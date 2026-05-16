Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Repo Tesla Model Y vs Fiat Grande Panda e
 
Duurtest

De Fiat Grande Panda E is een sympathieke auto maar overtuigt niet als EV

Duurtest Fiat Grande Panda E

Stéphan Vermeulen
8

De duurtest met de Fiat Grande Panda Electric zit erop. Dat hij in de wintermaanden bij ons verbleef, maakte de duurtest extra uitdagend.

Een elektrische auto met een klein accupakket heeft het net zo zwaar in de winter als een exemplaar met een batterijpakket van meer dan 80-kWh capaciteit, maar de toename in verbruik bij kou hakt er door de kleinere capaciteit extra hard in. Het betekende voor onze Grande Panda-duurtester dat 200 kilometer op een acculading al een uitdaging betekende in de koudste maanden. Gelukkig reden we vorig jaar zomer al eens met een elektrische Grande Panda en daardoor weten we dat 255 tot 265 kilometer ook mogelijk is.

Wat de actieradius in de praktijk ook is, de boordcomputer blijft ongeacht de omstandigheden de range bij aanvang van elke rit met volle accu op 296 kilometer inschatten. Dat de EV’s van het Stellantis-concern daar nou nog steeds niet wat beter in worden? We kunnen ons van vroegere duurtests met de Peugeot e-2008 en de Opel Mokka E niet anders herinneren. De actieradiusvoorspelling is bij elke rit weer heel optimistisch, om vervolgens tijdens het rijden snel omlaag te gaan.

Laadproblemen

Dan is er nog het gedoe met het zelf stoppen met laden. De Grande Panda Electric kan via de eigen stekker in de neus of via een normale laadkabel met aansluiting rechts achter geladen worden. Dat is altijd 1-fase laden. Meerdere keren bleek de laadsessie onderbroken. De auto verbleef er nog een tijdje voor bij de dealer. Het ontgrendelen van de portieren tijdens het laden moet je niet doen bij deze auto, zo bleek. Maar om onverklaarbare redenen stopte hij ook zonder ontgrendeld te zijn weleens vroegtijdig met laden.

Van het uiterlijk en het rijden werden we dan wel weer vrolijk, dus de duurtest van vijf maanden voelde ook weer niet aan als het uitzitten van een onaangename periode. Maar indrukwekkend als EV is de auto zeker niet.

Actieradius winter 195-205 kilometer

Actieradius zomer 255-265 kilometer

Dit valt ons op

+ Sympathiek uiterlijk en interieur

+ Lekker comfortabel stadsflitsertje

- Laadperikelen

- Geen verbruiksmeter en te optimistische rangevoorspeller

Fiat Grande Panda E aan de snellader

Snelladen met 36 kW. Dat is niet zo snel.

Fiat Grande Panda

Repo Tesla Model Y vs Fiat Grande Panda e

Niet zo scheutig met info, die Fiat Grande Panda

Dit hebben we allemaal met de Fiat Grande Panda gedaan:

Signalement

Merk Fiat
Model Grande Panda 44kWh La Prima
Carrosserie 5-deurs, hatchback
Transmissie automaat
Aandrijving voorwielaandrijving
Nieuwprijs € 29.399

Specificaties

Brandstof elektrisch
Motor 1 elektromotor
Maximaal vermogen 83 kW / 113 pk
Maximaal koppel 122 Nm
Accu capaciteit (bruto) 45 kWh
Lengte / breedte / hoogte 3.999 mm / 1.763 mm / 1.570 mm
Wielbasis 2.540 mm
Massa leeg 1.425 kg
Laadvermogen 605 kg
Aanhangermassa geremd / ongeremd 550 kg / 550 kg
Banden 205/50R17Prijzen
Topsnelheid 132 km/h
Acceleratie 0-100 km/h 11,0 s
Stroomverbruik (WLTP) 17,4 kWh/100km
CO2-uitstoot (WLTP) 0 g/km
Actieradius (WLTP) 320 km
8 Bekijk reacties
Fiat Fiat Grande Panda Elektrische Auto

Gerelateerde forum topics

PRIVATE LEASE Fiat Grande Panda

INFO

Lees ook

Autotest
Repo Tesla Model Y vs Fiat Grande Panda

De Tesla Model Y is indrukwekkend veel zuiniger dan de kleinste EV in onze duurtestvloot

Duurtest
Fiat Grande Panda en Opel Frontera Duurtestgarage

Toch nog onderscheidend karakter in de budgethoek van Stellantis: Fiat Grande Panda en Opel Frontera

Duurtest
Fiat Grande Panda Electric duurtest

Fiat Grande Panda Electric houdt liever winterslaap

Duurtest
Fiat Grande Panda

Elektrische Fiat Grande Panda E rijdt fijner dan zijn hybride broertje

Vergelijkende test
Dubbeltest BYD Dolphin Surf Fiat Panda

De BYD Dolphin Surf is degelijk, maar de Fiat Grande Panda is ruimer

Lezersreacties (8)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.