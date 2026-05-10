Al tijdens de introductie van de ë-C3 beloofde Citroën een versie die dankzij een kleinere accu de prijs nog een stuk omlaag zou brengen. Het heeft even geduurd, maar nu is hij er. En ze noemen hem Urban Range.

Minder ver, moet je dat willen?

Met een vanafprijs van € 24.950 behoorde de Citroën e-C3 al tot de categorie relatief betaalbare EV’s, maar Citroën had zich eerder al ten doel gesteld onder de psychologische 20.000-grens te duiken en dat is ze nu gelukt met de e-C3 Urban Range. Nou ja, in de meeste landen dan, want het fiscale systeem gooide voor ons land roet in dat eten, maar dat neemt niet weg dat de e-C3 met deze light-versie nog steeds € 3.960 goedkoper is en dat is nogal een slok op zo’n bedrag.

Daar moet je natuurlijk wel wat voor laten, dus laten we de verschillen even kort samenvatten. De grootste besparing zit in de accu. Waar de e-C3 zoals we hem al kennen 44 kWh in zijn LFP (lithium ferro phosphate) accu kwijt kan, moet je het in de Urban Range stellen met 33 kWh. Daardoor daalt de WLTP-actieradius van 323 naar 213 km. Motorisch is de Urban Range identiek aan de Comfort Range geheten kilometervreter, maar om de kleinere accu wat extra te ontzien, is de begrensde topsnelheid van 135 naar 125 km/h teruggebracht. Ingrijpender zijn de beperkingen van de laadmogelijkheden. Waar de welbekende e-C3 11 kW AC 3-fase laadt en aan de snellader bij 100 kW piekt, doet de Urban Range het bij 1-fase AC met 7,4 kW. Aan de snellader heeft de Urban Range niets te zoeken. Maar wacht even, niet afhaken nou als dit voor jou een dealbreaker is, want je kunt je Urban Range optioneel laten uitrusten met snellaadmogelijkheid (maar dan niet de 100 kW van de Comfort Range, maar 30 kW) of (dus niet en) de 11 kW 3-fase boordlader. Met de optionele snellaadmogelijkheid kun je in ongeveer 40 minuten van 20 naar 80 procent, met de 3-fase boordlader haal je een volledige lading binnen in ongeveer 3:22 uur. Over de laadtijd met de standaard 7,4 kW boordlader doet Citroën nog geen uitspraak.

Hoe is de Citroën ë-C3 Urban Range vanbinnen?

Meteen bij de eerste indruk valt je op hoe mooi de ë-C3 in elkaar is gezet. Het dashboard is met veel horizontale lijnen lekker breed opgezet en bestaat uit fraaie, zachte materialen. Het kleine, afgeplatte stuur ligt stevig in de hand en de instrumenten worden daar precies boven geprojecteerd. In de meest eenvoudige versie, de You, zit centraal op het dashboard een houder met lader voor je smartphone, wij kregen de Plus mee en daar hoort een groot (10,25”) infotainmentscherm bij. De stoelen voelen lekker stevig, maar tegelijkertijd zacht genoeg aan en het is allemaal lekker ruim vanbinnen. Vooral achterin steekt de C3 op dat gebied boven de concurrentie uit.

Stadsautootje dus, of kun je er eook mee op reis?

Ook onderweg blijft de ë-C3 overeind. Met zijn 113 pk komt hij lekker mee, ook op buiten- en snelwegen. Hij pakt vlot op bij plotselinge inhaalmanoeuvres en reageert precies, maar niet nerveus op het pedaal. Ook op de rommelige Franse binnenwegen rond het Etang de Berre, waar het asfalt zo zijn hobbels en gaten kent, voelt het onderstel van de C3 erg volwassen aan. Grove klappen worden mooi opgevangen en zelfs dan blijft de auto buitengewoon comfortabel. Die sensatie krijg je ook in het stuur, dat je elke vorm van communicatie bespaart. In de bochten houdt het onderstel de koets mooi horizontaal, mede waardoor de ë-C3 zich ondanks de afstandelijke besturing toch precies genoeg in koers laat houden. Bij de Urban Range zijn ook de Progressive Hydraulic Cusions wegbezuiningd, maar ook zonder die typische Citroën-lekkernij voelt het onderstel nog comfortabel genoeg aan.

Welke uitvoeringen zijn er?

Met de kleinere accu is de ë-C3 er alleen in de You- en Plus-uitvoeringen. De meer luxe Collection en Max zijn alleen te combineren met de Comfort Range. Met de Urban Range You is de instapdrempel voor een ë-C3 verlaagd naar € 20.990 en dan heb je toch al airconditioning, stuurwielbediening, lichtsensor met follow me home, cruise control, verkeersbordherkenning en parkeersensoren achter. De Plus kost met € 24.950 een flinke slok meer, maar stelt daar tegenover zaken als grootlichtassistent, 17 inch wielen, infotainmentscherm, regensensor, elektrisch inklapbare en verwarmde buitenspiegels, betere stoelen en hoogteverstelling van de bestuurdersstoel.

Maar wat je ook kiest: vink wel even de snellaadmogelijkheid aan. Het is € 500 meer, maar je zult jezelf er nog vaak dankbaar om zijn. Met die optie waardeer je het stadsautootje op tot een wagen waar je af en toe ook eens wat verder kunt gaan.