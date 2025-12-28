De Alpine A290 biedt nóg meer lol dan de Renault 5

We vonden het een plezier om met onze Renault 5-duurtester te rijden, maar vroegen ons af: als de reguliere R5 al zo leuk is, heeft het dan nog wel zin om een Alpine A290 aan te schaffen?

Met zijn guitige retro-uiterlijk trekt de Renault 5 E-Tech ongetwijfeld al diverse potentiële kopers over de streep, maar die leuke verpakking is niet de enige reden om hem in overweging te nemen. Rijdt hij net zo leuk als hij eruitziet? Nou, dat kunnen we na zes maanden kilometers vreten in ‘onze’ R5 wel beamen. De 150 pk sterke Iconic sprint in 8 seconden van 0 naar 100 km/h en dat is al lekker vlot, maar ook in bochten weet hij te overtuigen. De elektrische 5 voelt speels en uitdagend. Dat gevoel blijft overeind bij de eenvoudigere Urban Range Evolution, met 120 pk vermogen. Vroeg in onze duurtestperiode reden we die ook en we konden niet anders dan concluderen dat ook die versie de vlotte rijder op zijn wenken bedient. Sterker zelfs; het stuurgevoel in die mildere uitvoering was misschien zelfs nog wat beter. Iets minder kunstmatig en daardoor nog wat communicatiever.

Je hoeft voor rijplezier dus niet per se veel vermogen te hebben in de R5, al vragen we ons wel af of de tammere 95-pk versie ook in staat is om zo’n glimlach op ons gezicht te toveren. Een mogelijk voordeel van die basis-5 is dat je minder snel te maken krijgt met de ietwat overactieve tractiecontrole, die er bij beide Vijfjes nogal snel aan te pas kwam bij stevig optrekken. Je kunt het natuurlijk uitzetten, maar iets meer verfijning op dit gebied is welkom.

Al met al is de basis al heel goed voor een stukje sportief sturen, dus de grote vraag is in hoeverre de Alpine A290 ten opzichte van zijn meer burgerlijke broertje dan nog wat toevoegt. Het prijsverschil tussen onze toch al vrij complete duurtester en de Alpine A290 GTS die we erbij halen is immers een bepaald niet malse tien mille. Dan moet de A290 wel van heel goeden huize komen.

Het oog wil ook wat

De Alpine A290 onderscheidt zich om te beginnen met zijn uitgesproken uiterlijk van de Renault 5. Aan de voorkant is het meest in het oog springend dat de dagrijverlichting is ondergebracht in twee losse units hoger op de neus, die doen denken aan de verstralers van de rally-R5’s van weleer. Dat laat ruimte voor wat grotere luchtopeningen in de voorbumper. Bredere wielkasten zijn eveneens van de partij en aan de achterkant vallen behalve de dikkere bumper ook de achterspoilers op. Twee stuks inderdaad, want behalve de dakspoiler is er ook een subtiel exemplaar op de achterklep.

Vanbuiten straalt de Alpine direct nadrukkelijk uit dat hij een stap extremer is dan de R5 en dat gevoel krijg je ook meteen als je instapt. Je wordt begroet door dikke zetels die in een smaakvolle combinatie van wit en blauw leer zijn afgewerkt. Meteen valt het sportievere stuurwiel op én er staat Alpine op het dashboard. De wellicht grootste eyecatchers zijn de drie drukknoppen in de middentunnel, waarmee je de rijrichting kiest. Niet alleen visueel een leuk detail, want het voorkomt het gepriegel met de toch niet bepaald feilloos werkende hendel achter het stuur in de R5. Opvallend zijn verder de rode ‘overtake’-knop en de felblauwe draaiknop waarmee je de mate van recuperatie instelt. Die laatste twee zijn duidelijke knipogen naar de knoppen op een Formule 1-stuurwiel.

Al met al zijn het net genoeg details om de Alpine A290 wat specialer aan te laten voelen dan de Renault 5, zonder er ook maar een meter mee te rijden. Overdadig is de sportieve aankleding echter niet en alleen hiermee kan Alpine het niet rechtvaardigen om zijn eigen merk- en modelnaam op de R5 te drukken. Derhalve heeft Alpine ook onderhuids veel werk gemaakt van de door Renault aangeleverde basis. De A290 heeft om te beginnen een 220 pk sterke elektromotor op de voorwielen. Dat is 70 pk meer dan in onze duurtester, maar dan moet je wel voor deze GTS gaan.

In beginsel is de A290 slechts 30 pk sterker. Maar er is meer aan de hand: de spoorbreedte van de Alpine is 6 cm groter, er zijn andere stabilisatorstangen, het onderstel en de remmerij zijn anders afgesteld én er zitten Brembo-remmen op. Een heel pretpakket aan onderhuidse wijzigingen dus en dat maakt de meerprijs best verklaarbaar. Nu is alleen de grote vraag in hoeverre je dat verschil ook merkt. Nou, daar kunnen we kort over zijn: je merkt echt wel wat.

Geen wereld van verschil

Het extra vermogen van de A290 maakt duidelijk het verschil tussen vlot en ronduit snel. Ook zonder de ietwat kolderieke launchcontrol (meer een gimmick dan echt nodig) word je flink in je stoel gedrukt als je de A290 op zijn staart trapt. Dan krijg je wel al snel te maken met een stevige portie torque steer. We hebben het al eerder gezegd: met een sperdifferentieel was de Alpine absoluut geholpen. De zoekende voorwielen voelen echter wel aanmerkelijk puurder aan dan de wat grillig ingrijpende tractiecontrole bij de Renault 5; je voelt simpelweg meer wat er gebeurt.

Dat geldt voor meer zaken in de A290. Het stuurgevoel is iets beter dan in de Renault, al moet je geen wereld van verschil verwachten. Sowieso krijgen we niet het idee dat je hiermee nou zó veel harder een bocht in kan dan met de R5, maar dat geeft vooral aan hoe goed de Renault op dat gebied van nature al is. Wat betreft comfort liggen de twee ook niet heel ver uit elkaar. Allebei zijn ze vrij stug, maar niet op een vervelende manier. We hadden op voorhand verwacht dat de Alpine iets stijver zou aanvoelen, maar ook de A290 zet zich nog wat in de bochten en is zeker niet plankhard.

Als je een auto voor dagelijkse ritten zoekt, hoef je de Alpine niet te laten staan voor de Renault. Althans, niet als je met een wat hoger verbruik kunt leven. Bij af en toe vlot rijden binnen de bebouwde kom komen we met de R5 uit op een verbruik van zo’n 14 kWh/100 km, op de snelweg schiet het gemiddelde verbruik omhoog naar 16 kWh/100 km. Bij de Alpine gaan we van gemiddeld al zo’n 16 kWh in de bebouwde kom, naar 18 kWh op de snelweg, met af en toe flink trappen. Zeker voor hun formaat zijn het allebei geen zuinigheidswonders en met de nog wat uitdagender Alpine moet je niet gek opkijken als je de laadkabel veel vaker in handen hebt.

Beste balans

Meer gebruikskosten en een maar liefst tien mille hogere aanschafprijs. Is de A290 GTS dat allemaal waard? Puur voor het verschil in rijplezier eigenlijk niet. Maar gelukkig is er ook nog een Alpine A290 GT Performance. Die biedt dezelfde prestaties, maar is wat minder dik aangekleed. Als je simpelweg op zoek bent naar een Renault 5 met een duidelijk scherpere rand, biedt die wat betreft kosten en baten de beste balans. Dan heb je voor de relatief bescheiden meerprijs van zo’n vier mille ten opzichte van onze duurtester nóg meer lol achter het stuur.