat is een kwestie van tijd.”

Zo gaat deze keuring een kant op die je niet zou verwachten als je die gave Scirocco van enige afstand ziet rijden. Want er is nog meer, onder meer een volledig versleten motorkantelsteun en die zoemende geluiden blijken versleten differentieellagers te zijn. Acute koelproblemen liggen op de loer. Daarmee wordt steeds duidelijker welke afslag Stefan moet nemen in zijn autokeuze. “Ja, werk aan de winkel. Want die dorpels zijn apk-afkeur, dus ik moet sowieso aan de slag”, stelt hij nuchter vast. “Maar deze auto heeft ook een emotionele waarde voor mij. Ik ga hem geen schop geven. Ik wil dat hij goed terechtkomt.” Dat noemen we ware Scirocco-liefde!

Eigenaar Volkswagen Scirocco

Naam Stefan Ernst

Bouwjaar 1992

Woonplaats Elshout

Beroep ambtenaar

Eerste auto Seat Ibiza

Vorige auto Audi A4 sedan V6

Wat zou je aan de auto willen veranderen? “Twee portieren erbij.”

Wat is je langste reis met deze auto? “Duitsland.”

Onderhoudshistorie

Stefan doet het onderhoud zelf, op basis van het schema van de fabrikant. Meest ingrijpende gebeurtenis tot nu toe is de motorrevisie waarbij alleen de krukas en lagerschalen zijn blijven zitten, maar kleppen, klepgeleiders en zuigerveren zijn vervangen. Tegelijk met die revisie zijn waterpomp, koppakking en bougies vervangen.

Wat mankeert er aan de Volkswagen Scirocco?

Auto rammelt wat, dit is een leiding in de rechter chassisbalk

De banden maken fors lawaai

De differentieellagers zijn defect

Het onderstel is bijzonder stug/bonkerig

Het onderstel kraakt flink

De auto is niet koersvast en verandert van richting bij lastwissel

De auto trilt met remmen

De aircocondensor is volledig versleten/zit dicht. Dit levert koelproblemen op

De sideskirts zitten niet goed vast

De motorkantelsteun is volledig versleten

Idem voor de achterste draagarmrubbers aan de voorzijde

De dorpels achter zijn verroest (apk-afkeur)

De mening van Carrec Technocenter

“Het is tijd om verder te kijken als ik het verhaal van de eigenaar hoor. Want nu moet je best veel investeren om deze Scirocco weer goed en strak te krijgen en dan heb je een auto die eigenlijk niet meer bij je past. Deze Volkswagen is niet heel slecht, maar ook niet goed. Sowieso komt hij niet door de volgende keuring. Dus overall krijgt hij van mij één duim omlaag.”