DAX Cobra Tojeiro 350 (1993) - Op de rollenbank

Dit is tuning van de oude stempel, met een moddervette V8 van 6,3 liter. Casper Reijneker komt naar Den Haag in de DAX Cobra die zijn vader in 1993 bouwde. Daarin lag eerst een armetierig 5,7-litertje, maar die maakte plaats voor de zogeheten 383 stroker. Beestachtig!

Kitcar

De DAX Cobra is een Britse kitcar gebaseerd op het ontwerp van de beroemde AC Cobra en er is de versie die Shelby bouwde. Die gebruikte de V8 van Ford, tot en met een inhoud van 7 liter. De DAX kom je met V8’s van Ford en Chevrolet tegen, maar er is ook de Pilgrim Sumo. Die heeft een 2,9-liter V6 van Ford.

Gerlof Reijneker kocht eind jaren 80 zijn bouwpakket voor een Cobra-replica. “Je krijgt dan een frame en een body, de rest moet je zelf bij elkaar zoeken. Het onderstel is grotendeels van een Jaguar XJ, zoals de draagarmen en het differentieel. De koppelingscilinder is van een Lada, de hoofdremcilinder van een eerste generatie Golf en de stuurstang komt uit een BMW E30. Na iets meer dan drie jaar was ik klaar met het project en kon ik naar de RDW voor de keuring.”

Stalen stortkoker

De kracht en de snelheid spatten al van de Cobra af en dan hebben we het nog niet eens over het geluid dat de V8 via de side pipes produceert. Uit beide voorspatborden wurmen zich vier rvs-pijpen naar buiten die uitmonden in een enorme stalen stortkoker. Een demper kunnen we het nauwelijks noemen, gezien het alles overstemmende gedonder dat ze produceren. En dat alles in hifi stereo, want ze zitten aan beide zijden. Wat een contrast met de fluisterstille Daimler V12 die als volgauto meereed naar het Haagse.

De kleur van de DAX leverde de nodige hoofdbrekens op, zo horen we. “Ik wilde graag British Racing Green. Toen hij terugkwam van de spuiter, bleek die kleur totaal niet te staan op deze auto.” Om alsnog een goede kleur te vinden stroopte Gerlof heel wat showrooms af. Uiteindelijk werd het de kleur van een Ford Mondeo. “Tijdens de keuring zaten er nog goede dempers onder, anders had ik nooit een kenteken gekregen, vrees ik. Oorspronkelijk lag er een 5,7-liter V8 in, het welbekende small block van Chevrolet. De vijfbak die erachter ligt, komt uit een Camaro.”

Kippenvel

De Cobra oogt en klinkt als een wild beest dat getemd moet worden en dat is aan rollenbankchef Ghisbert van Ginhoven wel toevertrouwd. Hij rijdt het monster de kooi in en snoert ‘m stevig vast. Daarna is het gewoon gas geven en gaan; Ghisbert hoeft geen elektronische bemoeials uit te schakelen. Het gebulder uit de glimmende side pipes bezorgt ons kippenvel en veroorzaakt nog net geen scheuren in de wandtegels van de Haagse geluidsstudio. De briesende achtcilinder lijkt er zin in te hebben, maar komt niet tot het vermogen dat vader en zoon vermoedden. “Wij dachten dat er meer dan 400 pk in zou zitten. Misschien moet de toerenbegrenzer dan maar iets omhoog.” Geintje natuurlijk, de Reijnekers gaan met een tevreden gevoel naar huis en bij het wegrijden kwispelt de Cobra nog even vrolijk met zijn staartje.

Specificaties DAX Cobra Tojeiro 350

Bouwjaar 1993

Gekocht in 1993

Km-stand 85.000 km

Motor 5.733 cc V8

Max. vermogen 119 kW/162 pk bij 3.800 tpm

Max. koppel 352 Nm bij 2.400 tpm

Aandrijving achterwielen

Aantal versnellingen 5, handgeschakeld

Remmen schijven rondom

Gewicht 1.140 kg

0-100 km/h ca. 6,0 s

Topsnelheid ca. 220 km/h