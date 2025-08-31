De Dacia Bigster kwam dit jaar al voorbij toen we de auto tijdens een korte kennismaking in het buitenland voor het eerst reden en de grootste SUV van het merk trad ook al in een vergelijkende test tegen de Seat Ateca . Nu hebben we de Bigster voor een langere periode, want hij maakt deel uit van onze duurtestvloot. In de eerste periode laat hij al zien ontzettend zuinig te kunnen rijden.

Een Dacia in de AutoWeek-duurtestgarage is al ruim twintig jaar een normale combinatie. We haalden zelfs een Logan naar Nederland toen je hem hier nog niet kon krijgen. Er volgden een Logan MCV, een Duster, een Lodgy, nog een Duster, een Spring en een Sandero Stepway en nu dus de volgende stap voor het merk: een SUV boven de Duster.

Vijftien jaar snellere ontwikkeling bij Dacia

Er is het afgelopen anderhalf decennium nogal wat gebeurd bij Dacia. Het modellengamma is gestaag uitgebreid, het design werd steeds belangrijker en de Roemeense budgetdochter van Renault hoeft het niet meer te doen met oudere techniek die bij het moedermerk al naar de achtergrond is geschoven. Zo levert Dacia volop hybrides en heeft het met de Spring zelfs een volledig elektrische auto in het gamma. De Sandero behoort al jaren tot de populairste auto’s van Europa en eindigde al diverse malen op de hoogste trede van het verkooppodium.

Wie had dat gedacht van het oude Oostblok-merk, dat ruim twintig jaar geleden nieuw leven werd ingeblazen met de Logan, een simpel sedannetje waarover wij hier in het Westen wat schamper lachten. Met de Logan MCV, de zeer ruime value for money stationwagon, ging het echter snel bergopwaarts en bleek het grote publiek wel te porren voor een weinig verfijnde, maar wel zeer betaalbare en bovenal praktische auto.

Met de eerste Duster, die in 2010 kwam, verstomde het lachen. Die zag er gewoon prima uit! Inmiddels staat de derde generatie van deze SUV in de showrooms en de Duster moet sinds dit jaar zelfs een SUV boven zich dulden.

Het zit hem vooral achter de achteras

Nu is de Bigster op het eerste gezicht vooral een langere Duster. Dat wordt duidelijk wanneer je de maten met elkaar vergelijkt. De Duster is 23 centimeter langer, maar even breed en niet veel hoger. Ook de wielbasis verschilt nauwelijks; die van de Bigster meet maar enkele millimeters meer. Het zit hem dus vooral in dat extra stukje achter de achteras. Dat levert vooral meer bagageruimte op. Wanneer je de bodem in de laagste stand zet, heb je meer dan 600 liter inhoud. Hoe de Bigster het doet als reisauto lees je spoedig, want we namen hem al mee naar de Balkan. Eén minpunt geven we je alvast: de portiervakken zijn erg klein, en tijdens een autovakantie wil je alles zo vol mogelijk proppen.

De Bigster onderscheidt zich ten opzichte van de Duster vooral met het motorenaanbod. De Hybrid heeft een andere hybride aandrijflijn dan de Duster Hybrid. Wij hebben gekozen voor de krachtigste Bigster en die heet Hybrid 155. Een 1,8-liter benzinemotor gecombineerd met elektrische ondersteuning levert een systeemvermogen van 156 pk op, waar de Duster Hybrid het tot 140 pk schopt met de al langer bekende 1.6, gekoppeld aan een hybride aandrijflijn.

Dit zijn onze plannen met de Bigster

Je kunt de Bigster ook als mild hybride kopen, zelfs in combinatie met vierwielaandrijving. Zeker die variant is interessant om eens naast deze Hybrid 155 te zetten, want we zien in het menu van het centrale display heuse offroad-informatie over de hellings- en de aanloophoek. Leuk om de duurtester eens met zijn qua tractie beter bedeelde broer op pad te sturen. Hoeveel terreinwinst levert het 4x4-systeem op?

Er staan verder al twee vergelijkende tests op het programma. Eén waarin de Roemeense hybride SUV opneemt tegen een hoog op de poten staande Chinese hybride, in een andere vergelijking komt hij twee tegenstanders tegen. Welke houden we nog even onder de pet, want nog niet alle auto's staan definitief in onze planning. Daarnaast hebben we ons oog al laten vallen op een model van Dacia dat we nog niet hebben genoemd: de Jogger. Dat is een ruime, cross-over-achtige stationwagon, die wellicht als je heel nuchter kijkt de logischer keus zou kunnen zijn. Dat gaan we ook in een vergelijking uitzoeken.

Staat de Bigster nog in andere opzichten op een hoger plan dan de Duster?

De Bigster staat in meerdere opzichten op een hoger plan dan de Duster. Zo heeft de Journey-uitvoering die wij rijden een forse middenconsole met een diep opbergvak en vooraan, onder het dashboard, een laadplateau, zodat je je telefoon draadloos kunt opladen. Daarnaast heeft Dacia meer geld en energie gestoken in de geluiddemping. De uitrusting staat op een hoger niveau dan we ooit in een Dacia hebben gezien: gescheiden klimaatregeling, een verwarmde voorruit en over een maand of vijf hopen we de geneugten van de stoelverwarming te ervaren.

Over nuchterheid gesproken: gezien de prijzen van moderne auto’s is het knap dat Dacia de volledige prijslijst van de Bigster onder de €40.000 houdt, al passeert onze uitvoering met wat opties toch nog die magische grens. Die opties zijn bijvoorbeeld het Pack Winter en het Pack Assist met alle rijhulpsystemen die je kunt krijgen op de Bigster. Hij heeft bijna zes maanden de tijd om te bewijzen of hij dat waard is.

1 op 21 met de Bigster

Met zijn verbruik doet hij ons in elk geval al versteld staan. We hebben al twee tankbeurten 1 op 21,0 aan de pomp gemeten! Dat de benzinemotor van de hybride aandrijflijn niet zo verfijnd klinkt en het al langer bekende hybride systeem van Renault, dus ook Dacia, soms op een wat vreemde manier werkt, doet dan wel afbreuk aan het comfort en de rijbeleving, zuinig is het systeem wel. Dat blijkt ook maar weer in combinatie met deze 1.8-benzinemotor. Hoe de hybride het doet als je ermee door Duitsland rijdt en de Alpen doorkruist, lees je later.

Vijftien jaar geleden eerste SUV van Dacia Vijftien jaar geleden maakten we voor het eerst kennis met een SUV van Dacia. De Duster sloeg in als een bom, want het merk destijds was nog niet zo’n gevestigde naam. We stapten in 2010 in een Duster met dieselmotor, gekoppeld aan vierwielaandrijving. Vooral zijn korte eerste versnelling staat ons nog helder voor de geest. Het was mede daardoor een echte klimgeit in zwaar terrein. De Duster maakte als stoere SUV met een aantrekkelijk prijskaartje veel nieuwe vrienden voor Dacia.

We waarderen het als je wilt bijdragen door het bijhouden van de AutoWeek Verbruiksmonitor of door een gebruikersreview te schrijven waarin je jouw ervaringen met de auto deelt. Daarmee help je potentiële kopers echt vooruit!