Een premiummerk lanceren in Europa, dat is zelden goed gegaan.

In de hogere regionen van de automobielindustrie gelden andere wetten dan in de wereld van de ‘gewone’ auto’s. Vraag dat maar aan Cadillac en Infiniti, die hun Europese ambities nooit konden waarmaken. Alleen Lexus heeft met veel pijn en moeite een klein plekje tussen de elite weten te veroveren. Nu probeert Hyundai het met luxemerk Genesis, en is daar BYD met Denza. Vorig jaar lieten de Chinezen ons kennismaken met het merk Denza en de bijbehorende ambities. Aan de hoogte van die ambities is sindsdien niets veranderd. De Z9 GT, Denza’s eerste model voor de Europese markt, moet kopers in het premiumsegment uit hun Mercedes, Porsche of Lexus lokken. Dat moet gebeuren met een grote, luxe EV – een segment waarin zelfs de gevestigde orde het heel lastig heeft. En dan ook nog als shooting brake, een vrij onconventionele carrosserievorm. Dat belooft weinig goeds voor Denza. Met de slagkracht van moederbedrijf BYD erachter heeft Denza in ieder geval wel de garantie van diepe zakken en een lange adem.

Wat heeft de Z9 GT te bieden?

Wat dacht je van laden met 1.500 kW? Het is mogelijk met BYD’s Blade Battery en hun zogenaamde Flash chargers waarmee je de Z9 GT in vijf minuten van 10 tot 70 procent vol pompt. Doorladen naar 97 procent duurt slechts vier minuten langer. BYD claimt dat deze snelheden ook in de vrieskou standhouden; van 20 tot 97 procent laden bij 30 graden onder het vriespunt duurt slechts 12 minuten. En dan te bedenken dat het LFP-batterijpakket van de Z9 GT maar liefst 122 kWh groot is. Of de infrastructuur al dit snellaadgeweld kan bolwerken, en of 1.500 kW misschien niet wat te veel van het goede is, zijn andere vraagstukken. De actieradius van 600 WLTP-kilometers valt een beetje tegen. Eind dit jaar komt er nog een versie met louter achterwielaandrijving en een bereik van rond de 800 kilometer.

Dan zijn de prestaties zeker ook waanzinnig?

Klopt. Vandaag rijden we de variant met drie elektromotoren: eentje op de vooras en eentje voor elk achterwiel. Die zijn gezamenlijk goed voor een duizelingwekkende 1.156 pk. Dat garandeert - uiteraard - voor even duizelingwekkende prestaties: 0-100 km/h in 2,7 seconden en een top van 270 km/h.

Is dit dan eigenlijk een sportwagen?

Nee. Pure prestaties is dat niet waar het om draait bij de Denza Z9 GT. Dit is geen luxe sportwagen à la soortgenoot Porsche Taycan Sport Turismo, maar een luxe luxewagen die toevallig ook heel hard kan.Hoewel bomvol hoogstaande techniek, kan de Z9 GT niet verbloemen dat hij bijna drie ton weegt. Rolbewegingen in de koets worden tot op zekere hoogte opgevangen met de tweekamer-luchtvering. Maar die kun je niet plankhard afstellen, want dat kost comfortpunten. Daardoor zit er behoorlijk veel onrustige beweging in het koetswerk wanneer je het stroompedaal vloert en je jezelf bijna het licht uit de ogen accelereert. Zet de rijmodus in ‘Normal’, neem genoegen met wat minder vermogen en rijd deze auto zoals hij is bedoeld: relaxed en comfortabel.

Is de Denza Z9 GT van hetzelfde niveau als een Porsche Taycan Sport Turismo?

Nee, dat (nog) niet. De besturing is niet van Porsche-scherpte - maar nog steeds precies genoeg. De demping is nog voor verbetering vatbaar; op drempels wil er nog weleens een stevige ‘bonk’ door de auto gaan. Wat bijgeluiden uit de voortrein helpen evenmin bij het neerzetten van een feilloze eerste indruk. Toch is ‘goed tot zeer goed’ wel het gevoel dat overheerst na deze eerste kennismaking op de openbare weg. De Denza is stil, comfortabel, heeft mooie materialen aan boord en alles is uitstekend afgewerkt.

Hoe is het binnen in de Z9 GT?

Daar is het aangenaam vertoeven in weelde. Denza gebruikt mooie materialen en de afwerking is prima. Met BYD als moederbedrijf is een snel en feilloos werkend infotainmentsysteem geen verrassing. De aanwezigheid van fysieke knoppen is dat wel. Dat is prettig, evenals een keuzehendel aan het stuur voor de rijrichting. BYD zegt zich bewust te hebben ingehouden met de hoeveelheid gadgets, wat de ergonomie en begrijpelijkheid ten goede komt.

Er zitten toch nog wel gadgets op?

Denza zou niet Chinees zijn als er niet toch wat ‘spielerei’ in deze Z9 GT zou zitten; dankzij de afzonderlijk aan te drijven en te sturen achterwielen is de auto tot allerlei inparkeertrucjes in staat, die vooral de bandenslijtage ten goede komen. Het meest nuttige praktische voordeel is de kleine draaicirkel van 5,35 meter, vergelijkbaar met die van een compacte auto. Niet gek voor dit 5,20 meter lang slagschip met een wielbasis van 3,13 meter. Oh. en er zit een karaoke-microfoon in het dashboardkastje.

Wat is de algehele indruk van de auto?

Denza met de Z9 GT een prima entree in het Europese elektrische premiumsegment. Helemaal foutloos is hij (nog) niet, maar om de indrukwekkende laadprestaties kun je niet heen. Geen concurrent die hem dit nadoet. Of dat voldoende is om de klandizie uit hun eerdergenoemde gevestigde namen te lokken, moet de tijd uitwijzen. Daarbij kan het prijskaartje twijfelaars wellicht over de streep trekken; €117.300 is zeker geen koopje, maar daarvoor heb je wel een tot de nok afgeladen elektrische limousine met waanzinnige (laad)prestaties. Een vergelijkbare Porsche Taycan Sport Turismo is zomaar een ton duurder.

Vanaf het derde kwartaal is de Denza Z9 GT in Nederland leverbaar als EV, de plug-in hybrid met 2-liter turbomotor volgt in Q4, evenals de achterwielaangedreven EV. Van de twee laatstgenoemden is nog geen vanafprijs bekend.