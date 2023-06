Dacia Sandero TCe 90 Bi-Fuel - 2017 - 281.386 km - Klokje Rond

Een Dacia Sandero op lpg is zo ongeveer de goedkoopste manier van autorijden. Sietse Sinnema nam dat ter harte. Hij kocht in 2017 een fonkelnieuwe Sandero en is nu bijna drie ton verder. Tot nu toe zonder extreem hoge kosten en hij is, net als wij, benieuwd of het witte spaarvarkentje door kan naar het half miljoen.

Met de caravan achter de Sandero naar de Noordkaap

Is dan zelfs een elektrische auto niet goedkoper om te rijden? Op basis van de energiekosten in elk geval niet. Zelfs een Dacia Spring is minder voordelig dan de Sandero op lpg, zij het dan dat je voor de EV geen motorrijtuigenbelasting betaalt en minder kwijt bent aan onderhoud. Op basis van 20.000 km per jaar is de Sandero op benzine een kleine € 60 per maand duurder dan de variant op gas. Het verschil in mrb is maar een tientje per maand. “Zo goedkoop mogelijk rijden was voor mij de insteek”, bekent Sietse ruiterlijk. “Nou ja, het had nog voordeliger gekund als ik niet voor de meest luxe uitvoering was gegaan, maar een beetje verwennerij moet kunnen. Daarom heb ik als extra optie ook nog voor leren bekleding gekozen.” Sietses vorige auto was een Mitsubishi Colt op gas. Ook lekker zuinig, maar helaas bleek de cilinderkop niet zo goed bestand tegen lpg. “Maar verder was het een heel betrouwbaar karretje.” Zelfs zijn eerste auto reed op gas, een Fiat 133. De lpg heeft Sietse destijds zelf ingebouwd. “Ik weet nog heel goed dat ik in één dag naar Budapest ben gereden, dat was ruim 1.600 kilometer. De eerste rit met de Sandero was ook meteen een flinke, namelijk naar Montpellier. In 2017 tankte je nog voor 45 cent per liter, nu is dat rond de 85 cent. Het verschil met benzine is eigenlijk altijd al ongeveer een euro geweest.”

Dat Sietse zelf graag sleutelt, blijkt wel als we het over zijn hobbyproject hebben, een oude Volkswagen Caddy pick-up met camperopbouw. De originele motor maakte plaats voor een turbodiesel met vijfbak en intercooler. “Leuk om aan te sleutelen en leuk om mee onderweg te zijn. Toch heb ik mijn trip naar de Noordkaap met de Sandero gemaakt. Het leek mij altijd al eens bijzonder om midden in de nacht bij daglicht een boek te kunnen lezen. Dus hing ik een kleine caravan aan de trekhaak en vertrok naar het hoge noorden. Zo weinig mogelijk met de boot en zo veel mogelijk rijden, dat was de insteek.” Bij terugkomst stond de teller 7.000 kilometer verder. Soms reed Sietse op benzine, maar in Noorwegen is hier en daar lpg verkrijgbaar. Hij moest vooraf de navigatie bijwerken omdat niet al het kaartmateriaal in het geheugen zat. Maar de reis zelf verliep vlekkeloos en de trekkracht van die driecilinder viel Sietse niet tegen. “Buiten het normale onderhoud om, heb ik een keer een probleempje gehad. Een koelslang sleet door, in mijn ogen een constructiefout. Dat zagen de dealer en de importeur anders en hij was net uit de garantieperiode. Het kostte weliswaar geen vermogen, maar een beetje coulance had in mijn ogen best gemogen.”

Turbo komt traag op gang

Als we een blik op de techniek werpen, dan valt op dat een gasveer de motorkap open drukt. En dat voor een auto die zo goedkoop mogelijk moest blijven! Keurmeester Tim de Leeuw gaat meteen met een speciaal meetinstrument aan de slag om de werking van de turbo te controleren. “Ik heb net via de OBD de computer uitgelezen, daar zie ik al diverse foutmeldingen”, zegt Tim. “Tijdens het rijden viel meteen al op dat de turbo traag op gang komt. Zo te zien is er in het verleden al eens aan gesleuteld. Je voelt dat de motor power mist.” Dat kan Sietse bevestigen. “Een snelle auto is het sowieso niet. Hij heeft vrij lang in storing gereden en die trage reactie op het gaspedaal is altijd al zo geweest, ik weet niet beter. Om heel eerlijk te zijn stoort het mij niet, ik rijd veel lange afstanden en dat gaat prima. Ik rijd nooit harder dan 100 km/h, ook niet als dat mag.” Het meerverbruik bij 130 is Sietse de geringe tijdwinst niet waard.

Zelfs op lpg 1 op 15 met de Sandero

Zo haalt hij bijna altijd 1 op 15 en hoeft hij pas na zeshonderd kilometer te tanken. “Dat doe ik via de dagteller, want die ledjes bij het gasknopje zijn totaal niet te vertrouwen.” De onderhoudskosten zullen vanaf nu wel hoger worden door de kilometerstand, denkt Sietse. “Ik heb als doel om de 500.000 kilometer vol te maken, dus nog een kleine vijf jaar rijden. Laatst heb ik de Dacia Jogger Hybrid bekeken want ik zou heel graag een automaat willen. Maar meer dan dat heb ik niet nodig.”

Nu op naar de 500.000 kilometer

Wat mankeert eraan?

Schokdempers voor slaan door tot de eindaanslag

Turbo komt veel te laat op druk

Auto is erg vies vanbuiten en vanbinnen

Koppeling grijpt erg laat aan

Bonk onder de stoel (verfblik)

Motorkap klemt bij openen

Remmen achter piepen

Storing op turbodrukregeling, gaspedaalpositiesensor en ontstekingsfout cilinder 2

Remvloeistof is erg donker van kleur

Regelklep bij de turbo hangt los

Bumpstops van de schokdemper voor zijn gescheurd en vergaan

Banden zijn oud (2014)

De mening van Carrec Technocenter

“De auto is vanbuiten en vooral vanbinnen behoorlijk vies. Hoewel de kilometerstand niet woest hoog is en de auto net geen zes jaar oud, rijdt hij niet meer lekker. Vooral de trage gasreactie, de bijna versleten koppeling en de versleten schokdempers vóór verpesten de rijbeleving. Maar hij is het waard om in orde te worden gemaakt.”