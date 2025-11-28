Hoe zat het ook alweer met die vier betaalbare EV's van de Volkswagen Groep?

De in Spanje gebouwde en grotendeels ook ontwikkelde EV’s komen in twee setjes van twee. De Skoda Epiq en Volkswagen ID Cross worden straks gebouwd in Pamplona en krijgen een SUV-achtige koets. De Volkswagen ID Polo en Cupra Raval zijn lagere hatchbacks en lopen straks gezellig naast elkaar in het eveneens Spaanse Martorell van de band. Allemaal worden ze in 2026 onthuld, maar de Cupra Raval mag als eerste en zal ook als eerste van de vier verkrijgbaar zijn.

En hoe goedkoop wordt de Cupra Raval dan precies?

Best goedkoop! Relatief dan. De Raval is straks verkrijgbaar vanaf zo'n €26.000, alleen krijg je daarvoor niet die versie met 450 kilometer rijbereik waarover al gesproken wordt. Reken op een kleinere accu en minder vermogen. De 'Long Range' met dat bereik zal dus meer kosten, maar heeft ook al 211 pk. Een snelle topversie met de naam VZ komt er ook. Die heeft met 226 pk niet eens zoveel meer vermogen, maar wel een hoop andere sportieve toevoegingen. Hij komt zo'n 400 km ver.

En die Raval en die Polo zijn zeker gewoon dezelfde auto, net als de Cupra Born en de Volkswagen ID3?

Toch niet! De twee delen een platform en allerlei andere techniek, maar krijgen een geheel eigen koetswerk en dito interieur. Dat gaat best ver, ontdekken we bij nadere bestudering van een nog gecamoufleerde Raval. De auto krijgt modieuze, elektronische deurgrepen, terwijl de ID Polo het met traditionele ‘hendels’ moet doen. Een klein, maar toch ook belangrijk detail. Juist iets onbeduidends als een deurgreep wordt doorgaans namelijk uit kostenbesparing voor zoveel mogelijk modellen gebruikt. Dat dat hier niet is gebeurd, wekt de indruk dat kosten nog moeiten gespaard zijn voor deze auto’s.

Hoe groot is de Cupra Raval?

De buitenmaten van de Raval zijn goed vergelijkbaar met die van de Ibiza, al is de auto iets hoger en heeft hij een grotere wielbasis. Samen met de relatief grote cabine – lang leve de elektrische aandrijflijn – zorgt dat voor behoorlijk wat binnenruimte. Achterin kun je als volwassene goed zitten en de bagageruimte is met dik 400 liter zelfs groter dan die van de Leon. Het interieur is nog grotendeels gecamoufleerd, maar wat we zien maakte en verzorgde, afgewerkte en complete indruk. ‘So far, so good’.

Hoe zit het met de beleving voorin de Cupra Raval?

De Raval voelt al direct compact en wendbaar aan, maar is tegelijkertijd merkbaar groter en ruimer dan een Renault 5. Van achter het stuur is het zelfs bijna een compacte middenklasser, met veel ruimte voor lijf en leden en een relatief diep dashboard. Ook fijn: de zitpositie. De sportief gevormde stoel kan lekker laag en het stuur kan ver naar je toe, waarmee de Raval al meteen een sportieve indruk wekt. Dat moet, want dit moet qua rijden het grootste onderscheid geven met de elektrische Polo.

Waar blijkt dat sportieve karakter nog meer uit?

Uit best veel. Zo is het onderstel ook standaard met 15 mm verlaagd ten opzichte van die ID Polo, heeft de Raval zijn eigen onderstel-afstemming en is de besturing door Cupra sportiever afgesteld. De snelste VZ-versie heeft bovendien een elektronisch sperdifferentieel, een met 10 mm vergrote spoorbreedte en ‘Dynamic Chassis Control’ en rijdt daarmee nog sportiever.

Laat me raden: jullie kregen zo'n dikke VZ mee.

Bingo! Onze proefrit – 40 minuten, begeleider op de passagiersstoel, keurig in een rijtje achter een instructeur aan – zegt daarmee niet alles over het rijgedrag van een standaard Raval.

Genoteerd. Hoe rijdt de Cupra Raval VZ?

Als VZ maakt de auto absoluut een goede indruk. De besturing is direct en biedt een prettige hoeveelheid weerstand en gevoel, het onderstel is stevig maar ook uitgebalanceerd. Het hogere gewicht van een EV levert in sportief bedoelde auto’s soms een wat onaangenaam hobbelige auto op, maar daar heeft de Raval geen last van. Bewegingen zijn snel weer uit de koets, overhellen doet de auto nauwelijks en er is veel grip, zodat je zonder blikken of blozen met de auto kunt gooien en smijten. Daar nodigt hij zelfs best wel toe uit en dat maakt dit een vermakelijke auto, maar dan wel gecombineerd met (net) voldoende comfort. Alleen op korte oneffenheden is het onderstel soms wat stoterig, maar dat nemen we in het geval van deze sportief bedoelde auto graag voor lief. Ook tractie is er voldoende. Bij stevig accelereren is wel voelbaar dat dit een voorwielaandrijver is, maar vervelend of onvoorspelbaar wordt het nooit. Het elektronische ‘sper’ van de VZ, dat een doorspinnend wiel waar nodig in toom houdt, speelt daarbij overigens wel een rol.

Tot zover het optrekken, hoe zit het met het vertragen?

Daar zijn best wat interessante dingen over te melden. De mate van recuperatie laat zich met flippers achter het stuur regelen. Het feit dat de Raval in de zwaarste stand zelfs helemaal tot stilstand komt zonder de rem te beroeren, is een regelrechte primeur voor een elektrisch Volkswagenproduct op MEB-basis. De schijfremmen achter zijn dat trouwens ook, al vertrouwt een ingenieur ons toe dat dat tenminste ten dele voor de beeldvorming is gedaan. Die trommeltjes werkten volgens hem namelijk prima, maar zien er volgens velen toch wat lullig uit.

Dus samenvattend, wat is jullie eerste indruk van de Cupra Raval?

Best heel goed! De auto rijdt en zit uitstekend en maakt een degelijke indruk. Het feit dat men bereid was om extra te investeren in zaken als die remmen en deurgrepen, bevestigd de indruk die de Raval ook bij stilstand ook maakte. Bij Volkswagen heeft men kennelijk van eerdere fouten geleerd, en wil men nu niet meer voor een relatief kleine besparing veel risico lopen. Dat is goed nieuws, al betekent het natuurlijk ook dat deze auto(‘s) móeten scoren.

Gaat dat lukken?

Dat hangt voor een belangrijk deel af van zaken die we nu simpelweg nog niet weten. Zo is er nog niets bekend over accucapaciteiten en laadsnelheden en weten we nog niet wat je krijgt voor de belooofde vanafprijs van €26.000. We zijn dan ook vooral heel benieuwd wat er nog van de Raval overblijft als je níet voor de VZ gaat, maar de eerste indruk is uitstekend. Kom maar op!