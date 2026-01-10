Maximaal 3,40 meter lang, 1,48 meter breed en 2 meter hoog, in combinatie met een maximale cilinderinhoud van 660 cc en een maximaal vermogen van 64 pk. Als een auto aan die voorwaarden voldoet, is het in Japan een zogenaamde ‘kei car’ en kom je in aanmerking voor allerlei fiscale en praktische voordelen. Juist omdat er zoveel markt voor is, proberen Japanse fabrikanten zoveel mogelijk luxe, praktisch gebruiksgemak en/of sportiviteit te proppen binnen de strikte grenzen van dit genre. Dat levert een heleboel unieke autootjes op, die nergens anders op de wereld in die vorm bestaan. Hoewel … onze Hyundai Inster-duurtester heeft best wat van zo’n kei-car weg. Hij is smal, hoog en mede dankzij zijn verschuifbare achterbank verrassend praktisch. In het geval van onze Evolve-uitvoering voorziet hij ook nog eens in opvallend veel luxe, net als veel Japanse kei-cars. Stoelverwarming, stuurverwarming, climatecontrol en sfeerverlichting maken het leven aan boord bijzonder aangenaam, en zo is de analogie met de Japanse kei car snel rond.

Geen busje

Zo’n kei car – ‘kei’ is hier kort voor keijidōsha en betekent licht voertuig – is een typisch Japans fenomeen, maar toch zijn er elders op de wereld soortgelijke regelingen. In Zuid-Korea bijvoorbeeld, waar onder de naam Gyeongcha een soortgelijke autocategorie bestaat. Precies daarvoor is de Hyundai Inster oorspronkelijk bedoeld. De Koreaanse versie van de Inster heet Casper en is met een lengte van 3,595 meter nipt korter dan 3,60 meter, het maximum voor zo’n ‘licht voertuig’ in Korea. Het onderstreept alleen maar ons gevoel dat de Inster toch een soort kei-car is, zelfs als hij zeker in Europese trim riant te groot is om voor die titel in aanmerking te komen. Maichel van de Wetering (51) is alvast enthousiast over de kleine Koreaan: “Ik heb hem al een paar keer zien rijden en vind het echt een leuk ding.” Maichel rijdt zelf in een Daihatsu Move Custom uit 2016, een rasechte kei-car. Hoe komt een boomlange Nederlander in zo’n minuscule exoot terecht? “Ik had een veel grotere Volvo, maar reed er heel weinig mee en betaalde wel veel wegenbelasting. In het verleden heb ik ook al eens een uit Japan geïmporteerde auto gehad, dus zo ontstond het idee om een echte kei-car te gaan importeren. Ik zag deze voorbijkomen op een veiling en wist meteen dat dit hem moest worden. De auto is praktisch, maar toch ook weer niet zo’n vierkant busje als een Honda N-Box en dat maakt hem perfect voor wat ik ermee wil.” De Move blijkt uitstekend geschikt voor zijn rol in het gezin Van de Wetering: “Hij is lekker ruim, heel zuinig en kan goed meekomen, al moet je natuurlijk geen haast hebben met zo’n klein motortje en een cvt-automaat.”

Bankje

De Move en de Inster blijken inderdaad opvallend veel overeenkomsten te hebben. De smalle en hoge carrosserie levert in beide auto’s opvallend veel ruimte op, zeker op de achterbank. Wie in plaats daarvan liever meer bagageruimte heeft, kan zowel bij de Japanner als bij de Koreaan de achterbank in twee delen een heel eind naar voren schuiven. De gelijkenis is hier wel heel treffend, want bij allebei wordt het aldus ontstane gat in de bagageruimtevloer opgevuld met en paneel dat aan de rugleuning van de bank vastzit. De voorstoelen zijn ook interessant. Zowel in de Daihatsu als in de Hyundai sluiten de zittingen direct op elkaar aan, zodat er op het oog een bankje ontstaat waarop je uiteraard niet echt met zijn drieën kunt zitten.

De luxeniveau valt ook op. Net als de Inster heeft de Move climatecontrol, ledkoplampen, keyless entry en zelfs een actieve veiligheidssystemen, en dat in 2016! Minder positieve overeenkomsten zijn er trouwens ook. Ze zijn bijvoorbeeld zo smal, dat het onmogelijk is om een waterflesje in de deurvakken te plaatsen. Bij een korte proefrit blijkt de Move een prettig ding. Het motortje valt ons gezien de cijfers best mee, de zithouding is prima en het verlaagde onderstel – een bijdrage van Maichel – voelt strak en fris. Evengoed is de volledig elektrische aandrijving van de Inster iets prettiger, erkent ook de Move-rijder: “Ik heb echt niets tegen elektrisch rijden. Het is 2026, we rijden ook niet meer met paard en wagen!” Zo is het maar net, al bewijst de Inster dat het geen kwaad kan om af en toe naar het verleden te kijken ter inspiratie. Of over de grens.

Europese kei-car

In de EU komt er ook een speciale categorie voor lichte voertuigen. De M1E-categorie is voor elektrische auto’s van maximaal 4,2 meter lang die in de EU worden gebouwd. De maatregel is bedoeld om elektrische auto’s betaalbaarder te maken en de Europese economie te stimuleren.