Een elektrische auto met een klein accupakket heeft het net zo zwaar in de winter als een exemplaar met een batterijpakket van meer dan 80-kWh capaciteit, maar de toename in verbruik bij kou hakt er door de kleinere capaciteit extra hard in. Het betekende voor onze Grande Panda-duurtester dat 200 kilometer op een acculading al een uitdaging betekende in de koudste maanden. Gelukkig reden we vorig jaar zomer al eens met een elektrische Grande Panda en daardoor weten we dat 255 tot 265 kilometer ook mogelijk is.

Wat de actieradius in de praktijk ook is, de boordcomputer blijft ongeacht de omstandigheden de range bij aanvang van elke rit met volle accu op 296 kilometer inschatten. Dat de EV’s van het Stellantis-concern daar nou nog steeds niet wat beter in worden? We kunnen ons van vroegere duurtests met de Peugeot e-2008 en de Opel Mokka E niet anders herinneren. De actieradiusvoorspelling is bij elke rit weer heel optimistisch, om vervolgens tijdens het rijden snel omlaag te gaan.

Laadproblemen

Dan is er nog het gedoe met het zelf stoppen met laden. De Grande Panda Electric kan via de eigen stekker in de neus of via een normale laadkabel met aansluiting rechts achter geladen worden. Dat is altijd 1-fase laden. Meerdere keren bleek de laadsessie onderbroken. De auto verbleef er nog een tijdje voor bij de dealer. Het ontgrendelen van de portieren tijdens het laden moet je niet doen bij deze auto, zo bleek. Maar om onverklaarbare redenen stopte hij ook zonder ontgrendeld te zijn weleens vroegtijdig met laden.

Van het uiterlijk en het rijden werden we dan wel weer vrolijk, dus de duurtest van vijf maanden voelde ook weer niet aan als het uitzitten van een onaangename periode. Maar indrukwekkend als EV is de auto zeker niet.

Actieradius winter 195-205 kilometer

Actieradius zomer 255-265 kilometer Dit valt ons op + Sympathiek uiterlijk en interieur + Lekker comfortabel stadsflitsertje - Laadperikelen - Geen verbruiksmeter en te optimistische rangevoorspeller

Niet zo scheutig met info, die Fiat Grande Panda

Dit hebben we allemaal met de Fiat Grande Panda gedaan: