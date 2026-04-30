Thierry Heijnens groeide op met een vader die met een Ford Sierra op het circuit van Valkenswaard racete. Met de aanschaf van deze Ford Mustang ging in 2024 een lang gekoesterde wens in vervulling. Geen 2.3 EcoBoost, maar een serieuze V8 met handbak.

Onbetaalbaar

Na de eerste generatie Mustang (1964 - 1973) duurde het tot de vijfde in 2005 voordat er weer een Mustang was die het oermodel eer aan deed. Die is in Nederland nooit via de importeur geleverd, maar zijn opvolger uit 2015 wel. Dat is de auto op deze pagina’s, ook al komt dit exemplaar uit de Verenigde Staten. Hij is er met een viercilinder, 2,3-liter turbomotor en als GT met een 5-liter V8. In Nederland is hij schier onbetaalbaar, vanwege de bpm. De 2.3 stond voor €58.000 in de prijslijst, de 5.0 voor €112.000! Zelfs nu betaal je nog bijna 10 mille aan rest-bpm bij import. Thierry: “Dat was gelukkig allemaal al gedaan, hij stond met een Nederlands prijskaartje in de showroom en de prijs stond mij aan, net als de kleur en het feit dat het een handgeschakelde is.”

RS2000

De eerste auto van Thierry was bijna vanzelfsprekend een Ford, aangezien hij in een gezin opgroeide waarin dat merk werd omarmd. Dat het geen Fiesta met een karig viercilindertje was, laat zich niet al te moeilijk raden gezien het sportieve verleden van zijn vader. “Ik begon met een Escort MK IV cabriolet, waarin we de motor van een Escort RS2000 MK V hebben ingebouwd. Met 150 pk op de voorwielen had ik niets te klagen, ook al was de koets allesbehalve stijf. Toch was het een leuk project waarmee we heel veel plezier hebben beleefd.”

Rollenbankchef Ghisbert van Ginhoven is duidelijk in zijn element bij het zien van de Mustang. De toch al schier onuitwisbare grijns op zijn gezicht lijkt groter dan gebruikelijk. “Het schoolvoorbeeld van een Amerikaanse muscle car. De kracht spat er al vanaf voordat je hem hebt gestart. Al hebben we hier vaak viercilinders met veel meer vermogen, het gebrul van zo’n V8 is niet te evenaren”, zo horen we van de rollenbankmeester. De van huis uit enigszins ingetogen klinkende Mustang dumpt in dit geval zijn verbrande gassen op een beduidend minder gedempte wijze de buitenwereld in, tot groot enthousiasme van de liefhebbers.

Thierry, die hiervoor een Nissan 370Z reed, heeft na de aanschaf nog wel het een en ander aangepakt. “Er zaten niet al te beste banden onder en hij was niet zo fraai verlaagd. Nu zit er een schroefset onder, nieuwe banden en betere remmen. De achterspoiler is van een GT350 en het multimediasysteem is van 2020, zodat ik Apple CarPlay kan gebruiken. Dat is het Sync3-systeem van Ford, wel origineel dus. Maar we zijn met een nog veel leuker project bezig; we bouwen een Escort MK II om tot een Groep 4 rallyauto.”

De wilde Amerikaanse hengst is intussen stevig vastgesjord aan de Haagse bodem en aan Ghisbert de schone taak om al het geweld in goede banen te leiden. Dat is hem wel toevertrouwd, zo blijkt andermaal. Het resultaat mag er zijn: 463 pk, versus een fabrieksopgave van 421 pk. Thierry: “Zo ongeveer wat ik dacht, meer is ook niet nodig. Ik geniet intens van elke rit.”